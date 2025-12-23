Italienii s-au răzgândit AC Milan - Como nu se mai joacă în Australia: „Am înghițit pilula amară, cereri inacceptabile”

Partida dintre AC Milan și Como, din etapa #16 a Serie A, nu se va mai juca la Perth, în Australia, așa cum fusese stabilit inițial.

Ezio Simonelli, președintele ligii italiene, anunțase că meciul Como - Milan se va juca la Perth, pe 8 februarie, San Siro fiind indisponibil, celebrul stadion urmând să găzduiască ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă (6-22 februarie)

Totul s-a schimbat radical în momentul în care AFC, confederația asiatică, a impus anumite condiții pentru a găzdui meciul.

AC Milan - Como nu se va mai juca la Perth! Care este motivul

Una dintre cerințele AFC a fost ca meciul să fie condus de o brigadă de arbitri străini. Enzo Simonelli acceptase inițial, ca urmare a unei discuții cu Pierluigi Collina, președintele Comitetului Arbitrilor de la FIFA.

Joia trecută, oficialul italian anunțase că partida se va disputa în Australia.

„Am avut o serie de îndoieli cu privire la condițiile impuse pentru disputarea meciului la Perth. Mai presus de toate, ni s-a cerut arbitri străini, inclusiv VAR. Am vorbit cu Collina, cel care ne-a dat ample garanții cu privire la calitatea acestor arbitri.

El are în minte unul sau mai mulți oficiali de meci de nivel înalt. Vom accepta această condiție, apoi vor mai fi alte lucruri de rezolvat”, declarase Simonelli, conform gazzetta.it.

In negocierile sale cu autoritățile australiene, șeful campionatului italian a atras atenția asupra necesității respectării regulamentelor competiționale. Acest lucru a ridicat problema garanțiilor și a potențialelor sancțiuni, care ar fi implicat și Guvernul Australiei de Vest.

Înainte de Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, Simonelli a venit cu un nou anunț, în care a explicat de ce a renunțat la ideea de a organiza meciul AC Milan - Como în Australia.

Am acceptat cereri discutabile și nepotrivite din punct de vedere sportiv, și anume cele ale arbitrilor. Pentru a ne duce fotbalul în străinătate, am înghițit pilula amară. În ultimele nopți, au sosit și alte cereri și am decis să renunțăm. Enzo Simonelli, președinte Serie A

Comunicatul ligii italiene și reacția Australiei: „Nivel inacceptabil de risc”

Decizia a fost ulterior oficializată și explicată în declarația comună emisă de Serie A și Guvernul Australiei de Vest.

„Planul de a găzdui la Perth primul meci oficial al unui campionat din Europa în afara granițelor naționale a fost anulat în urma unui acord reciproc între Lega Calcio Serie A și Guvernul Australiei de Vest.

Părțile au luat decizia din cauza riscurilor financiare inevitabile, a unor condiții de aprobare oneroase și a unor complicații de ultim moment independente de voința lor.

Ar fi fost prima dată când un meci dintr-un campionat european de top, cu puncte, s-ar fi jucat în afara țării, reprezentând o oportunitate unică pentru Australia de Vest de a intra în istorie în fotbalul internațional”, au transmis oficialii Serie A.

Este dezamăgitor, dar este decizia corectă. Nu am fost dispuși să expunem Australia de Vest unui nivel inacceptabil de risc. Am făcut tot ce am putut pentru a realiza acest lucru, dar politica fotbalistică, problemele juridice și birocrația au fost obstacole. Rita Saffioti, trezorier Australia de Vest

Președintele Serie A: „Cereri inacceptabile”

În comunicat, Simonelli a venit cu mai multe explicații.

„Deși Lega Calcio Serie A a urmat prompt și corect procesul complex de autorizare, care a durat câteva luni, prin aprobarea cluburilor participante, a Adunării Lega Calcio Serie A, a Consiliului Federal FIGC, a Comitetului Executiv UEFA, a Federației Australiene și chiar a acceptat condiții sportive extrem de inacceptabile impuse de Confederația Asiatică de Fotbal (AFC), în fața escaladării cererilor suplimentare și inacceptabile formulate în ultimele ore de către AFC către Federația Australieană și, în consecință, către Guvernul Australiei de Vest și Lega Calcio Serie A, a devenit imposibil să se joace meciul Milano-Como la Perth pe 8 februarie.

Ne exprimăm regretul pentru epilogul proiectului, rămânem ferm convinși că este o oportunitate pierdută în proiectul de dezvoltare a fotbalului italian la nivel internațional, care îi privează și pe numeroșii fani ai Seriei A din străinătate de visul de a asista în direct la un meci al echipei lor favorite”, a afirmat Simonelli.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport