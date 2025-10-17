„Impulsiv, explozii de furie” Dezvăluirea unui oficial al lui PAOK foarte apropiat de Răzvan Lucescu: „Să i se interzică asta!”
Răzvan Lucescu, într-un moment de enervare maximă Foto: Imago
„Impulsiv, explozii de furie” Dezvăluirea unui oficial al lui PAOK foarte apropiat de Răzvan Lucescu: „Să i se interzică asta!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 11:40
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 11:40
  • Răzvan Lucescu, 56 de ani, descris de principalul său aliat în ambele mandate la PAOK Salonic.
  • Ce îl afectează și îl face să reacționeze furibund imediat după înfrângeri. Ce ar trebui să i se interzică pentru a nu mai răbufni. 

Răzvan Lucescu a devenit cel mai performant antrenor din istoria lui PAOK.

Unicul care a cucerit două titluri și tot singurul care a realizat eventul campionat-cupă la Salonic.

Lucescu l-a avut mereu pe Kyriakos aliat la PAOK

În ambele mandate, 2017-2019 și din 2021, l-a avut alături pe vicepreședintele Kyriakos Kyriakos, principalul său aliat la club. Până în vară, când oficialul i-a părăsit pe alb-negri după 26 de ani.

4 trofee
are Lucescu la PAOK: două ligi (2019, 2024) și două Cupe ale Greciei (2018, 2019)

La primul interviu după despărțirea de „vulturi”, pentru podcastul „Galacticos”, Kyriakos a vorbit despre tehnician și a dezvăluit care e marea lui problemă la sfârșitul partidelor.

„După finalul jocului, Lucescu citește toate mesajele primite pe telefon. Perioada rea”

„Ar trebui să i se interzică telefonul după meciuri lui Răzvan. Și să i se interzică să participe la flash-interviuri”, a spus ex-vicepreședintele, potrivit Gazzetta.gr.

Acesta susține că antrenorul în vârstă de 56 de ani este înțeles greșit din cauza comportamentului său vulcanic provocat de informațiile pe care le primește în „perioada rea”.

Răzvan Lucescu, alături de Kyriakos Kyriakos Foto: Imago Răzvan Lucescu, alături de Kyriakos Kyriakos Foto: Imago
Răzvan Lucescu, alături de Kyriakos Kyriakos Foto: Imago

„În primele minute după finalul jocului, Răzvan citește tot ce apare pe telefonul său.

Zeci de persoane îi trimit mesaje, mulți îl abordează, iar el nu are contact real cu ce se întâmplă în jur și se enervează foarte ușor”, decriptează Kyriakos reacțiile furibunde ale lui Lucescu la înfrângeri.

Toate aceste mesaje, citite imediat cum se încheie partida, îl afectează, îl irită și îi provoacă explozii de furie. Face unele declarații greșite pentru că este influențat de tot ce i se transmite după meci și reacționează impulsiv, zicând lucruri pe care nu ar trebui să le spună. Când se calmează, este cu totul alt om Kyriakos Kyriakos, fost vicepreședinte PAOK

grecia antrenor razvan lucescu PAOK Salonic Kyriakos Kyriakos
