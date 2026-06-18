Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa

Fanii Republicii Democrate Congo au sărbătorit ca după o victorie remiza obținută în fața Portugaliei, scor 1-1, în prima etapă a grupei K de la Cupa Mondială.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Naționala africană a revenit la turneul final după 52 de ani și a reușit să plece neînvinsă din meciul cu una dintre favoritele competiției.

Primul punct din istoria RD Congo la Cupa Mondială a scos fanii pe străzile din Kinshasa

La Houston, arena a fost dominată de fanii Portugaliei, mulți îmbrăcați în roșu și veniți să-l vadă pe Cristiano Ronaldo. Totuși, după golul egalizator marcat de Yoane Wissa, sectorul suporterilor congolezi a explodat.

Bucuria a continuat și după fluierul final. În imaginile publicate după meci, fanii congolezi au fost surprinși cântând și dansând ca după o victorie.

Oamenii au ieșit pe străzile din Kinshasa, capitala RD Congo, după remiza cu Portugalia.

Rezultatul a avut o miză istorică: RD Congo a obținut primul punct din istoria sa la Cupa Mondială, conform reuters.com.

Această națională a pierdut toate cele trei meciuri disputate la singura sa participare anterioară, în 1974, cu un golaveraj 0-14. Pe atunci era cunoscută sub numele de Zair.

Portugalia a început perfect meciul de miercuri și a deschis scorul rapid, prin Joao Neves, în minutul 6.

RD Congo a rezistat presiunii și a egalat înainte de pauză, prin Yoane Wissa, care a marcat primul gol al țării sale la un Mondial.

🇨🇩 ¡Locura en el Congo!



Los ciudadanos de Kinshasa se lanzan a la calle para celebrar por todo lo alto el histórico empate contra Portugal en el Mundial.



🔗 https://t.co/bXQNuzVMtf 🔗 pic.twitter.com/cS0h9XrSgF — ElDesmarque (@eldesmarque) June 17, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport