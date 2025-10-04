„Trebuie neapărat să câștigăm” Charalambous înainte de derby-ul cu U Craiova: „Rezultatele lor nu înseamnă nimic” + absențe la FCSB

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul FCSB, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova, liderul din Liga 1.

Partida va avea loc duminică, de la 20:30, în etapa #12 din Liga 1, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Elevii lui Charalambous vin după înfrângerea cu Young Boys, scor 0-2, în faza principală a Europa League. Înainte de acest meci, FCSB reușise să obțină o victorie în campionat, 1-0 cu Oțelul.

Citește și Revenirea lui Porumboiu Fostul patron de club a dezvăluit cum se va implica la FC Botoșani Citește mai mult Revenirea lui Porumboiu Fostul patron de club a dezvăluit cum se va implica la FC Botoșani

FCSB - U Craiova. Elias Charalambous: „Ambele echipe au jucat joi. În astfel de meciuri luptăm foarte bine”

„E un meci foarte important pentru noi, un derby cu cea mai bună echipă din campionat până acum. Ei sunt pe primul loc, ceea ce arată că fac o treabă bună, cu un antrenor bun. Un derby mare pe care vrem să-l câștigăm și să luăm cele trei puncte.

Nu cred că există avantaje sau dezavantaje, ambele echipe au jucat joi. Avem loturi mari și putem face rotații, așa că cred că este un meci 50/50. Nu cred că în astfel de meciuri există favoriți.

Am arătat de multe ori că în astfel de meciuri ne luptăm foarte bine și sper ca mâine să arătăm din nou forma noastră bună.

Cred că sunt multe meciuri importante, dar pentru noi acesta este un meci pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Vrem să câștigăm din mai multe motive avem nevoie de puncte, am pierdut multe la început.

Cel mai important pentru noi mâine este să luăm punctele, nu spun că se va decide mâine campionatul, mai sunt multe meciuri”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă.

Universtatea Craiova n-a mai câștigat de pe 14 septembrie, însă antrenorul FCSB rămâne precaut:

Dacă privim întregul campionat, cred că toate meciurile, mai ales în acest an, sunt dificile și toate echipele pot lua puncte de la oricine. Faptul că Universitatea Craiova nu a câștigat ultimele două meciuri nu înseamnă nimic. Cel mai important pentru noi este cum vom fi pe teren, jucăm acasă, fanii noștri vor fi de partea noastră încă o dată Elias Charalambous, antrenor FCSB

Elias Charalambous: „Miculescu va face antrenamentul și vom vedea cum se simte”

Antrenorul cipriot a vorbit și despre jucătorii pe care nu se va putea baza.

Malcom Edjouma a părăsit terenul în minutul 13 al partidei cu Young Boys, iar David Miculescu a fost înlocuit la pauză. Graovac a suferit o ruptură musculară în duelul cu Oțelul.

„ Edjouma și Graovac sunt indisponibili, cu siguranță. Miculescu va face antrenament și vom vedea după cum se simte.

Accidentarea lui din meciul trecut nu este gravă. Vom vedea după antrenament. Restul jucătorilor sunt ok”, a declarat Charalambous.

Eșecul cu Young Boys, situația dezastruoasă din clasamentul Ligii 1, dar și condițiile meteo extreme din București, au făcut ca până acum să fie vândute foarte puține bilete pentru partida de pe Arena Națională: în jur de 7.000.

Vedem mâine, pentru că până atunci mai avem câteva ore, și sunt sigur că fanii noștri vor fi de partea jucătorilor. Repet, cea mai bună modalitate de a aduce fanii înapoi este să câștigăm meciuri. Dacă reușim să câștigăm mâine, mai mulți fani vor veni. Am doar cuvinte bune despre fanii noștri. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Alibec a jucat doar în prima repriză a partidei din Europa League cu Young Boys. Acesta a fost schimbat la pauză, la scorul de 2-0 pentru elvețieni. În locul său a intrat Daniel Bîrligea.

După meci, atacantul a declarat că are nevoie să joace mai mult pentru a-și recăpăta forma. A fost deranjat de hotărârea lui Becali de a-l schimba la pauză.

„Discuțiile despre asta sunt gata, s-a vorbit prea mult, și Mihai Stoica a fost întrebat despre acest subiect. Știm foarte bine ce facem, vorbim cu jucătorii în fiecare zi și nu cred că trebuie să mai prelungim acest context”, a punctat tehnicianul.

Elias Charalambous: „Arena Națională are tot ce îi trebuie pentru a evacua apa”

Unirea Slobozia - Dinamo, scor 0-1, s-a jucat pe un teren impracticabil, după ce gazonul a fost inundat ca urmare a ploilor abundente de dinaintea și din timpul meciului.

Întrebat dacă ploaia ar putea afecta și partida cu Universitatea Craiova, tehnicianul a spus:

„Nu cred că vor fi probleme cu terenul, pentru că Arena Națională are tot ce trebuie pentru a evacua apa, așa că nu cred că vom avea probleme”.

De asemenea, el a menționat că nu poate interveni în decizia ca acoperișul de pe Arena Națională să rămână deschis.

„Nu este nimic ce pot face în legătură cu asta, sunt regulile stadionului și atât”.

Tot la meciul dintre Slobozia și Dinamo, camerele televiziunilor l-au surprins pe cipriotul Charalampos Kyriakou în mijlocul unei activități neobișnuite.

Acesta s-a dat cu mir pe ambele picioare, dar și pe abdomen și pe piept. Ulterior, el s-a miruit și pe frunte. La scurt timp după acest moment, a fost introdus pe teren de Zeljko Kopic la pauză, luându-i locul lui Milanov.

Întrebat despre momentul în care a fost implicat conaționalul său, Charalambous a declarat:

Ulei? Cred că avem și aici, în vestiar, avem mir. Mulți jucători, chiar și în echipa noastră, folosesc aceste lucruri. Este ceva religios, iar dacă cineva simte că trebuie să facă asta… și eu folosesc astfel de lucruri, este ceva normal pentru noi Elias Charalambous, antrenor FCSB

Elias Charalambous: „Echipa națională trebuie să fie deasupra tuturor cluburilor”

Selecționerul Mircea Lucescu i-a convocat pe Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Daniel Bîrligea și David Miculescu pentru meciurile cu Moldova și Austria.

„Suntem un club care vrea să aibă cât mai mulți jucători la echipa națională. Vreau să le urez succes pentru meciuri. Este o pauză bună, avem meciuri la fiecare 3-4 zile, este o pauză bună pentru recuperare.

Băieții care merg la echipa națională nu se vor recupera, dar eu spun mereu că echipa națională trebuie să fie deasupra tuturor cluburilor ”, a mai spus tehnicianul.

Cele două partide vor avea loc pe 9 și 12 octombrie, de la 21:00, respectiv 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport