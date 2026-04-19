Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă

Răzvan Burleanu și Gică Hagi urmează să vorbească în fața jurnaliștilor, luni, 20 aprilie, de la 13:30.

Acțiunea ar putea reprezenta numirea oficială a „regelui” în rolul de selecționer al naționalei.

Președintele FRF transmitea în urmă cu trei zile că va începe negocierile cu Gică Hagi pentru postul de selecționer, iar acum forul național pare să fi ajuns la un acord cu fostul tehnician de la Farul.

Burleanu și Hagi vor susține o conferință de presă

Întâlnirea cu jurnaliștii va avea loc la sediul FRF, iar evenimentul va fi transmis și pe site-ul federației.

„Reprezentanții mass-media sunt invitați luni, 20 aprilie, începând cu ora 13:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferință de presă.

La evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala «Nicolae Dobrin», vor participa președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și domnul Gheorghe Hagi.

Conferința de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

Răzvan Burleanu: „Gică Hagi este cea mai bună variantă în acest moment”

„Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer, în persoana domnului Gheorghe Hagi.

După cum știți, de-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale, a primei reprezentative, cu domnul Gheorghe Hagi.

Din păcate pentru ambele părți, de fiecare dată nu s-a putut, cunoașteți foarte bine și motivele pentru că am fost și noi și dumnealui foarte transparenți.

De data aceasta considerăm că este o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Răzvan Burleanu, joi, după ședința Comitetului Executiv.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport