Cliver Huaman (15 ani), un tânăr peruan pasionat de fotbal, a devenit viral cu un comentariu inedit la finala Copa Libertadores, meci jucat la Lima, între Palmeiras și Flamengo, scor 0-1.

Deseori, tânărul realizează comentarii sportive la diferite meciuri, visul său fiind să ajungă să comenteze un meci al naționalei de fotbal din Peru.

Conform celor de la montevideo.com.uy, tânărul a călătorit 18 ore din orașul său natal pentru a putea transmite meciul live pe conturile sale de social media.

Deoarece nu i-a fost permis să intre pe stadion înainte de partidă, acesta ales să improvizeze și a transmis meciul într-un mod total inedit.

Concret, acesta a comentat meciul de pe vârful unui munte situat lângă stadionul Monumental, acolo unde s-a disputat marea finală. În timp ce comenta partida, acesta a afișat și un steag cu numele canalului său de YouTube.

În timpul transmisiunii, aproximativ 47.000 de telespectatori i-au urmărit comentariul pe TikTok, iar apoi videoclipul său a devenit viral, ajungând la peste 1,5 milioane de vizualizări pe rețelele de socializare.

La finalul partidei, înainte de a încheia transmisiunea LIVE, Cliver Huaman le-a mulțumit fanilor săi și a ținut să îi salute pe localnicii din orașul său natal, Apurimac.

Aventura sa a fost transformată și într-un minifilm în stil Disney, cu ajutorul inteligenței artificiale:

