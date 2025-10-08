McGregor a fost suspendat Fostul campion din UFC a colaborat cu autoritățile, dar nu se întoarce în cușcă » Până când va lipsi

Suspendarea lui Conor McGregor (37 de ani), luptător UFC, va fi ridicată în luna martie 2026.

Sportivul va putea participa la gala UFC de la Casa Albă, din luna iunie a anului viitor.

Conor McGregor a fost suspendat timp de 18 luni pentru că a refuzat un control antidoping.

Conor McGregor a fost suspendat pentru 18 luni

„McGregor a cooperat pe deplin cu investigația CSAD (Agenția Antidoping a Sporturilor de Contact), și-a asumat responsabilitatea și a furnizat informații detaliate care, conform CSAD, au contribuit la eșecul testelor”, a transmis CSAD, potrivit sportal.hu.

Pedeapsa lui Connor McGregor a fost redusă de la 24 de luni la 18 luni.

Astfel, sancțiunea luptătorului va fi ridicată pe 20 martie 2026 și va fi eligibil pentru gala UFC de la Casa Albă, din luna iunie.

Gala UFC de la Casa Albă se va disputa de ziua lui Donald Trump

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a anunțat, în cursul acestei săptămâni, la Stația Navală Norfolk, că gala UFC de la Casa Albă se va disputa pe data de 14 iunie 2026, chiar în ziua în care politicianul împlinește 80 de ani.

Dana White, președintele UFC, a anunțat că forul de lupte va cheltui 700.000 de dolari pentru a înlocui gazonul din incinta Casei Albe.

Printre participanții la gala UFC din incinta complexului prezidențial al Statelor Unite s-ar putea număra Conor McGregor, Khamzat Chimaev și Jon Jones.

McGregor, condamnat într-un caz de viol

Neprezentarea lui Conor McGregor la testele antidoping nu a fost motivul singurului proces în care a fost implicat.

În luna noiembrie 2024, Conor McGregor a fost condamnat pentru că a lovit și violat o femeie într-un hotel din Dublin.

Luptătorul din UFC a fost obligat să plătească daune morale de 250.000 de euro Nikitei Hand.

Conor McGregor, împreună cu avocații săi, au făcut apel, susținând că actul a fost consensual, însă judecătorii de la Curtea de Apel din Dublin au respins cererea sportivului.

