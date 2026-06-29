Niccolo Pisilli (21 de ani), mijlocașul lui AS Roma, ar putea ajunge la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

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După ce discuțiile pentru transferul lui Curtis Jones au intrat în impas, deoarece Liverpool cere o sumă mult mai mare decât cea pe care Inter este dispusă să o ofere, echipa lui Chivu s-a reorientat către o altă variantă, chiar din Serie A.

Inter îl vrea pe Niccolo Pisilli

Conducerea campioanei Italiei s-a interesat în ultima perioadă de Niccolo Pisilli, tânărul mijlocaș de la AS Roma.

Milanezii ar putea înainta o ofertă în perioada imediat următoare, deoarece fotbalistul „romanilor” îndeplinește toate condițiile clubului: este tânăr, italian și ar putea fi cumpărat pentru 25 de milioane de euro, suma pe care Inter este dispusă să o ofere.

Mai mult, salariul acestuia este și el unul atractiv pentru „nerazzurri”. Potrivit corierredellosport.it, Niccolo Pisilli încasează în acest moment la Roma sub 2,5 milioane de euro pe an.

30 de milioane de euro este cota lui Niccolo Pisilli, conform Transfermark

Cine l-ar putea înlocui pe Denzel Dumfries

În locul lui Denzel Dumfries, la Inter ar putea ajunge Anan Khalaili, tânărul mijlocaș dreapta de la Royale Union Saint-Gilloise.

De serviciile fotbalistului israelian s-a mai interesat și Napoli. Gruparea belgiană cere 25 de milioane de euro, deoarece 15% din suma de transfer va ajunge la Maccabi Haifa, fosta echipă a lui Khalaili.

Deși îl doresc pe israelian, cei de la Napoli ar putea face un pas în spate, deoarece consideră că suma cerută de Union SG este mult prea mare.

Astfel, Inter ar putea deveni principala pretendentă la semnătura acestuia.

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