Un grup format din 25 de juniori ai unei echipe de fotbal, împreună cu doi antrenori, au ajuns de urgență la spital, în cursul zilei de sâmbătă.

Cei afectați s-au ales cu o toxiinfecție alimentară, după ce au luat masa la un restaurant din Arad, care a intrat apoi sub lupa autorităților.

25 de juniori și doi antrenori de fotbal au ajuns la spital

Cele 27 de persoane au mers direct la Unitatea de Primire Urgențe cu autocarul echipei, după ce au avut simptome caracteristice unei toxiinfecții alimentare.

Aceștia au susținut că au mâncat la un restaurant din Arad, vineri seara, iar primele simptome au apărut ulterior, informează agerpres.ro.

Toți cei afectați au primit tratament perfuzabil, iar medicii au confirmat că nu există niciun fel de pericol.

Subiectul a fost abordat și de prosport.ro, care susține că ar fi vorba de juniorii celor de la Steaua, din grupele 2010 și 2011.

Direcția de Sănătate Publică va efectua o anchetă pentru a stabili exact cauzele îmbolnăvirilor, iar autoritățile au suspendat deja activitatea restaurantului.

„Am cerut mobilizarea urgentă a echipelor Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor și Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care au făcut verificări la restaurantul hotelului, unde luaseră masa cei afectați.

La fața locului, unde era un alt eveniment în desfășurare, s-au constatat probleme serioase în respectarea normelor sanitare și de siguranță a alimentelor” , a transmit Mihai Pașca, prefectul județului Arad.

În același timp, autoritățile au aplicat restaurantului amenzi de 22.000 de lei și de 25.000 de lei, pe lângă suspendarea activității.

