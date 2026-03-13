„Acesta trebuie să fie atuul” Constantin Gâlcă, înainte de derby-ul cu Dinamo + Ce spune despre lupta la titlu: „E normal ca U Craiova să fie favorită” +31 foto
„Acesta trebuie să fie atuul” Constantin Gâlcă, înainte de derby-ul cu Dinamo + Ce spune despre lupta la titlu: „E normal ca U Craiova să fie favorită”

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 17:43
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 18:42
  • Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Dinamo, din prima etapă a play-off-ului.
  • Rapid - Dinamo se va juca sâmbătă de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La startul play-off-ului, Rapid ocupă poziția secundă în clasament, cu 28 de punte, la două distanță de liderul Universitatea Craiova.

Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out

Constantin Gâlcă, înainte de derby-ul cu Dinamo: „Inspirația va conta foarte mult”

Tehnicianul Rapidului consideră că primul meci din play-off va fi diferit față de partidele cu Dinamo din sezonul regulat.

„Ne dorim foarte mult să avem un joc bun, consistent și în primul rând să ne gândim ca va fi diferit față de campionat.

De aceea și intensitatea și organizarea noastră defensivă trebuie să fie mult mai bune față de ultimele partide cu Dinamo.

Ei pot schimba, au jucători care pot veni bine de pe bancă, sau sa intre bine din primul minut, dar e important ce facem noi.

Mai mult ca niciodată va conta foarte mult și inspirația noastră în fața porții. Trebuie să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult în acest meci, pentru că și ei vor veni cu ambiții foarte mari”, a declarat Constantin Gâlcă.

Gâlcă, despre lupta la titlu: „Pentru noi, acesta trebuie să fie un atu”

Întrebat despre lupta la titlu, dar și despre principala favorită în acest moment, U Craiova, antrenorul Rapidului a declarat:

„Mulți spun că Universitatea Craiova este favorită și e normal să fie așa, pentru că a avut mai multă constanță în rezultate și în joc până acum.

Pentru noi, echipa trebuie să fie atuul. Echipa trebuie să dea totul, să creadă în acest drum și să vadă asta ca pe o șansă de a intra în istoria clubului”, a mai spus Constantin Gâlcă.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
„Unde, dacă nu pe Arenă?” Consilier USR: „Refuz să cred că o investiție de peste 300 mil. euro trebuie să fie folosită doar pentru fotbal”
 „Unde, dacă nu pe Arenă?” Consilier USR: „Refuz să cred că o investiție de peste 300 mil. euro trebuie să fie folosită doar pentru fotbal”
Stanciu, primul gol în China FOTO. „Tricolorul” a spart gheața cu două săptămâni înainte de barajul cu Turcia, dar echipa sa a pierdut categoric
Stanciu, primul gol în China FOTO. „Tricolorul” a spart gheața cu două săptămâni înainte de barajul cu Turcia, dar echipa sa a pierdut categoric

INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
„S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
 „Nu suntem degeaba aici” VIDEO. Eroul lui FC Argeș, mesaj pentru contestatari, după victoria cu U Craiova
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
