  • Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat la Dinamo Kiev în amicalul câștigat, scor 4-0, cu divizionara secundă din Ucraina FC Lisne.

Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev de la FC U Craiova, în schimbul sumei de 2.67 milioane de euro. Oltenii au păstrat și 20% dintr-un viitor transfer.

Vladislav Blănuță a debutat pentru Dinamo Kiev

Atacantul născut în Republica Moldova a început partida de pregătire cu FC Lisne din postura de rezervă.

Primele reușite ale ucrainenilor i-au aparținut vedetei Andriy Yarmolenko (35 de ani).

Blănuță a fost aruncat în luptă imediat după pauză, la scorul de 2-0 pentru Dinamo Kiev, și a avut nevoie de doar 6 minute pentru a se remarca în tricoul ucrainenilor.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani i-a pasat decisiv lui Vivcharenko, cel care a marcat golul trei al meciului.

Ulterior, Pikhalyonok a marcat și el, în minutul 60, pentru a stabili scorul final.

Lider în Ucraina, cu 12 puncte din tot atâtea posibile, Dinamo Kiev va evolua în weekend împotriva celor de la Obolon Kiev, într-un meci considerat în deplasare.

Vladislav Blănuță: „Sunt gata să mă întâlnesc cu fiecare fan și să explic totul”

Atacantul a creat un adevărat scandal, la scurt timp după oficializarea transferului la Dinamo Kiev.

Un blogger local i-a descoperit lui Blănuță postările pro-ruse de pe TikTok. Internaționalul român și-a cerut scuze, iar apoi s-a poziționat de partea Ucrainei în războiul cu Rusia.

„Vreau să le demonstrez fanilor lui Dinamo că le susțin opinia despre război. Rusia este un agresor și încalcă opinia altcuiva.

Este foarte trist, pentru că Ucraina, apărându-și pământul și cetățenii, pierde mulți oameni în acest război nedrept.

Aceasta este cu siguranță o situație dificilă pentru mine, deoarece poate fi interpretată greșit.

Vreau să declar că nu susțin Rusia. Și cu siguranță nu am spus niciodată nimic rău despre Ucraina. A fost greșeala mea că am repostat acele postări. Nu îi cunoșteam pe acești oameni și nu am acordat importanță rolului lor în propaganda rusească.

Pentru mine, erau anonimi. Când mi-au explicat cine sunt, mi-am dat seama de greșeala mea și am înțeles că am ajuns într-o situație proastă. Sunt absolut pro-european și pro-ucrainean, sunt de această parte”, a declarat Blănuță, potrivit fcdynamo.com.

Întrebat cum va demonstra sinceritatea sa în fața fanilor, Blănuță a răspuns:

„Îmi voi demonstra sprijinul sincer. Dacă cineva are întrebări pentru mine, sunt deschis la comunicare, gata să mă întâlnesc cu fiecare fan și să le explic totul.

Voi repeta că nu susțin Rusia. Sunt de partea poporului ucrainean”.

