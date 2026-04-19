Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 15:28
  • Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat săptămâna trecută că a demarat formele legale pentru ca noua arenă Dinamo să se numească Mircea Lucescu.
  • Suporterii roș-albilor nu sunt de acord cu acest lucru și cer ca stadionul fie să se cheme Dinamo, fie să poarte numele lui Cornel Dinu sau Cătălin Hîldan.

La doar două zile după ce Mircea Lucescu a murit, Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a declarat chiar în cadrul funeraliilor de la Arena Națională că vrea să facă un gest în memoria fostului mare antrenor.

A anunțat că a demarat formele legale pentru ca noul stadion Dinamo, care se va construi în anii următori, să fie denumit „Mircea Lucescu”.

Această decizie n-a fost primită cu entuziasm de toți suporterii dinamoviști. Unii au luat atitudine și solicită fie ca arena să rămânâ la denumirea inițială „Dinamo”, fie să poarte numele altor personalități care în viziunea fanilor sunt mai reprezentative în istoria clubului: Cornel Dinu, Cătălin Hîldan.

GOLAZO.ro l-a sunat pe Cornel Dinu, care în august va împlini 78 de ani, să comenteze subiectul. Iar Mister a fost extrem de dur în declarații la adresa lui Predoiu, cel care conduce Ministerul Afacerilor Interne.

„E o blasfemie ce a propus Predoiu, cu denumirea stadionului. Dacă un asemenea personaj a ajuns în fruntea Ministerului de Interne, atunci e vai de noi!

Știți în ce împrejurări l-am cunoscut pe Predoiu? În 1990, când eram la MTS, am avut un litigiu cu Curtea de Conturi, eu și cu Bogdan Niculescu Duvăz (n.r. fost politician). Ne-a apărat Victor Anagnoste, un avocat foarte bun, care a venit cu cineva care îi căra geanta. Când am întrebat cine e, am aflat că era acest Predoiu. „Nu știe nimic, dar mă ajută să care documentele” a fost descrierea pe care am primit-o despre el”, a declarat Dinu.

„Când ești în fruntea ministerului de Interne și tu habar nu ai despre istoria lui Dinamo, atunci ce pretenții să mai ai?

Stadionul nu trebuie să se numească nici Lucescu, nici Cornel Dinu, ci simplu, Dinamo. Această imensă entitate care se numește Dinamo trebuie să-și păstreze identitatea și să o ducă mai departe peste ani și ani.

Se poate face altceva și anume o tribună, o peluză, o lojă să se poarte numele unor foști mari jucători și antrenori, dar stadionul trebuie să se cheme Dinamo.

Repet: nu Lucescu, nu Dinu. Și asta o spun eu, care sunt probabil singurul din lume care am bifat la același club toate rolurile posibile: jucător, antrenor, președinte, dar și alte posturi de conducere, cu totul vreo în jur de 40 de ani!”, a continuat Dinu. 

Legenda lui Dinamo susține că „nimeni n-are dreptul să ceară ca stadionul să se numească după o persoană anume și am învățat acest lucru acum mai bine de 50 de ani.

În 1968, generalul Staicu, creatorul acestui club Dinamo, ne-a spus ceva foarte adevărat: Să nu cereți niciodată nimic, vi se va da la momentul potrivit, dacă meritați”.

CORNEL DINU LA DINAMO

  • a câștigat 12 trofee ca jucător și antrenor
  • A fost desemnat de 3 ori cel mai bun fotbalist român al anului: 1970, 1972, 1974
  • A jucat peste 450 de meciuri în tricoul lui Dinamo
  • În 1970, la doar 22 de ani, a fost luat în calcul în ierarhia Balonului de Aur. A fost între primii 25 de jucători ai lumii, într-o companie fabuloasă, alături de nume precum Gerd Muller (câștigător), Cruyff, Beckenbauer, Eusebio, Rivera, Overath, Bobby Moore

