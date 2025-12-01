Doncic scrie istorie în NBA Superstarul lui Los Angeles Lakers, lângă Lebron James și Kobe Bryant,  după ultima performanță reușită

Luka Doncic (26 de ani) traversează o formă de invidiat în startul noului sezon din NBA.

Superstarul celor de la Los Angeles Lakers a ajuns la 6 meciuri consecutive cu 30 sau mai multe puncte.

Luka Doncic a strălucit în ultima victorie a celor de la Los Angeles Lakers, 133-121 cu New Orleans Pelicans.

Luka Doncic, de neoprit în acest sezon de NBA

Baschetbalistul sloven și-a început recitalul încă din primul sfert al partidei disputate în Crypto.com Arena, când a înscris nu mai puțin de 20 de puncte (3/4 de 2 puncte, 3/5 de 3 puncte și 5/5 la libere).

Doncic și-a continuat evoluția de excepție și a încheiat partida cu 34 de puncte, 12 pase decisive și 7 recuperări.

The Lakers backcourt showed out for their 7th straight win 🤩



Luka: 34 PTS | 12 REB | 7 AST | 4 3PM

Reaves: 33 PTS | 5 REB | 8 AST | 4 3PM



The 3rd game in a row with both Luka and Reaves scoring 30+ 🤯 pic.twitter.com/Ee0RH3ESUp — NBA (@NBA) December 1, 2025

Luka Doncic, lângă Lebron James și Kobe Bryant

Pentru fostul jucător al celor de la Real Madrid a fost al 6-lea meci consecutiv cu 30 sau mai multe puncte (41, 37, 33, 43, 35 și 34).

Doncic este doar al cincilea jucător din istoria francizei lui Los Angeles Lakers care reușește această performanță, scrie marca.com.

Doar LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jerry West și Elgin Baylor au mai realizat acest lucru.

Luka Doncic și Austin Reaves, duo-ul letal care face istorie

Pe lângă Luka Doncic s-a remarcat și Austin Reaves. Jucătorul america a acumulat 33 de puncte (5/8 la 2 puncte, 4/7 la 3 puncte și 11/12 la liber), 5 recuperări, 8 pase decisive, o intercepție și un capac în 39 de minute.

A fost al treilea meci consecutiv în care Doncic și Reaves au marcat amândoi 30 sau mai multe puncte și doar a patra oară în ultimii 50 de ani când doi coechipieri au realizat această performanță în NBA.

Anterior, doar Giannis Antetokounmpo și Damian Lillard (Bucks, 2023), Monte Ellis și Corey Maggette (Warriors, 2010), și George Gervin și Mike Mitchell (Spurs, 1984) au reușit acest lucru.

Grație acestui nou succes, Lakers a ajuns la un bilanț de 15 victorii și 4 înfrângeri și se află pe locul 2 în Conferința de Vest.

