„Arena Mircea Lucescu” MAI a decis ca stadionul lui Dinamo să poarte numele fostului selecționer. Fanii se revoltă: „Campanie politică. Dinu sau Hîldan meritau mai mult”

Cătălin Predoiu (57 de ani), ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va purta numele „Arena Mircea Lucescu”.

Decizia este prezentată ca un omagiu adus uneia dintre cele mai importante personalități ale fotbalului românesc, dar fanii „câinilor” au contestat alegerea.

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații medicale.

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

MAI a decis: Viitorul stadion al lui Dinamo se va numi „Arena Mircea Lucescu”

„ Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele «Mircea Lucescu» . Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial - pe Mircea Lucescu.

Astăzi, prin denumirea Arenei C.S. Dinamo București cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței, având încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv, atât al clubului Dinamo, cât și de pretutindeni, care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu”, a fost o parte din mesajul transmis de Cătălin Predoiu în comunicatul emis de Ministerul Afacerilor Interne.

Ordinul oficial semnat de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, prin care noul stadion al CS Dinamo primește denumirea „Arena Mircea Lucescu”. Foto: Facebook, @Ministerul Afacerilor Interne, Romania

Lucescu a avut o legătură importantă și cu clubul din Ștefan cel Mare, pe care l-a antrenat între 1985 și 1990, perioadă în care a câștigat un titlu de campion și două Cupe ale României.

Suporterii lui Dinamo se revoltă: „Campanie politică. Dinu sau Hîldan meritau mai mult”

Anunțul a stârnit însă și reacții critice în rândul unei părți a suporterilor dinamoviști.

Din comentariile lăsate pe pagina ministerului și în grupurile de fani reiese că mulți nu contestă importanța lui Mircea Lucescu în fotbal, dar cred că numele său nu este legat doar de Dinamo.

În același timp, unii suporteri au spus că nume precum Cornel Dinu sau Cătălin Hîldan ar reprezenta mai bine identitatea clubului.

„Național Arena trebuia să se numească Lucescu, nicidecum stadionul lui Dinamo!!! Lucescu nu este o mare legendă a lui Dinamo!!!”

„Să rămână cum s-a stabilit inițial: Arena Multifuncțională Dinamo București. Nu ne-ar deranja ca anumite zone (sectoare) din tribune să poarte numele legendelor plecate din această viață, dar nu ale celor care încă mai sunt printre noi...”

„Cred că Dinu ar merita mai mult, raportat la faptul că Dinu a rămas mereu fidel clubului Dinamo! Lucescu a făcut treabă în foarte multe locuri, inclusiv la Rapid! Lucescu a fost un mare om, profesionist etc., dar nu l-am perceput niciodată a fi mare dinamovist! Poate pentru că nu l-am prins deloc activând la Dinamo… Dumnezeu să-l ierte!”

„Nu există termen de comparație între cei doi, privind dragostea lor față de Dinamo. Mister este D de la Dinamo, important este că și nea Mircea a iubit Dinamo, în felul lui. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

„Suporterii ar trebui să facă o petiție împotriva acestei măsuri”

„DINU (cu bune și rele) reprezintă într-adevăr simbol pentru Dinamo..

P.S.: Referitor la numele mari de foști fotbaliști ai clubului, atunci ar fi simplu ca fiecare sector să poarte numele acestora în locul unei cifre sau litere...”

„Dinu, cu «D» de la Dinamo!!"

„Salutăm inițiativa, dar nu putem să nu ne gândim că mai avem și alte legende decedate (Angelo Niculescu, Nunweiller, Dumitrache, Mulțescu, Ozon, Ene, D.N. Nicușor și mulți-mulți alții) sau alte personalități care încă ne onorează cu prezența alături de noi și de Dinamo (Dinu, Augustin, Dragnea, Ion Marin, Moraru, Pîrcălab, Cheran, Orac, Mihali și mulți alții mai vechi sau mai recenți), care poate ar merita să primească recunoașterea noastră și ei, prin denumirea unor tribune sau loje când arena va fi gata”

„Era mai potrivit numele pentru Arena Națională! La Dinamo sunt mai mulți «candidați» care meritau: Cătălin Hîldan, Cornel Dinu, deoarece Mircea Lucescu nu a fost doar la Dinamo!”

„Campanie politică...”

„Bine că i-ați dat nume, că de construit nici nu l-ați terminat de demolat pe ăla vechi”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de suporteri.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Comunicatul emis de Ministerul Afacerilor Interne

„Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele «Mircea Lucescu». Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu.

Într-o lume a performanței efemere, în care gloria se măsoară adesea în sezoane, Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construiește prin știință și muncă permanentă, măsurată în decenii. Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândește acest sport.

Format în spiritul disciplinei și al inteligenței tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar, capabil să transforme echipe, să creeze școli de joc și să inspire generații. De la performanțele din România până la consacrarea internațională, fiecare etapă a carierei sale a fost marcată de onestitate profesională, curaj, inovație și rigoare.

La conducerea unor echipe prestigioase, din România și din Europa, a reușit ceea ce puțini pot revendica: nu doar trofee, ci o identitate de joc, un model de organizare și o cultură a performanței. A construit echipe competitive în contexte dificile, a descoperit și format jucători de clasă mondială și a demonstrat că excelența nu este o întâmplare, ci un crez și un program aplicat cu inteligență și muncă organizată.

Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului. Un om bun care a înțeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naște și crește mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi, hrănită de valori morale și caractere puternice. A știut să inspire, să motiveze și să modeleze caractere și destine, devenind pentru mulți mai mult decât un antrenor: un mentor și un bun părinte.

În momentele de încercare, în contexte politice sau sociale complicate, a rămas fidel principiilor sale, demonstrând o remarcabilă forță interioară și demnitate profesională. Această verticalitate îi conferă nu doar respectul lumii sportive, ci și admirația publicului larg.

Mircea Lucescu nu este doar un simbol al performanței, ci și o punte între generații, între școli de gândire sportivă, între tradiție și modernitate. Prin tot ceea ce a realizat, el a ridicat standardele și a arătat că România poate da lumii nu doar talente, ci și lideri autentici.

Pentru România și lumea întreagă, Mircea Lucescu este un model care poate fi privit ca simbol al filosofiei oricărui program, de la clădirea unei echipe până la clădirea unei națiuni: a plecat, cum se spune, de jos, de la nimic, în termeni de resurse materiale, a învățat, s-a ridicat prin muncă și valoare proprie, s-a perfecționat permanent, a continuat să muncească, a luptat, a înțeles că înfrângerea face uneori parte din joc și a tratat-o muncind și mai mult, a luptat continuu și a câștigat din nou și din nou. Mircea Lucescu a dat testul cel mai greu pentru o valoare națională, testul internațional, s-a impus prin calități morale și profesionale, inclusiv prin rezultate, nu numai între granițele țării, ci și în Arena Lumii.

Astăzi, prin denumirea Arenei C.S. Dinamo București cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței, având încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv, atât al clubului Dinamo, cât și de pretutindeni, care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu. Respect pentru Mircea Lucescu!”, a transmis Cătălin Predoiu, în comunicatul emis de MAI.

