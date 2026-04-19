Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Gică Hagi
Nationala

Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 12:50
  • Răzvan Burleanu și Gică Hagi urmează să vorbească în fața jurnaliștilor, luni, 20 aprilie, de la 13:30.
  • Acțiunea ar putea reprezenta numirea oficială a „regelui” în rolul de selecționer al naționalei.

Președintele FRF transmitea în urmă cu trei zile că va începe negocierile cu Gică Hagi pentru postul de selecționer, iar acum forul național pare să fi ajuns la un acord cu fostul tehnician de la Farul.

Citește și
U Craiova o egalează pe U Cluj VIDEO. Golul care a decis derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Citește mai mult
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu

Burleanu și Hagi vor susține o conferință de presă

Întâlnirea cu jurnaliștii va avea loc la sediul FRF, iar evenimentul va fi transmis și pe site-ul federației.

„Reprezentanții mass-media sunt invitați luni, 20 aprilie, începând cu ora 13:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferință de presă.

La evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala «Nicolae Dobrin», vor participa președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și domnul Gheorghe Hagi.

Conferința de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

Eveniment decorare Gheorghe Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Eveniment decorare Gheorghe Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (54 imagini)

Eveniment decorare Gheorghe Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Eveniment decorare Gheorghe Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Eveniment decorare Gheorghe Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Eveniment decorare Gheorghe Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Eveniment decorare Gheorghe Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+54 Foto
Răzvan Burleanu: „Gică Hagi este cea mai bună variantă în acest moment”

„Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer, în persoana domnului Gheorghe Hagi.

După cum știți, de-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale, a primei reprezentative, cu domnul Gheorghe Hagi.

Din păcate pentru ambele părți, de fiecare dată nu s-a putut, cunoașteți foarte bine și motivele pentru că am fost și noi și dumnealui foarte transparenți.

De data aceasta considerăm că este o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Răzvan Burleanu, joi, după ședința Comitetului Executiv.

Citește și

Alte sporturi
12:29
Medalie pentru România Alex Creț a obținut bronzul la Campionatele Europene de judo de la Tbilisi
Citește mai mult
Medalie pentru România Alex Creț a obținut bronzul la Campionatele Europene de judo de la Tbilisi
Diverse
11:33
Caz incredibil la Arad 25 de juniori ai unui club sportiv au ajuns la spital, alături de 2 antrenori, din cauza unei toxiinfecții alimentare. Ce au decis autoritățile
Citește mai mult
Caz incredibil la Arad 25 de juniori ai unui club sportiv au ajuns la spital, alături de 2 antrenori, din cauza unei toxiinfecții alimentare. Ce au decis autoritățile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Echipa Nationala FRF selectioner gica hagi razvan burleanu
Știrile zilei din sport
Superliga
19.04
Rasism în Bănie FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Citește mai mult
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Superliga
19.04
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Citește mai mult
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Superliga
19.04
Decizie în cazul lui Pușcaș Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Citește mai mult
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Diverse
19.04
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Citește mai mult
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”
23:58
„Principalul obiectiv”  Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
23:32
„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
23:01
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Campionate
19.04
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Citește mai mult
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Campionate
19.04
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Citește mai mult
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Superliga
19.04
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
B365
18.04
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
Citește mai mult
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Sondaj
20.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share