Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Mirel Rădoi FOTO: Sport Pictures
Superliga

Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.10.2025, ora 22:59
Actualizat: 27.10.2025, ora 23:07
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, vrea să își dea demisia după doar 10 luni pe banca oltenilor.

După remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, Rădoi l-a atacat indirect pe patronul Mihai Rotaru pentru tensiunile care tot apar la Craiova.

Mirel Rădoi vrea să-și dea demisia!

Sursele GOLAZO.ro susțin că Rădoi e hotărât să plece de la echipă după conflictul izbucnit între fani și echipă la remiza cu Metaloglobus. Despre acest subiect a mai scris și digisport.ro.

Mihai Rotaru și-l dorește însă pe tehnician în continuare în Bănie și caută soluții pentru a-l convinge să se răzgândească.

În ultima perioadă, au existat mai multe momente tensionate la Craiova, inclusiv un conflict aprins între Rădoi și Ștefan Baiaram, vedeta oltenilor, chiar înainte de meciul cu Noah (1-1), din Conference League.

Atunci, Baiaram a izbucnit după ce a aflat că e rezervă, iar Rădoi l-a pedepsit și l-a trimis să vadă meciul din tribune. Antrenorul Craiovei l-a titularizat cu Metaloglobus (0-0), meci care s-a încheiat la Clinceni cu un conflict între fani și echipă.

În acest moment, Craiova este pe locul 3 în Liga 1, la 3 puncte distanță de Botoșani și Rapid. În Conference League, oltenii au un punct după primele două runde.

Mihai Rotaru: „Nu pot să pariez pe acțiunile altcuiva”

Într-o intervenție la TV, Mihai Rotaru a negat că ar fi probleme cu Rădoi, însă a și subliniat că e vorba doar despre părerea sa.

„Nu am avut nicio întâlnire cu Mirel Rădoi, eu sunt la București, el este la Craiova, dar discutăm în permanență. Nu s-a pus problema să plece. Exclus!

Asta e părerea mea, nu pot să pariez pe acțiunile altcuiva. Din punctul meu de vedere, e exclus ca mâine să aveți o ieșire în decor, să zic așa. Nu cred așa ceva”, a declarat Rotaru la Digi Sport.

Mirel Rădoi, „săgeți” la adresa lui Rotaru, după remiza cu Metaloglobus

Rădoi l-a atacat pe Rotaru după meciul cu Metaloglobus, fără să-i menționeze numele. Acesta a lăsat să se înțeleagă că vina pentru inconstanța clubului aparține conducerii.

„Trebuie să spunem adevărul. Nu doar Bergodi, Neagoe, Reghecampf sau Rădoi sunt nebuni. E clar că și la nivel de club lucrurile nu sunt stabile și trebuie să recunoaștem.

Dacă dânșii nu vor să o facă, atunci ei au o problemă. E clar că toată lumea e de vină, într-un procent mai mic sau mai mare, cu tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Rădoi și Rotaru s-au certat și în urmă cu 3 luni

Tehnicianul a fost nemulțumit de patron și în urmă cu 3 luni, după eșecul cu Sarajevo (1-2) din Conference League, când i s-a spus că Rotaru îl lăudase pe Romanchuk și Isenko.

„E declarația dânsului, el știe cel mai bine. Văd că acum face și analize după meci”, a fost replica acidă a lui Rădoi.

A demisionat cu scandal și la precedentul mandat

Rădoi a mai antrenat-o pe Craiova și în 2022, timp de 4 luni, când a ales să demisioneze după o înfrângere cu FC Argeș (1-2).

Atunci, Mirel a intrat în conflict cu Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, nemulțumit de declarațiile acestuia: „I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist. Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente… nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față”.

Dacă imediat după meci spusese că va continua, când a ajuns la conferință Rădoi a anunțat că pleacă:

„Drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! În momentul în care stai și le pui cap la cap… am tot colectat informații cât am fost aici. Decât să fie o situație implozivă, mai bine plec eu!”.

Cârțu a izbucnit și el după demisie: „Nu vreau să mai aud numele lui! Nu vreau să mai pronunț numele lui! E ultima dată. Îl sfătuiesc să nu îmi mai pronunțe numele și să uite că am fost în existența lui”.

Cei doi s-au împăcat ulterior, înainte de revenirea lui Rădoi în Bănie.

antrenor Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 mihai rotaru
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share