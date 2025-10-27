Real Zaragoza a anunțat, astăzi, că Jorge Casado (15 ani), junior în cadrul clubului, a decedat.

„Jorge, jucător al echipei Zaragoza încă din copilărie, s-a alăturat academiei de tineret ca jucător sub 12 ani și era anul acesta la al șaselea sezon la club. Foarte apreciat în vestiar, el lasă un gol de neînlocuit în echipa sa, Cadeții A, și în Real Zaragoza.

Echipa noastră, devastată de tragica veste, va suspenda complet toate activitățile, iar prima echipă va ține un minut de reculegere înainte de antrenament.

Noi, cei de la Real Zaragoza, profund îndurerați de pierdere, ne alăturăm imensei dureri a familiei și a celor dragi ai lui Jorge. Clubul ne transmite toată dragostea și puterea în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, Jorge!”, a transmis Real Zaragoza pe site-ul oficial.

La familia zaragocista, de luto por el fallecimiento del jugador cadete Jorge Casado



El club decreta día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad este luneshttps://t.co/Si8S3kxszD pic.twitter.com/RgNaxHlOAw — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025

Cauza decesului tânărului fotbalist nu a fost dezvăluită, însă primul raport al investigațiilor ar arăta că motivul este unul natural, potrivit jurnaliștilor de la heraldo.es.

Jorge Casado, una dintre speranțele academiei lui Real Zaragoza

Jorge Casado era considerat unul dintre jucătorii promițători din academia clubului. Acesta evolua în echipa de cadeți A (sub-16 ani).

Decesul fotbalistului a șocat lumea fotbalului din Spania. Mai multe echipe au transmis mesaje de condoleanțe pentru familia tânărului fotbalist.

