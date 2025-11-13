Brigadă britanică la Zenica UEFA a stabilit arbitrii meciului decisiv Bosnia - România  » „Centralul” stârnește controverse +16 foto
Michael Oliver. Foto: Imago
Nationala

Brigadă britanică la Zenica UEFA a stabilit arbitrii meciului decisiv Bosnia - România » „Centralul" stârnește controverse

Ionuț Cojocaru
Publicat: 13.11.2025, ora 13:08
Actualizat: 13.11.2025, ora 13:08
  • UEFA a delegat o brigadă englezească la meciul României de la Zenica.
  • Echipa de arbitri va fi condusă de „centralul” Michael Oliver (40 de ani), care a mai oficiat anterior trei meciuri ale echipelor românești și un joc al naționalei României.
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Michael Oliver este unul dintre cei mai experimentați arbitri din Premier League, dar a fost criticat recent după un meci din Premier League și a fost acuzat în trecut că este „arogant”.

Bosnia - România. UEFA a ales o brigadă din Anglia, condusă de Michael Oliver

Michael Oliver va fi ajutat de asistenții Stuart Burt și James Mainwaring, în timp ce Chris Kavanagh va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.

În camera VAR se va afla Michael Salisbury, asistat de Peter Bankes.

„Centralul” se numără de o vreme printre arbitrii de top din fotbalul englez.

  • În sezonul 2025-2026, el a condus 9 meciuri în Premier League și 3 partide în Champions League.
  • În Liga Campionilor, Oliver a arbitrat meciul câștigat de Inter, echipa lui Chivu, cu 2-0 împotriva lui Ajax. De asemenea, a oficiat în partidele Barcelona – PSG 1-2 și Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1.
  • De-a lungul timpului a condus de două ori finala FA Cup și a arbitrat meciul dintre Real Madrid și Eintracht Frankfurt, câștigat cu 2-0 de spanioli, în Supercupa Europei.

Michael Oliver, contestat în Anglia: „Dă dovadă de aroganță”

Keith Hackett, fostul șef al Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), a remarcat în februarie 2025, într-un articol pentru The Telegraph, că Michael Oliver „dă dovadă de aroganță”.

„Nu spun că se crede superior, dar nu evoluează la potențialul său maxim. Probabil are nevoie de o trezire, care să-i transmită: «Dacă vrei să rămâi arbitru numărul 1, trebuie să performezi mai bine».

Nu te poți baza doar pe reputație, ești la fel de bun ca ultimul tău meci, iar Oliver trebuie să conștientizeze asta”

PGMOL este organizația responsabilă cu gestionarea și supervizarea arbitrilor profesioniști din Anglia.

407 meciuri
a oficiat Michael Oliver în Premier League. Acesta a mai arbitrat 56 de meciuri în FA Cup, 42 în Liga Campionilor, 25 în Europa League, 7 la Campionatul European și 3 la Cupa Mondială

Michael Oliver nu poate arbitra meciuri ale clubului Newcastle United, pe care îl susține ca suporter, de când era copil, și nici ale rivalei locale Sunderland, conform sportbible.com.

Arbitrul a jucat la nivel junior pentru Newcastle, mărturisind că „avea un pic de talent, dar nu-i plăcea să depună munca grea ca jucător”.

Michael Oliver, criticat după ce a anulat un gol în meciul Manchester City - Liverpool 3-0

Pe 9 noiembrie, în partida dintre Manchester City - Liverpool (3-0), Oliver a fost responsabil cu VAR-ul.

Arbitrul a fost criticat pentru decizia luată în urma unei revizuiri care a stabilit că Andy Robertson ar fi interferat cu jocul.

Robertson, aflat chiar în fața liniei, avea spatele la poartă și s-a dat la o parte pentru a nu bloca lovitura de cap a lui Van Dijk.

După meci, antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a declarat: „Este evident și clar că s-a luat decizia greșită de a anula golul. Nu a interferat deloc cu portarul”

FOTO: Michael Oliver anulează golul marcat de Van Dijk în meciul Manchester City - Liverpool 3-0

FOTO: Michael Oliver anulează golul marcat de Van Dijk în meciul Manchester City - Liverpool 3-0. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC
FOTO: Michael Oliver anulează golul marcat de Van Dijk în meciul Manchester City - Liverpool 3-0. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC

Galerie foto (16 imagini)

FOTO: Michael Oliver anulează golul marcat de Van Dijk în meciul Manchester City - Liverpool 3-0. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC FOTO: Michael Oliver anulează golul marcat de Van Dijk în meciul Manchester City - Liverpool 3-0. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC FOTO: Michael Oliver anulează golul marcat de Van Dijk în meciul Manchester City - Liverpool 3-0. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC FOTO: Michael Oliver anulează golul marcat de Van Dijk în meciul Manchester City - Liverpool 3-0. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC FOTO: Michael Oliver anulează golul marcat de Van Dijk în meciul Manchester City - Liverpool 3-0. Foto: Captură YouTube, @LiverpoolFC
+16 Foto
labels.photo-gallery

Istoricul lui Michael Oliver cu echipele din România

Englezul a arbitrat trei meciuri ale echipelor românești în competiții europene:

  • 2014-2015: FCSB – Dinamo Kiev 0-2 (Europa League)
  • 2018-2019: FCSB – Rapid Viena 2-1 (Preliminarii Europa League)
  • 2021-2022: CFR Cluj – Steaua Roșie Belgrad 1-2 (Preliminarii Europa League)

De asemenea, el a condus și un meci al naționalei României, în preliminariile Campionatului European 2020, când „tricolorii” au fost învinși cu 2-1 de Suedia.

În acea partidă, le-a acordat două cartonașe galbene fundașilor Grigore și Săpunaru și unul lui Ianis Hagi. Jucătorii suedezi Krafth și Svensson au fost și ei avertizați cu cartonașe galbene în minutele 90+3 și 90+4.

