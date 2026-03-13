„Acesta trebuie să fie atuul” Constantin Gâlcă, înainte de derby-ul cu Dinamo + Ce spune despre lupta la titlu: „E normal ca U Craiova să fie favorită”

Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Dinamo, din prima etapă a play-off-ului.

Rapid - Dinamo se va juca sâmbătă de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La startul play-off-ului, Rapid ocupă poziția secundă în clasament, cu 28 de punte, la două distanță de liderul Universitatea Craiova.

Constantin Gâlcă, înainte de derby-ul cu Dinamo: „Inspirația va conta foarte mult”

Tehnicianul Rapidului consideră că primul meci din play-off va fi diferit față de partidele cu Dinamo din sezonul regulat.

„Ne dorim foarte mult să avem un joc bun, consistent și în primul rând să ne gândim ca va fi diferit față de campionat.

De aceea și intensitatea și organizarea noastră defensivă trebuie să fie mult mai bune față de ultimele partide cu Dinamo.

Ei pot schimba, au jucători care pot veni bine de pe bancă, sau sa intre bine din primul minut, dar e important ce facem noi.

Mai mult ca niciodată va conta foarte mult și inspirația noastră în fața porții. Trebuie să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult în acest meci, pentru că și ei vor veni cu ambiții foarte mari”, a declarat Constantin Gâlcă.

Gâlcă, despre lupta la titlu: „Pentru noi, acesta trebuie să fie un atu”

Întrebat despre lupta la titlu, dar și despre principala favorită în acest moment, U Craiova, antrenorul Rapidului a declarat:

„Mulți spun că Universitatea Craiova este favorită și e normal să fie așa, pentru că a avut mai multă constanță în rezultate și în joc până acum.

Pentru noi, echipa trebuie să fie atuul. Echipa trebuie să dea totul, să creadă în acest drum și să vadă asta ca pe o șansă de a intra în istoria clubului”, a mai spus Constantin Gâlcă.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

