Răzvan Pașcalău (21 de ani) va fi cedat de Dinamo, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Detalii despre noua echipa a fundașului, mai jos.

Răzvan Pașcalău a ajuns la Dinamo în vara anului 2024, de la Lecce Primavera, cu care devenise campion al Italiei cu un an înainte.

Răzvan Pașcalău, împrumutat la CS Dinamo

Fundașul central originar din Cluj-Napoca nu a primit prea multe șanse din partea lui Zeljko Kopic.

Acum, „câinii” au decis să-l împrumute până la finalul sezonului la CS Dinamo, formație ce evoluează în Liga 2, informează digisport.ro.

Stoperul a jucat doar în trei meciuri pentru Dinamo/ Foto: Instagram @razvanpascalau5

Pașcalău este al patrulea jucător împrumutat de Dinamo la CS Dinamo.

Andrei Ionică (20 de ani), Vadym Kyrychenko (19 ani) și Ianis Neculai (18 ani) au ajuns și ei sub comanda lui Florin Bratu, în această vară.

50.000 de euro este cota lui Pașcalău, potrivit transfermarkt.ro

Pașcalău a fost aproape de UTA Arad

În iarnă, internaționalul de tineret a fost aproape de a bate palma cu UTA. Pașcalău a fost lăsat de Zeljko Kopic în afara lotului pentru cantonamentul din Antalya.

Fotbalistul a fost reintegrat în echipă pentru sesiunile de pregătire după ce transferul a picat la începutul lui ianuarie și din cauza interdicțiilor la transferuri ale arădenilor.

Cele două cluburi au încercat să ajungă la un numitor comun și în luna februarie pentru un eventual împrumut al lui Pașcalău, dar lucrurile nu s-au concretizat.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport