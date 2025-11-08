„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre

RAPID - FC ARGEȘ 2-0. Antrenorul Constantin Gâlcă (53 de ani) a reacționat după ce giuleștenii au urcat pe primul loc în Liga 1.

Rapid a profitat de pasul greșit făcut de FC Botoșani în etapa #16, o remiză cu Petrolul, și s-a distanțat la trei puncte în fruntea clasamentului.

RAPID - FC ARGEȘ 2-0 . Constantin Gâlcă, după meci: „E meritul tuturor”

Gâlcă a explicat cum au reușit elevii săi să se impună în fața unei echipe care a impresionat în turul sezonului regulat.

„FC Argeș era o echipă dificilă care a câștigat cu multe echipe din fruntea clasamentului și chiar și pe terenul campioanei.

Am profitat de spațiile pe care ni le-au lăsat, am fost inspirați în fața porții și chiar am făcut un meci foarte bun.

Am avut 3 acțiuni unde am greșit înainte de pauză și ne-au pus în dificultate dar după aceea am reacționat bine.

În repriza a doua am venit mai jos cu mijlocașii centrali, am greșit mai multe pase în tranziție unde puteam finaliza și să închidem jocul”, a declarat Constantin Gâlcă la Digi Sport.

Întrebat despre neconvocarea lui Alex Dobre la echipa națională, Gâlcă a declarat: „Sunt deciziile selecționerului. El trebuie să muncească, să își aștepte rândul și poate reveni oricând”.

Le mulțumesc suporterilor că m-au aplaudat dar e munca tuturor. Toți avem merite aici. De fiecare dată căutăm să punem presiune pe adversar, dar până la urmă cel mai important e să câștigăm meciurile și cred că am făcut-o bine până acum. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

VIDEO. „Torpila” lui Alexandru Pașcanu din victoria cu FC Argeș

