Grameni nu știe regulamentul Fotbalistul de la Rapid, nedumerit după penalty-ul repetat din FC Botoșani - Rapid: „Mai bine îl las pe Ongenda să dea în minge”

Constantin Grameni (23 de ani) a comentat faza care a dus la repetarea penalty-ului din finalul meciului FC Botoșani - Rapid, încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa #2 din Superliga.

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Rapid a deschis scorul prin Claudiu Petrila, în minutul 45, însă gazdele au egalat în prelungiri.

În minutul 88, arbitrul Marian Barbu a acordat penalty pentru FC Botoșani și l-a eliminat pe Alexandru Pașcanu, după ce fundașul Rapidului l-a tras de tricou pe Andrei Dumiter.

Botoșani - Rapid 1-1 . Grameni: „Ongenda era la un metru în fața mea”

Sebastian Mailat a executat, Marian Aioani a respins, iar Grameni a trimis mingea în corner. Lovitura a fost însă repetată, deoarece mijlocașul giuleștenilor intrase în careu înainte ca balonul să fie lovit.

La a doua încercare, Mailat a înscris și a stabilit rezultatul final.

„Reluările arată că Ongenda era la un metru în fața mea. Nu știu care sunt regulile jocului. Domnul Marian Barbu ne-a spus că, indiferent dacă intrăm amândoi în careu, se repetă lovitura de pedeapsă.

Data viitoare cred că mai bine îl las pe el să dea în minge, pentru că așa se anula lovitura”, a declarat Constantin Grameni la Prima Sport.

Ce spun Legile Jocului despre faza respectivă:

Conform Regulii 14 (Lovitura de la 11 metri) din manualul IFAB, simpla pătrundere timpurie a jucătorilor în careu nu mai duce automat la oprirea jocului decât dacă aceștia au un impact direct asupra fazei.

În această fază din finalul meciului, analiza regulamentară se împarte în două aspecte esențiale:

De ce s-a repetat penalty-ul : Atât Grameni (apărare), cât și Ongenda (atac) au încălcat linia careului înainte ca Mailat să lovească mingea.

: Atât Grameni (apărare), cât și Ongenda (atac) au încălcat linia careului înainte ca Mailat să lovească mingea. Deoarece Grameni a ajuns primul și a respins mingea în corner, apărarea a avut impactul direct asupra fazei. Încălcarea comisă de giuleștean a anulat șansa de gol a Botoșaniului, motiv pentru care decizia corectă a fost repetarea loviturii.

Ce se întâmpla dacă înscria Ongenda: Dacă mijlocașul Botoșaniului ar fi ajuns primul la minge și ar fi marcat, lovitura de pedeapsă tot s-ar fi repetat.



Motivul este că atât Ongenda (atac), cât și Grameni (apărare) pătrunseseră în careu înainte de execuție, iar ambii au avut un impact direct asupra fazei.



Conform Regulii 14 IFAB, în cazul unei pătrunderi simultane a jucătorilor ambelor echipe care influențează rezultatul fazei, sancțiunea este repetarea loviturii de la 11 metri, indiferent dacă mingea intră sau nu în poartă.

„Când ești Rapid, sunt două puncte pierdute”

Mijlocașul consideră că Rapid a controlat cea mai mare parte a partidei, dar a plătit pentru lipsa de concentrare din ultimele minute.

„În prima repriză am dominat jocul. Nici în repriza a doua nu ne-au pus cine știe ce probleme. Până la acea fază a penalty-ului, nu cred că părea că nu stăpâneam meciul.

Ce să facem? Trebuie să fim concentrați până la fluierul final, pentru că o mică neatenție a făcut să îi băgăm în joc, să marcheze golul egalizator și, dacă aveau puțină șansă, puteau să ne și întoarcă.

Asta e, luăm un punct și învățăm din greșeli. Când ești Rapid, normal că sunt două puncte pierdute când nu câștigi meciul, indiferent de adversar”, a mai spus Grameni.

55 de meciuri a disputat Constantin Grameni pentru Rapid de la transferul din 2024, perioadă în care a marcat 5 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

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