„Una spune Nicolescu, alta face Kopic” Giani Kiriță a răbufnit după plecarea croatului: „E ceva putred. Asta trebuie să facă Dinamo”

Giani Kiriță (49 de ani), fost căpitan al echipei Dinamo , a vorbit despre plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani).

, a vorbit despre plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani). Tehnicianului a petrecut doi ani și jumătatea la formație alb-roșie.

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Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Kopic, de comun acord, după un mandat în care antrenorul croat a dus echipa în play-off, a calificat-o în semifinalele Cupei României și a încheiat sezonul pe locul 4 în Superliga.

Giani Kiriță, după plecarea lui Zeljko Kopic: „E ceva putred la Dinamo”

Giani Kiriță crede că antrenorul a părăsit „haita”, deoarece oficialii clubului nu puteau să-i îndeplinească dorințele în ceea ce privește campania de transferuri.

„E clar că ceva e putred la Dinamo, deoarece una spune Nicolescu, că vor face 5-6 transferuri, și alta văd că face Kopic.

Pentru mine e clar că acest om a cerut mai mult, nu mă refer la salariu, mă refer la buget de transferuri. Dinamo a suferit acum pierderi în apărare, dar în mod sigur Kopic a cerut întăriri și în atac.

Omul a vrut clar să urce la un nivel mai sus cu Dinamo si nu vrea doar să intre în play-off și să joace acolo la hai că vedem ce o să se întâmple.

Zeljko Kopic/ Foto: sportpictures.eu

Însă, după câte observ apele încep să fie din nou agitate la Dinamo, iar lucrul ăsta nu e deloc în regulă.

Oricine vine în locul lui Kopic are nevoie de un buget solid de transferuri, iar Nicolescu trebuie să rezolve situația asta.

Nu ai un prim 11 puternic și o bancă bună…nu să te trezești la un meci decisiv fără atacanți. Nu ai ce să faci mai mult de ceea ce a făcut Kopic la Dinamo.

Omul ăsta a facut tot ce se poate cu un lot care a avut mari probleme în ofensivă. Dinamo trebuie să asigure un buget mai mare pentru transferuri dacă se dorește să se facă performanță adevărată”, a spus Giani Kiriță, conform prosport.ro.

1998 - 2003 este perioada în care Giani Kiriță a evoluat la Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

În total, Kopic a stat pe banca lui Dinamo în 115 meciuri oficiale, în care a adunat un bilanț de 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri.

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