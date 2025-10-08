Vadim Rață și Lilian Popescu au vorbit miercuri, la stadionul „Steaua”, despre Republica Moldova și România, despre situația rea a celor două echipe, despre precedentul amical direct jucat de Rață.

Întrebat ce român ar alege la naționala sa, selecționerul a răspuns cu umor: „Hagi. Nu Ianis, Gică”.

Amicalul România - Republica Moldova se va disputa joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

De cum au intrat în miercuri seară în sala de conferințe de la stadionul „Steaua”, am știut că erau reprezentanții naționalei Republicii Moldova.

„Bună seara”, a spus selecționerul Lilian Popescu. În limba română, așa cum era așteptat.

„Salut”, a adăugat căpitanul Vadim Rață, mijlocașul lui FC Argeș, care evoluează din 2019 în România. La Chindia, Voluntari, FCSB, din nou Voluntari, U Cluj și, din acest an, la Pitești.

Rață: „În tribune va fi meciul prieteniei. Pe teren nu va fi la fel”

„Nici noi, nici România nu traversăm o perioadă strălucită. Este o ocazie să schimbăm lucrurile”, a declarat tehnicianul în vârstă de 51 de ani, aflat la debutul pe banca naționalei. De-abia numit în locul lui Serghei Cleșcenco, demis.

După două meciuri dezastruoase, avem posibilitatea să ne spălăm păcatele. Și România vine după două partide mai puțin reușite. Vadim Rață, căpitan Republica Moldova

Luna trecută, „tricolorii” au pierdut amicalul de pe Arena Națională, 0-3 cu Canada, și au făcut doar 2-2 în Cipru, în preliminariile CM 2026.

În septembrie, Republica Moldova a fost învinsă dur în ambele dueluri: 0-4 acasă cu Israel și 1-11 la Oslo cu Norvegia. E ultima în grupa I de calificare.

0 puncte și golaveraj 3-25 are Moldova după cinci partide jucate în preliminariile Mondialului

Jucătorul a punctat ce înseamnă acest test, de joi: „În tribune, va fi meciul prieteniei. Pe teren, nu va fi la fel”.

Rață și-a amintit de Moldova - România 0-5 , în 2022: „Sper să fie mai bine”

Vadim nu a uitat că a mai jucat o dată împotriva României, pe 20 noiembrie 2022.

„Primul meu meci direct, la Chișinău, a fost nereușit pentru noi. Acum sper să fie mai bine. Să ne motiveze, să fim mai ambițioși”.

În urmă cu trei ani, amicalul Moldova - România s-a terminat 0-5.

„E ceva special, îmi place Arena Națională. Aștept să-i văd pe teren și pe ceilalți băieți cu care joc în campionatul României”, a adăugat el.

Și-a mai amintit ceva: „La meciul de la Chișinău, fanii români au strigat Moldova”.

Selecționerul Moldovei: „Ce jucător român aș alege? Hagi. Nu Ianis, Gică”

Întrebat ce jucător ar alege de la naționala României, dacă ar putea, antrenorul a răspuns: „Hagi”.

„Ianis?”, s-a auzit din sală. „Nu, Gică”, a spus Popescu zâmbind.

„Eu am jucat împotriva lui Dennis Man când era la FCSB. Acum e și mai bun. Pe el l-aș vrea”, a zis Rață.

Și încă o întrebare. Dacă România și Moldova ar forma o echipă unită, ce selecționer ar alege Vadim, pe Lilian Popescu sau pe Mircea Lucescu.

„Pe domnul Popescu, n-am altă șansă”, a glumit internaționalul.

Rață, despre Moldova: de la 3-2 cu Polonia la 1-11 cu Norvegia: „ N-am răspuns”

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani s-a referit puțin și la diferența dintre Moldova 2023, care învingea Polonia cu 3-2 în preliminariile Euro, și Moldova 2025, spulberată acum de Norvegia, 1-11.

Stimăm România, tot respectul, dar avem problemele noastre. Lilian Popescu, selecționer Republica Moldova

„Mi-am pus și eu aceeași întrebare. În 2023, am fi putut ajunge chiar la Euro. Acum, cu Norvegia, a fost cea mai rea zi din fotbal pentru mine. M-am gândit, dar n-am reușit să găsesc niciun răspuns”, a afirmat Rață.

Nu mai vreau să se repete niciodată ce am trăit cu Norvegia. Dar poți învăța chiar din asemenea înfrângeri. I-am văzut pe norvegieni la 8-0, voiau mai mult. A fost o bună lecție pentru noi. Vadim Rață, căpitan Republica Moldova

