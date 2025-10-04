Liga 2, etapa #9  Live de la 11:00 . CS Dinamo - Afumați și încă alte 7 partide se joacă azi » Programul complet + clasamentul actualizat
Liga 2, etapa #9 Live de la 11:00. CS Dinamo - Afumați și încă alte 7 partide se joacă azi » Programul complet + clasamentul actualizat

Ionuț Cojocaru , Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 04.10.2025, ora 09:11
Actualizat: 04.10.2025, ora 09:11
  • Astăzi, începând cu ora 11:00, se joacă 7 partide, printre care și CS Dinamo-Afumați și Chindia-FC Bacău.
  • În primul meci al etapei #9, Bihor și Voluntari au remizat, scor 1-1.
  • Toate partidele din această rundă vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele vor fi televizate pe Digi Sport și Prima Sport

Etapa a debutat vineri, la Oradea, cu meciul dintre Bihor și Voluntari, scor 1-1, și se va încheia marți seară, la Târgu Mureș, înainte de pauza pentru acțiunile echipelor naționale.

Dinamo, victorie în bazin Jucătorii lui Kopic s-au impus pe terenul impracticabil de la Clinceni și au urcat pe locul doi
Dinamo, victorie în bazin Jucătorii lui Kopic s-au impus pe terenul impracticabil de la Clinceni și au urcat pe locul doi
Astăzi se joacă:

Chindia Târgoviște - Bacău, live de la 11:00

  • Arbitru: Răcoare Arthur. Asistenți: Iftode Florin și Istrate Marian
  • Stadion: Eugen Popescu (Târgovişte)

Concordia Chiajna - Poli Iași, live de la 11:00

  • TV: FRF TV
  • Arbitru: Pavel Adelin. Asistenți: Antal Damian și Zamfir Doru
  • Stadion: Concordia (Chiajna)

CS Dinamo - CS Afumați, live de la 11:00

  • Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian. Asistenți: Voicu Cristian și Mihăilă Alexandru
  • Stadion: CNAF Buftea iarbă (Buftea)

Șelimbăr - Câmpulung, live de la 11:00

  • Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena. Asistente: Țepușă Mihaela și Ivanov Roxana
  • Stadion: Măgura (Cisnădie)

Olimpia Satu Mare - Dumbrăvița, live de la 11:00

  • Arbitru: Iftode Silviu Nicolae. Asistenți: Păduraru Sebastian și Suciu George
  • Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare)

CSM Reșița - CSM Slatina, live de la 11:00

  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Timar Ovidiu și Sandu Patrik-Ștefan
  • Stadion: Mircea Chivu (Reşiţa)

CS Tunari - Metalul Buzău, live de la 11:00

  • Arbitru: Peșu Ionela Alina. Asistenți: Tudor Răzvan și Nan Marilena Cătălina
  • Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari)

Corvinul - Steaua, live de la 12:30

  • TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Arbitru: Mihuleac Gabriel. Asistenți: Dumitrache Ștefan și Șchiopeț Claudiu
  • Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)

S-a jucat:

Bihor - Voluntari 1-1

  • Au marcat: Tescan (min. 58) / Guțea (min. 15)
  • Arbitru: Moroiță Andrei. Asistenți: Lar Daniel Ștefn și Noroc Mihăiță Adrian
  • Stadion: Iuliu Bodola (Oradea)

5 octombrie:

Sepsi - Ceahlăul, live de la 12:30

  • TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)

7 octombrie:

ASA Târgu Mureș - Gloria Bistrița, live de la 20:00

  • TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPct
1Bihor Oradea 922
2Corvinul Hunedoara822
3FC Voluntari918
4Chindia Târgoviște817
5ASA Târgu Mureș816
6Steaua 816
7Poli Iași814
8Concordia Chiajna813
9CSM Reșița813
10CS Afumați813
11Sepsi 813
12Ceahlăul 811
13Metalul Buzău810
14Bacău89
15CSM Slatina89
16Tunari86
17CS Dinamo 86
18Gloria Bistrița86
19CSC Dumbrăvița84
20Olimpia Satu Mare84
21Câmpulung84
22Șelimbăr82

Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
„Sabotați" de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați" de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
„Sabotați" de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat

Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Superliga
03.10
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Superliga
03.10
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor", surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?"
Superliga
03.10
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor", surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?"
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor", surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?"
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Baschet
03.10
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
09:00
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!" Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!" Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
09:47
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic"
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic"
23:01
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
23:57
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român  marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz"
Înot
03.10
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz"
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz"
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!" » Țara africană va găzdui CM 2030
Campionatul Mondial
03.10
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!" » Țara africană va găzdui CM 2030
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!" » Țara africană va găzdui CM 2030
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus..." + Schimbare majoră la meciurile următoare
Europa League
03.10
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB: „Eu i-am spus..." + Schimbare majoră la meciurile următoare
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus..." + Schimbare majoră la meciurile următoare
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi
Diverse
03.10
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri, dar n-are bani pentru sportivi
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi

