Amenzi pentru FCSB Sancțiuni drastice impuse de Jandarmerie » Măsurile luate după altercația cu fanii lui Young Boys

Jandarmeria Română. Foto: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 03.10.2025, ora 13:08
Actualizat: 03.10.2025, ora 13:08
  • FCSB - Young Boys 0-2. Jandarmeria a aplicat sancțiuni în valoare de peste 85.000 de lei, după partida de pe Arena Națională.

Trei dintre sancțiuni, în valoare totală de 80.000 de lei, au fost aplicate organizatorului meciului, FCSB, iar o amendă de 3.000 de lei a fost dată firmei de pază pentru nerespectarea obligațiilor.

FCSB - Young Boys 0-2. Jandarmeria a impus amenzi de peste 85.000 de lei

Totodată, cei patru suporteri elvețieni care au pornit o altercație cu forțele de ordine, au fost amendați cu 2.000 de lei și li s-a interzis accesul la meciuri timp de un an.

Incidentul a început în momentul în care suporterii celor de la Young Boys intrau pe stadion.

Un fan elvețian a refuzat să se supună controlului corporal de la porțile de acces ale Arenei Naționale.

Pe măsură ce situația a escaladat, forțele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene.

Accesul fanilor elvețieni s-a făcut în grupuri de 20-30 de suporteri.

Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine.jpg
Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine.jpg

Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine.jpg Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine 2.jpg Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine 1.jpg Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine 3.jpg
Comunicatul Jandarmeriei

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 85.400 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, trei sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 80.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 3.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

În acest context, subliniem faptul că, în urma incidentului creat de suporterii oaspeți pe timpul accesului, patru dintre aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 2000 de lei și interdicția de a participa la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”

