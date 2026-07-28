„A dat de două ori «11 metri»” Valeriu Iftime nu a înțeles de ce penalty-ul primit de FC Botoșani cu Rapid s-a repetat » Care e explicația

FC Botoșani - Rapid 1-1. Valeriu Iftime (66 de ani), patronul moldovenilor, a fost nedumerit după faza controversată din finalul partidei.

moldovenilor, a fost nedumerit după faza controversată din finalul partidei. Oficialului de la Botoșani nu îi era clar dacă penalty-ul primit de echipa sa în minutul 87 s-a repetat sau dacă FC Botoșani a primit o nouă lovitură de la 11 metri.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sebastian Mailat a adus un punct celor de la FC Botoșani în duelul cu Rapid. Inițial, acesta a ratat penalty-ul primit, dar lovitura s-a repetat din cauză că Grameni a pătruns în careu în momentul execuției și a respins mingea în corner.

Mailat a reușit să înscrie din al doilea penalty, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

FC Botoșani - Rapid 1-1 . Valeriu Iftime: „A dat de două ori «11 metri» sau a fost...”

Valeriu Iftime a fost confuz la finalul partidei și a crezut că FC Botoșani a primit un alt penalty după ce Marian Aioani a apărat primul șut al lui Mailat.

„Da, până la urmă e bine că n-am pierdut, să spunem că tot efortul, entuziasmul din repriza a doua s-a văzut. Este foarte clar că avem o problemă la Hervin (n.r. Ongenda), care nu e în forma pe care o credeam eu.

Dacă e în formă, şi cu Lucas (n.r. De Vega), eu zic că putem face o echipă bună. Îmi pare rău de bâlbăiala de acolo, cu cartonaşele galbene. E o chestie de arbitru.

Una peste alta, zic că a fost un spectacol frumos. Cine s-a uitat la meci a avut ce vedea. A dat de două ori «11 metri» sau a fost...”.

Jurnaliștii i-au explicat că lovitura de la 11 metri s-a repetat, iar finanțatorul lui FC Botoșani a spus:

„S-a repetat? Mergem mai departe, e chestie de moral, ne bătea Rapidul acasă. Ăsta a fost meciul în seara asta (n.r. luni)”, a declarat Valeriu Iftime, citat de orangesport.ro.

FC Botoșani a ajuns la două rezultate de egalitate consecutive în Liga 1.

În prima etapă, elevii lui Marius Croitoru au remizat cu FC Voluntari, scor 2-2.

Ce s-a întâmplat la penalty-ul primit de FC Botoșani

FC Botoșani a primit un penalty în minutul 87, după un fault comis de Pașcanu asupra lui Dumiter în fața porții, însă doar după ce Marian Barbu a revăzut faza la monitorul VAR, luând apoi decizia de a-l elimina pe fundașul rapidist.

Sebastian Mailat a executat în stânga lui Aioani. Portarul Rapidului a ghicit colțul și a respins mingea în interiorul careului.

Ongenda (FC Botoșani) și Grameni (Rapid) au alergat umăr la umăr spre balon, primul să înscrie, al doilea să-și salveze echipa. Mijlocașul giuleștean a jucat primul mingea și a trimis-o în corner.

Bucuria rapidiștilor a fost de scurtă durată, deoarece „centralul” Marian Barbu a dictat repetarea loviturii de la 11 metri.

Arbitrii din camera VAR, Florin Andrei și Andrei Chivulete, i-au semnalat lui Barbu că Grameni, jucătorul care a trimis în afara terenului mingea respinsă de portar, intrase în careu înaintea execuției.

Mailat a executat din nou și a transformat, de această dată fără emoții, aducând un punct pentru echipa sa.

Ce spun Legile Jocului despre faza respectivă:

Conform Regulii 14 (Lovitura de la 11 metri) din manualul IFAB, simpla pătrundere timpurie a jucătorilor în careu nu mai duce automat la oprirea jocului decât dacă aceștia au un impact direct asupra fazei.

În această fază din finalul meciului, analiza regulamentară se împarte în două aspecte esențiale:

De ce s-a repetat penalty-ul : Atât Grameni (apărare), cât și Ongenda (atac) au încălcat linia careului înainte ca Mailat să lovească mingea.



Deoarece Grameni a ajuns primul și a respins mingea în corner, apărarea a avut impactul direct asupra fazei. Încălcarea comisă de giuleștean a anulat șansa de gol a Botoșaniului, motiv pentru care decizia corectă a fost repetarea loviturii.

: Atât Grameni (apărare), cât și Ongenda (atac) au încălcat linia careului înainte ca Mailat să lovească mingea. Deoarece Grameni a ajuns primul și a respins mingea în corner, apărarea a avut impactul direct asupra fazei. Încălcarea comisă de giuleștean a anulat șansa de gol a Botoșaniului, motiv pentru care decizia corectă a fost repetarea loviturii. Ce se întâmpla dacă înscria Ongenda: Dacă mijlocașul Botoșaniului ar fi ajuns primul la minge și ar fi marcat, lovitura de pedeapsă tot s-ar fi repetat.



Motivul este că atât Ongenda (atac), cât și Grameni (apărare) pătrunseseră în careu înainte de execuție, iar ambii au avut un impact direct asupra fazei.



Conform Regulii 14 IFAB, în cazul unei pătrunderi simultane a jucătorilor ambelor echipe care influențează rezultatul fazei, sancțiunea este repetarea loviturii de la 11 metri, indiferent dacă mingea intră sau nu în poartă.

În următoarea etapă din Liga 1, FC Botoșani va juca cu U Cluj, luni, 3 august, de la ora 18:30. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport