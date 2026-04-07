„Nu știu ce poate face Gâlcă” Fostul golgheter de la Rapid îi pune la zid pe jucători: „Ieșiți din formă în plin sezon” +76 foto
Rapid - U Cluj. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Nu știu ce poate face Gâlcă" Fostul golgheter de la Rapid îi pune la zid pe jucători: „Ieșiți din formă în plin sezon"

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 14:05
  • Iosif Damaschin (62 de ani), fostul golgheter al Rapidului din anii ’80, a fost dezamăgit de prestația echipei în partida cu U Cluj, pierdută cu 1-2.
  • Fostul atacant al Rapidului a afirmat că nu doar rezultatul l-a nemulțumit, ci mai ales evoluția echipei, pe care o consideră lipsită de constanță și intensitate.

Rapid a intrat în play-off de pe locul al doilea, iar după prima etapă a urcat pe prima poziție, cu 31 de puncte.

De atunci, echipa pregătită de Costel Gâlcă a înregistrat două înfrângeri și a ajuns la cinci puncte în spatele liderului U Cluj și al formației de pe locul secund, Universitatea Craiova.

Iosif Damaschin: „Rapid nu pune presiune pe adversar nici acasă. Atacanții sunt prea relaxați”

„Această lipsă de constanță, nu doar între anumite perioade competiționale, ci chiar și pe parcursul aceluiași joc! Și mă mai miră să constat că, deși suntem în plin sezon, foarte mulți jucători sunt ieșiți din formă. Rapid nu reușește să pună presiune pe adversar nici acasă.

Atacanții, care ar trebui să dea tonul, sunt prea relaxați. De ce?! Nu înțeleg fiindcă nu au niciun motiv. Și dacă joci așa, echipele din play-off te taxează, că sunt valoroase.

Păi, am ajuns să spună un adversar, Dan Nistor, că la ce salarii și condiții sunt la Rapid el simte că jucătorii lui Gâlcă își bat joc de club?!

Păi, adversarul te simte cel mai bine în teren și vede că nu pui osul. Nu se poate așa ceva!”, a spus Damaschin, conform gsp.ro.

La ce salarii au și la ce bani se investesc aici, mi se pare că unii jucători își bat joc de acest club. Așa am simțit, superficialitate, cred eu. Pe noi ne-a ajutat chestia asta și ne bucurăm. Dan Nistor, după meciul cu Rapid

Iosif Damaschin: „Dobre e dispărut din joc de câteva partide. Nu mi-a plăcut niciodată prea mult”

Fostul internațional a fost critic și la adresa compartimentului ofensiv, despre care consideră că nu reușește să ridice nivelul echipei.

„În toamna trecută așteptam să vină cineva să-i facă concurență lui Koljic. L-au adus pe Paraschiv, dar uite că nu s-a lipit, nu s-a conectat la echipă. Nu are joc de cap, iar în fața porții irosește prea ușor ocaziile.

A avut una, la trei metri, ușor lateral și a dat-o mult peste. Poarta aia are 7 metri, te uiți, te orientezi, nu ai voie să ai o asemenea finalizare! Iar Koljic e din ce în ce mai depășit, nu doar că nu are realizări, dar nici nu-și creează situații”, a mai spus Damaschin.

Principalul marcator al Rapidului este Alex Dobre, cu 15 goluri, urmat de Elvir Koljic, care a înscris de 5 ori. Claudiu Petrila și Grameni au câte 4 goluri fiecare.

Dobre, căpitanul, poartă banderola, dar de câteva partide a dispărut și el din joc. Mie nu mi-a plăcut niciodată prea mult, mi se pare că e arogant și individualist. Până acum, recunosc, a avut cifre, a marcat destul de mult.

Dar a scăzut rău ca randament, ca implicare. Nu-l văd căpitanul ăla care să adune echipa în jurul lui, care să dea tonul la presing, la presiune asupra adversarului, la capitolul ofensiv.

Doar cu Petrila, singurul care mai mișcă, mai aleargă, mai scoate om din joc, nu ai cum să ai pretenții cu o echipă ca U Cluj. Și nici la titlu!”, a mai spus fostul atacant al Rapidului.

Iosif Damaschin, despre Olimpiu Moruțan: „E foarte moale în dueluri”

Fostul atacant s-a declarat dezamăgit și de Olimpiu Moruțan, despre care a spus că nu a adus plusul de creativitate așteptat.

„Nu reușește să lege jocul. Nici nu e poziția aia a lui, în dreapta. Poate că era mai nimerit să joace în spatele vârfului.

Așa, acolo e mai mult travaliu, trebuie să mai și cobori, să mai recuperezi, să mai dai o pasă decisivă, să fii mereu în joc. Nu știu de ce, dar este foarte moale în dueluri, parcă nu este bine pregătit fizic.

Și are deja ceva timp de când a venit la echipă! Dar nici el n-a adus acel plus de care era nevoie.

Și în defensivă am fost dezamăgit, mai ales de Borza. Păi, ce, a ajuns la echipa națională și gata?! Dacă alergi în 2/4, normal că adversarul direct te depășește constant.

Nu putea să alerge! Păi, ce i-a făcut Stanojev, nu-mi venea să cred! Iar în play-off nu-ți dă nimeni nicio șansă cu atitudinea asta. Și te întorci la vorbele lui Nistor!”, a mai spus fostul fotbalist.

12 meciuri
a jucat Olimpiu Moruțan pentru Rapid în acest sezon, reușind să ofere trei pase decisive de la venirea sa, în ianuarie 2026

Damaschin: „ La noi, dacă iese Dobre, Vulturar sau atacantul central, uite că n-ai cu cine să înlocuiești”

Fostul golgheter nu consideră că Rapid este complet ieșită din lupta la titlu, însă admite că șansele s-au redus serios

„Mai sunt (n.r. - șanse), Rapid nu e chiar complet ieșită din calcule. Dar să pierzi două partide din trei în play-off e deja cam mult. Și vine FC Argeș, o echipă foarte bine organizată, cu o apărare bună, care stă, acolo, la cutie și te așteaptă să te deschizi.

Adică ei sunt puternici unde e Rapid slabă: pe atacul pozițional! Dacă am fi câștigat cu U Cluj, eram pe primul loc. Acum suntem la 5 puncte de ei. Trebuie să speri, dacă reușești să bați în următorul joc, să te apropii de lider.

Mereu suntem pe muchie de cuțit, sunt prea mulți de «dacă». Fiindcă echipa nu are un joc care să subordoneze adversarul. Și chiar nu știu ce poate face Costel Gâlcă! Fiindcă nici nu are bancă, precum cei de la Universitatea Craiova sau U Cluj.

Ardelenii nu l-au avut pe Macalou și a jucat Stanojev, care a fost și mai bun”, a mai spus Damaschin.

La noi, dacă iese Dobre, Vulturar sau atacantul central, uite că n-ai cu cine să înlocuiești, ca să mergă jocul, ca să schimbi cu adevărat ceva! Asta e o problemă, mai ales pentru departamentul de scouting. Păi, ăla mic, Gabriel Gheorghe, mi se părea că voia cel mai mult! Era 2-1 pentru adversar, dar echipa nu a avut forță. Asta mă face să spun că șansele la titlu s-au diminuat considerabil Iosif Damaschin:

