Doi polonezi pasionați de fotbal de la „Futbol na tak” și „Laga do przodu”, cunoscuți pentru reportajele lor despre fotbalul amator, au fost în weekend la Scornicești.

Aceștia au realizat în weekend un fotoreportaj pe stadionul Viitorul, cu prilejul meciului de Liga 4 dintre FC Olt Scornicești și Gladius Dobrosloveni (4-5).

Ruinele stadionului Viitorul Scornicești

Fotografiile surprind cadre deplorabile, în care fotbalul mic din România continuă să se joace în mijlocul ruinelor arenei construite în 1987, în „Epoca de aur” a fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu.

Pe Facebook, ei au redat impresiile lor despre stadion și meci, cu uimire și un strop de ironie:

„Ce arenă, ce meci… La începutul aventurii noastre în România, am mers în orașul natal al lui Nicolae Ceaușescu. A fost primul stadion din România cu locuri pe scaune.

După ce domnul menționat anterior a dispărut din această lume, clubul a intrat într-un declin care continuă până astăzi. Deși am întârziat la meci, experiența a meritat. Oaspeții au câștigat cu 5-4, grație unui gol înscris în ultimele secunde.

Doamnelor și domnilor, Scornicești, Liga a IV-a română. Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată. Trebuie să-l vezi cu ochii tăi. FC Olt Scornicești 4-5 Gladius Dobrosloveni”.

Stadionul din Scornicești a fost inaugurat în 1987 și a costat 22 de milioane de dolari

Stadionul Viitorul a fost construit în 1987 și inaugurat în epoca lui Nicolae Ceaușescu, cu ambiția de a deveni una dintre cele mai moderne arene din România.

Megastadionul a costat aproximativ 22 de milioane de dolari, cea mai scumpă arenă a vremii, și a fost primul stadion din țară cu locuri pe scaune.

În perioada sa de glorie, aici au evoluat jucători importanți precum Ilie Balaci, Victor Pițurcă, Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, Dorinel Munteanu sau regretatul Ilie Bărbulescu.

Cu o structură de rezistență proiectată să reziste 400 de ani, stadionul promitea să fie un simbol al fotbalului românesc.

Însă, după căderea regimului comunist și dispariția sprijinului politic, clubul FC Olt Scornicești a intrat într-un declin rapid, iar arena a fost treptat lăsată în paragină.

Organele locale speră să modernizeze stadionul prin Compania Națională de Investiții (CNI).

