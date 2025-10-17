Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit vineri dimineața după o explozie puternică.

Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid București, a fost afectat personal de acest dezastru.

Cel puțin trei persoane au murit în urma exploziei din cartierul Rahova. Alte 14 au fost rănite, inclusiv copii.

Costel Gâlcă, speriat de explozia din cartierul Rahova

Tatăl lui Gâlcă locuiește și este administrator al unei scări din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, chiar lângă scara în care s-a produs deflagrația.

Antrenorul Rapidului a copilărit în blocul respectiv și și-a apelat imediat părintele pentru a afla dacă este în siguranță.

Surse apropiate lui Gâlcă au declarat pentru GOLAZO.ro: „Tatăl lui e în regula, nu a pățit nimic. Costel l-a sunat imediat ce a aflat de explozia din bloc. Din fericire pentru ei, tatăl lui a răspuns și l-a asigurat ca e sănătos. Dar până atunci și-a făcut probleme (n.r. Costel Gâlcă), pentru că recunoscuse blocul și îi era teamă de ceva rău” .

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a precizat că cel mai probabil gazul a cauzat explozia. Mai mulți locatari au afirmat că în bloc se simțea miros puternic de gaz încă de joi dimineața, scrie hotnews.ro.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) spune că Distrigaz a oprit gazul cu o zi înainte la blocul explodat: „S-a constatat că sigiliul era rupt” .

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

