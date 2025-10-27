RAPID - UNIREA SLOBOZIA 4-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre evoluția echipei sale după victorie.

Rapid se află la egalitate de puncte cu liderul Botoșani.

RAPID - UNIREA SLOBOZIA. Constantin Gâlcă: „Așa vreau să jucăm mereu”

„O victorie importantă, am menținut aceeași atitudine pe tot parcursul meciului. E îmbucurător pentru noi că marcăm și din linia de fund, cu Manea. Petrila e și el foarte important pentru noi, iar pentru încrederea lui trebuie să înscrie, să participe la acțiunile de atac. Azi a fost unul dintre cei mai importanți, ca și Dobre.

Am putut crea superiorități și am avut un joc consistent la mijlocul terenului. Am putut să facem și schimbări de direcție și să le dăm extremelor avantaj. E un joc pe care îmi doresc să-l practicăm în totdeauna.

Poate n-o să avem atâtea reușite mereu, dar constanța pe care am avut-o mi-a plăcut foarte mult. Trebuie să recunosc și că am fost nemulțumit că am primit gol, îmi doream foarte mult să mai marcăm.

Înainte de meci le-am spus băieților că trebuie să demonstrăm că suntem o echipă matură, cu personalitate. Numai prin aceste jocuri, de nivel bun, putem arăta asta”, a declarat Constantin Gâlcă la Prima Sport.

Constantin Gâlcă, înainte de meciul de Cupă: „Primul 11 va arăta altfel”

Rapid o va întâlni pe CSC Dumbrăvița în etapa #1 a Cupei României, joi, pe 30 octombrie, în Giulești. Tehnicianul „alb-vișiniilor” a anunțat că la acel meci echipa de start va fi cu totul diferită față de cea de la meciul cu Unirea Slobozia.

„Cu siguranță vom schimba mulți jucători, avem nevoie de ritm și trebuie să câștigăm pentru că e important pentru noi. Cu siguranță primul 11 va arăta altfel, dar vom avea aceeași dorință de a câștiga”, a mai adăugat Constantin Gâlcă.

