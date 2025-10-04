Liga 2, etapa #9 Live de la 11:00. CS Dinamo - Afumați și încă alte 7 partide se joacă azi » Programul complet + clasamentul actualizat

- Astăzi, începând cu ora 11:00, se joacă 7 partide, printre care și CS Dinamo-Afumați și Chindia-FC Bacău.
- În primul meci al etapei #9, Bihor și Voluntari au remizat, scor 1-1.
- Toate partidele din această rundă vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele vor fi televizate pe Digi Sport și Prima Sport
Etapa a debutat vineri, la Oradea, cu meciul dintre Bihor și Voluntari, scor 1-1, și se va încheia marți seară, la Târgu Mureș, înainte de pauza pentru acțiunile echipelor naționale.
Astăzi se joacă:
Chindia Târgoviște - Bacău, live de la 11:00
- Arbitru: Răcoare Arthur. Asistenți: Iftode Florin și Istrate Marian
- Stadion: Eugen Popescu (Târgovişte)
Concordia Chiajna - Poli Iași, live de la 11:00
- TV: FRF TV
- Arbitru: Pavel Adelin. Asistenți: Antal Damian și Zamfir Doru
- Stadion: Concordia (Chiajna)
CS Dinamo - CS Afumați, live de la 11:00
- Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian. Asistenți: Voicu Cristian și Mihăilă Alexandru
- Stadion: CNAF Buftea iarbă (Buftea)
Șelimbăr - Câmpulung, live de la 11:00
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena. Asistente: Țepușă Mihaela și Ivanov Roxana
- Stadion: Măgura (Cisnădie)
Olimpia Satu Mare - Dumbrăvița, live de la 11:00
- Arbitru: Iftode Silviu Nicolae. Asistenți: Păduraru Sebastian și Suciu George
- Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare)
CSM Reșița - CSM Slatina, live de la 11:00
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Timar Ovidiu și Sandu Patrik-Ștefan
- Stadion: Mircea Chivu (Reşiţa)
CS Tunari - Metalul Buzău, live de la 11:00
- Arbitru: Peșu Ionela Alina. Asistenți: Tudor Răzvan și Nan Marilena Cătălina
- Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari)
Corvinul - Steaua, live de la 12:30
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Arbitru: Mihuleac Gabriel. Asistenți: Dumitrache Ștefan și Șchiopeț Claudiu
- Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)
S-a jucat:
Bihor - Voluntari 1-1
- Au marcat: Tescan (min. 58) / Guțea (min. 15)
- Arbitru: Moroiță Andrei. Asistenți: Lar Daniel Ștefn și Noroc Mihăiță Adrian
- Stadion: Iuliu Bodola (Oradea)
5 octombrie:
Sepsi - Ceahlăul, live de la 12:30
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)
7 octombrie:
ASA Târgu Mureș - Gloria Bistrița, live de la 20:00
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Pct
|1
|Bihor Oradea
|9
|22
|2
|Corvinul Hunedoara
|8
|22
|3
|FC Voluntari
|9
|18
|4
|Chindia Târgoviște
|8
|17
|5
|ASA Târgu Mureș
|8
|16
|6
|Steaua
|8
|16
|7
|Poli Iași
|8
|14
|8
|Concordia Chiajna
|8
|13
|9
|CSM Reșița
|8
|13
|10
|CS Afumați
|8
|13
|11
|Sepsi
|8
|13
|12
|Ceahlăul
|8
|11
|13
|Metalul Buzău
|8
|10
|14
|Bacău
|8
|9
|15
|CSM Slatina
|8
|9
|16
|Tunari
|8
|6
|17
|CS Dinamo
|8
|6
|18
|Gloria Bistrița
|8
|6
|19
|CSC Dumbrăvița
|8
|4
|20
|Olimpia Satu Mare
|8
|4
|21
|Câmpulung
|8
|4
|22
|Șelimbăr
|8
|2