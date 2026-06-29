Daniel Pancu, ferm Mesaj pentru conducere la plecarea în primul cantonament cu Rapid: „Asta aștept”
Daniel Pancu/ Foto: Facebook @Rapid București
Superliga

Daniel Pancu, ferm Mesaj pentru conducere la plecarea în primul cantonament cu Rapid: „Asta aștept”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 17:34
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit înainte de plecarea giuleștenilor în cantonamentul din Austria.
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Rapid va efectua un stagiu de pregătire la Bad Leonfelden, care se va întinde pe o perioadă de 12 zile.

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Daniel Pancu: „Așteptăm jucători în continuare”

La plecarea în cantonament, Pancu a vorbit despre atmosfera din cadrul echipei și a subliniat faptul că își mai dorește jucători pentru a întări lotul.

„Mergem să ne omogenizăm. Așteptăm jucători în continuare, să avem o pregătire foarte bună.

Avem meciuri foarte tari, sunt foarte mulțumit de calitatea adversarilor. Să nu ne accidentăm și să ne întoarcem cât mai pregătiți pentru startul campionatului. Băieții sunt foarte bine.

S-au comportat extraordinar în cele două săptămâni de când suntem împreună. Atmosfera e foarte bună, se muncește foarte bine și ne dorim să menținem același nivel până la finalul sezonului”, a declarat Daniel Pancu.

Daniel Pancu: „Nu am așteptări!”

Întrebat ce așteptări are de la meciurile de pregătire, Pancu a replicat:

„Nu am așteptări. Trebuie să ne vedem nivelul de pregătire. Nu ne putem evalua decât cu niște adversari care, pe hârtie, vor fi superiori nouă în acest moment. Mereu în filosofia mea am vrut să am parte de adversari tari.

Și la echipa națională am căutat adversari foarte puternici, să ne vedem potențialul real. Plus că îți vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să te îmbunătățești”, a concluzionat noul antrenor din Giulești.

Program Rapid, în cantonametul din Austria

  • 2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)
  • 5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)
  • 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)
  • 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

VIDEO. Rapid a plecat în cantonamentul din Austria

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