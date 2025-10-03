Dan Petrescu, dat exemplu Constantin Zotta, critic la adresa lui Mirel Rădoi după eșecul cu Rakow: „Atunci se cunosc antrenorii buni” +11 foto
Dan Petrescu și Mirel Rădoi. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / Sportpictures
Conference League

Dan Petrescu, dat exemplu Constantin Zotta, critic la adresa lui Mirel Rădoi după eșecul cu Rakow: „Atunci se cunosc antrenorii buni”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.10.2025, ora 16:50
  • RAKOW - U CRAIOVA 2-0. Constantin Zotta (62 de ani), fost arbitru de Liga 1 și fost președinte de club, l-a criticat pe Mirel Rădoi pentru lipsa de adaptare tactică în fața adversarilor mai puternici.
  • Zotta l-a dat exemplu pe Dan Petrescu (57 de ani), care la Unirea Urziceni își regla strategia în funcție de rivalele din Liga Campionilor.

Gruparea de pe „Ion Oblemenco” a făcut un joc modest în Polonia. Oltenii nu au expediat niciun șut pe spațiul porții.

Rakow - U Craiova 2-0. Constantin Zotta: „Antrenorii buni trebuie să aibă capacitatea de a schimba”

Mie mi se pare că antrenorii buni trebuie să aibă această capacitate de a schimba, atunci când nu merg lucrurile.

Antrenorii buni ai echipelor mai slab cotate, așa cum a fost U Craiova în fața lui Rakow, doar așa își pot ajuta echipa, prin această capacitate de a inova.

Nu o să vezi niciodată că Bayern Munchen își schimbă jocul cu Pafos, o să vezi că Pafos îl schimbă, tot timpul, pentru că echipa dominantă este cea mai puternică.

Aseară, echipa mai puternică a fost Rakow”, a declarat Constantin Zotta, în emisiunea „Fanatik Superliga”.

Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova
Rakow - Universitatea Craiova FOTO U Craiova

Constantin Zotta: „Antrenorii buni se cunosc la pauză și la schimbări”

Fostul președinte al Rapidului l-a dat apoi ca exemplu pe antrenorul Dan Petrescu, care a reușit calificarea în Liga Campionilor cu Unirea Urziceni.

„Dau un exemplu din cariera lui Dan Petrescu, la Unirea Urziceni. Primul meci l-au jucat la Sevilla și au evoluat într-un sistem cu patru fundași, iar Sevilla i-a învins cu 2-0, fără ca măcar să-ți dai seama cum.

Pentru meciul următor, cu Stuttgart, și-a dat seama că, la valoarea atacanților din Liga Campionilor, nu poți face față așa. Și a schimbat sistemul: din acel moment a jucat cu trei jucători pe linia de fund, patru la mijloc și a trecut la 5-4-1.

A venit Stuttgart la București, au făcut 1-1, și de acolo au început să crească, adunând 10 puncte”, a mai spus Zotta.

Rezultatele obținute de Unirea Urziceni în Liga Campionilor (2009/2010):

  • Sevilla - Unirea Urziceni 2-0
  • Unirea Urziceni - Stuttgart 1-1
  • Rangers - Unirea Urziceni 1-4
  • Unirea Urziceni - Rangers 1-1
  • Unirea Urziceni - Sevilla 1-0
  • Stuttgart - Unirea Urziceni 3-1
S-a văzut această capacitate de a observa o slăbiciune în echipa lui, de a identifica un context diferit în meciurile internaționale și de a schimba ceva în interiorul echipei. De aceea se spune că antrenorii foarte buni se cunosc la pauză și la schimbări Constantin Zotta

Formația folosită de Dan Petrescu împotriva celor de la Sevilla:

  • (4-1-4-1) Arlauskis - Maftei, Galamaz, Mehmedovic, Brandan - Gomes - Frunză, Apostol, Bălan, Varga - Bilașco

Formația folosită de Dan Petrescu împotriva lui Stuttgart:

  • (5-4-1) Arlauskis - E. Nicu, B. Fernandes, Galamaz, Maftei, Brandan - Bălan, Apostol, Gomes, Varga - Bilașco

Ulterior, Zotta a revenit la meciul de aseară și a subliniat că, la pauză, nu s-a produs nicio schimbare.

„Din păcate, la meciul de aseară, cu atât mai puțin la pauză. Echipa terminase prima repriză gâfâind, dar a început catastrofal partea a doua a meciului.

La pauză nu s-a întâmplat nimic care să ajute echipă”, a mai spus fostul arbitru.

Programul celor de la Universitatea Craiova în faza grupei Conference League

  • 2 octombrie 2025, 22:00, Rakow - Universitatea Craiova 2-0
  • 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

Universitatea Craiova unirea urziceni Mirel Radoi Dan Petrescu Constantin Zotta rakow
