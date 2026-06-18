Spionaj la CM 2026? O dronă misterioasă a apărut la antrenamentul naționalei Coreei de Sud! Armata mexicană a doborât-o

Armata mexicană a interceptat și a doborât o dronă neînregistrată care a zburat în apropierea bazei de pregătire a Coreei de Sud, înaintea meciului cu Mexic.

Mexic - Coreea de Sud va avea loc vineri, de la ora 04:00, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Incidentul a avut loc în zona Guadalajara, acolo unde naționala asiatică pregătește al doilea meci din grupa A.

Armata mexicană a doborât o dronă lângă baza Coreei de Sud

Drona a fost observată în timpul unei ședințe de pregătire închise, ceea ce a provocat suspiciuni legate de un posibil act de spionaj. Dispozitivul a fost detectat cu echipamente speciale și „neutralizat” de forțele mexicane de securitate.

Selecționerul Coreei de Sud, Hong Myung-bo, a spus că episodul nu a afectat serios pregătirea echipei.

„Nu ne-a afectat semnificativ, dar, în timp ce ne pregăteam pentru meci, acela era cel mai important moment, așa că ceea ce s-a întâmplat a fost neplăcut”, a declarat Hong Myung-bo, conform bbc.com.

Drona a apărut la începutul antrenamentului, înainte ca sud-coreenii să lucreze la partea tactică. Federația din Coreea de Sud susține că nu au fost filmate informații importante, conform ajupress.com.

2 bărbați despre care se crede că ar fi operat drona ar fi recuperat dispozitivul și ar fi fugit înainte ca autoritățile să ajungă la el. Identitatea și naționalitatea lor nu au fost confirmate încă

Coreea de Sud a început turneul cu o victorie, 2-1 cu Cehia, iar Mexicul a câștigat la rândul său primul joc, 2-0 cu Africa de Sud.

Ambele echipe au câte trei puncte înaintea duelului direct, care poate fi decisiv în lupta pentru primul loc în grupa A.

Mexicul a implementat pentru Cupa Mondială un amplu plan de securitate, numit „Plan Kukulkan”, care implică aproximativ 100.000 de membri ai forțelor federale, militare și locale.

Canada, sancționată pentru un caz asemănător

Cazul readuce în discuție problema dronelor folosite în jurul antrenamentelor.

În 2024, naționala feminină a Canadei a fost acuzată că a folosit o dronă pentru a spiona un antrenament al Noii Zeelande înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris.

Scandalul s-a încheiat cu demiterea selecționerei Bev Priestman, suspendarea a doi membri ai staffului și o penalizare de șase puncte pentru Canada.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport