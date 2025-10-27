Zi de doliu în Spania Un mare talent a murit la doar 15 ani: „Suspendăm complet toate activitățile”
Zi de doliu în Spania Un mare talent a murit la doar 15 ani: „Suspendăm complet toate activitățile"

27.10.2025
  • Real Zaragoza a anunțat, astăzi, că Jorge Casado (15 ani), junior în cadrul clubului, a decedat.
  • Real Zaragoza a declarat zi de doliu în cadrul clubului, după ce a aflat de moartea jucătorului lor.

Real Zaragoza a anunțat, în cursul acestei zile, decesul lui Jorge Casado, fotbalist care se afla de 6 sezoane în academia clubului

Real Zaragoza a declarat zi de doliu după decesul lui Jorge Casado

„Jorge, jucător al echipei Zaragoza încă din copilărie, s-a alăturat academiei de tineret ca jucător sub 12 ani și era anul acesta la al șaselea sezon la club. Foarte apreciat în vestiar, el lasă un gol de neînlocuit în echipa sa, Cadeții A, și în Real Zaragoza.

Echipa noastră, devastată de tragica veste, va suspenda complet toate activitățile, iar prima echipă va ține un minut de reculegere înainte de antrenament.

Noi, cei de la Real Zaragoza, profund îndurerați de pierdere, ne alăturăm imensei dureri a familiei și a celor dragi ai lui Jorge. Clubul ne transmite toată dragostea și puterea în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, Jorge!”, a transmis Real Zaragoza pe site-ul oficial.

Cauza decesului tânărului fotbalist nu a fost dezvăluită, însă primul raport al investigațiilor ar arăta că motivul este unul natural, potrivit jurnaliștilor de la heraldo.es.

Jorge Casado, una dintre speranțele academiei lui Real Zaragoza

Jorge Casado era considerat unul dintre jucătorii promițători din academia clubului. Acesta evolua în echipa de cadeți A (sub-16 ani).

Decesul fotbalistului a șocat lumea fotbalului din Spania. Mai multe echipe au transmis mesaje de condoleanțe pentru familia tânărului fotbalist.

