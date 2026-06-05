Kopic îl vrea pe Cîrjan! Suma uriașă pentru care s-ar putea realiza transferul căpitanului de la Dinamo
Zeljko Kopic și Cătălin Cîrjan
Superliga

Kopic îl vrea pe Cîrjan! Suma uriașă pentru care s-ar putea realiza transferul căpitanului de la Dinamo

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 20:20
  • Zeljko Kopic (48 de ani) s-a despărțit de Dinamo și ar urma să semneze cu Al-Wahda, echipă care a încheiat pe locul 5 în prima ligă din Emiratele Arabe Unite.
  • Tehnicianul croat ar vrea să-l ia cu el și pe Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”.
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Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Kopic, de comun acord, după doi ani și jumătate petrecuți la cârma formației din „Ștefan cel Mare”.

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Zeljko Kopic vrea să lucreze în continuare cu Cătălin Cîrjan

La viitorul său club, Kopic și-ar dori să lucreze cu Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo și jucătorul cu care a legat o relație apropiată în perioada petrecută la gruparea din capitală.

Arabii sunt dispuși să achite clauza de reziliere de 5 milioane de euro din contractul lui Cîrjan, susține jurnalistul Emanuel Roșu.

Cătălin Cîrjan/ Foto: sportpictures.eu Cătălin Cîrjan/ Foto: sportpictures.eu
Cătălin Cîrjan/ Foto: sportpictures.eu

În iarnă, Metalist Harkov era dispusă să plătească 4,5 milioane de euro pentru transferul căpitanului „câinilor” în Ucraina, însă transferul nu s-a realizat.

44 de meciuri
de meciuri a jucat Cîrjan în acest sezon pentru Dinamo: a marcat 8 goluri și a reușit 6 pase decisive
  • 2.500.000 de euro este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, potrivit Transfermarkt

Mesajul lui Cătălin Cîrjan după plecarea lui Zeljko Kopic

„După doi ani de muncă împreună, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Ați fost mai mult decât un simplu antrenor. Ați fost persoana care a crezut în mine, care m-a susținut în momentele dificile și care m-a ajutat să cresc atât ca jucător, cât și ca om.

În fotbal, încrederea unui antrenor poate schimba totul, iar dumneavoastră mi-ați oferit această încredere încă din prima zi.

Sunt recunoscător pentru fiecare oportunitate pe care mi-ați oferit-o, pentru îndrumarea dumneavoastră, pentru exigență și pentru lecțiile care vor rămâne cu mine pe parcursul întregii mele cariere.

O mare parte din ceea ce sunt astăzi se datorează și muncii pe care am depus-o împreună în acești ultimi doi ani. Vă doresc numai succes în următorul capitol. Sunt sigur că veți continua să inspirați și să ajutați mulți alți jucători, așa cum ați făcut-o și cu mine. Vă mulțumesc pentru tot, Mister!”, a scris Cîrjan pe Facebook.

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