„Dacă plângi, oamenii nu te respectă” Patrice Evra, despre toxicitatea din sport: „Trebuia să fiu un animal”. Trădat de un prieten: „O să te omor!”

Patrice Evra (44 de ani), fost căpitan al naționalei Franței, a vorbit despre traumele sale, rasismul și masculinitatea toxică din fotbal, dar și despre noua generație.

Fostul fundaș stânga a agățat ghetele în cui în vara anului 2019, după o carieră în care a jucat pentru Marsala, Monza, Nice, Monaco, Manchester United, Juventus, Marseille și West Ham.

Patrice Evra, despre masculinitatea toxică: „Trebuia să fiu un animal”

Evra spune că în perioada în care era jucător, el considera vulnerabilitatea un defect.

„Îi spun soției mele: «Mă bucur că te-am cunoscut acum, pentru că dacă te-aș fi cunoscut-o în timpul carierei mele, n-ar fi mers»”. N-aș fi putut fi mai blând. Trebuia să fiu un animal.

Ea m-a ajutat să scap de o parte din masculinitatea mea toxică. Când spun asta, nu vreau să spun că nu mai avem nevoie deloc de ea. Dar m-a ajutat să fiu mai emotiv.

Plânsul era o slăbiciune pentru mine înainte. Așa am crescut. Am avut multe traume, toate lucrurile alea în interior.

Acum, întâlnind persoana potrivită și deschizându-mă, mă simt mai puternic și mai fericit. Când îți vezi copiii jucându-se, devii mai blând. Dar trebuie să fii și direct cu ei, pentru că lumea de afară nu e ușoară”, a declarat Evra, citat de The Athletic.

Lumea sportului este toxică. Nici măcar nu poți să spui că ești trist. Thierry Henry a dat un interviu în care spunea că nu ne permitem să fim deprimați. Am mulți prieteni care au suferit de depresie, dar pentru mine asta ar fi fost un lux. Nu-mi puteam permite să fiu deprimat, trebuia să conduc o echipă. Patrice Evra, fost fundaș

Evra a rememorat un episod din perioada în care era legitimat la Juventus. Un coechipier a ajuns ținta glumelor pentru că a plâns în timp ce se uita la un film în avion.

„Spuneau: «Șefule, vrei să mergem la război când un coleg plânge pentru că se uită la un film?». Toată lumea râdea. Acum, noul Patrice ar zice: «La naiba, poate că e în regulă să plângi când te uiți la un film».

Dar în lumea sportului, nu-ți puteai deschide sufletul. Dacă plângi, indiferent de motiv, oamenii nu te vor respecta. E greu”, a dezvăluit francezul.

21 de trofee a cucerit Patrice Evra alături de echipele de club pentru care a evoluat

Evra și cazul Vinicius - Prestianni: „Cei acuzați joacă rolul victimei”

„Am avut o copilărie grea. Atunci mi s-au format caracterul și personalitatea”, explică Evra.

Francezul își amintește că atunci când și-a făcut debutul în ligile inferioare ale fotbalului din Sicilia, spectatorii „făceau zgomote de maimuță sau îmi aruncau o banană” de fiecare dată când primea mingea.

Lucrurile nu s-au schimbat în fotbal. În februarie, meciul dintre Real Madrid și Benfica a fost întrerupt după ce Vinicius l-a acuzat pe Prestianni că i-ar fi adresat insulte rasiste. Argentinianul a negat acuzația, care face obiectul unei anchete din partea UEFA.

„E trist. Vinicius trebuie să tot vorbească despre asta la nesfârșit. El este cel vizat, asta va simți el. Este vorba despre autorități, nu doar despre fotbal. Trebuie condamnat ca o infracțiune (n.r. - rasismul pe stadioane). Sunt o persoană foarte pozitivă, dar avem mult de lucru.

Când se întâmplă astfel de lucruri, simți nedreptate pentru că, chiar dacă tu ești cel care spune ce s-a întâmplat, oamenii care sunt acuzați vor juca rolul victimei. Asta s-a întâmplat cu Luis Suarez și asta se întâmplă acum cu Vinicius.

Oamenii se plâng mai mult de atitudinea lui. Ei spun: «De ce dansează, de ce provoacă?». Ei oferă o scuză unei persoane să-l insulte doar pentru că dansează când a marcat un gol”, explică fostul fundaș lateral.

A fost victima lui Luis Suarez: „Trebuie să te stăpânești”

În 2011, Luis Suarez, pe atunci la Liverpool, i-a adresat injurii rasiste lui Patrice Evra. Uruguayanul a fost suspendat 8 meciuri și amendat cu 40.000 de lire sterline.

Evra a dezvăluit cum s-a simțit când a auzit cuvintele lui Suarez pe Anfield:

„A fost greu, pentru că îngerul din capul tău îți spune: «Patrice, nu face nimic, este unul dintre cele mai importante meciuri din lume», dar apoi ai acel demon care îți spune: «Dă-i un pumn în față».

Începi să vorbești singur. Dacă îl lovești, vei fi personajul negativ și vei da un exemplu prost. Așa că trebuie să te stăpânești. Am fost foarte mândru că nu am reacționat. Apoi am făcut raportul și a doua zi a fost știrea zilei peste tot. Nu voiam această atenție.

Când mi-am susținut pledoaria, am spus: «Nu-l cunosc pe Luis Suarez suficient de bine ca să-l numesc rasist». Am spus doar: «În acel moment, a folosit câteva cuvinte rasiste».

Am câștigat procesul. Dar când am jucat împotriva lui Suarez în finala Ligii Campionilor, Juventus contra Barcelona (scor 1-3, în sezonul 2014/15), i-am strâns mâna”.

Pedeapsa este o soluție? Nu știu... Mă implic mult în activități educative și întâlniri cu copiii, pentru că vreau să înțeleg de unde vine problema. Nu te trezești dimineața fiind o persoană rasistă. De asemenea, acest lucru este valabil în ambele sensuri. Poți fi asiatic și rasist. Poți fi negru și rasist. Poți fi alb și rasist. Nu este vorba doar de o singură parte. Pur și simplu există. Patrice Evra

Trădarea lui Tevez: „O să te omor, Carlito!”

La Manchester United, Evra a legat o relație de prietenie cu Carlos Tevez. Argentinianul a plecat în vara anului 2009 la rivala City, decizie care l-a afectat pe francez.

„A fost dureros, omule. A fost sfâșietor. Nu-mi venea să cred. S-a întâmplat după finala Ligii Campionilor (n.r. - pe care United a pierdut-o cu 2-0 în fața Barcelonei) și el nu a fost titular.

Avea o dispută cu Ferguson. Tevez zicea: «Nu mi-au oferit nimic». Am aflat în vacanță. Boom! Tevez se transferă la Manchester City. L-am sunat și i-am zis: «O să te omor, o să-ți rup picioarele, Carlito».

A fost prea dureros. Mi-a fost greu să accept. Dar cred că a fost o răzbunare față de Sir Alex Ferguson. De aceea am fost dezamăgit, pentru că, până la urmă, nu vei afla niciodată adevărata poveste”, a explicat Evra.

Noi am plătit un preț foarte mare. Dacă Tevez nu ar fi semnat cu City, nu cred că ei ar fi reușit să câștige nici măcar un campionat. Te simți trădat, dar el rămâne totuși fratele meu. Trebuie să-i respect alegerea Patrice Evra

„Nu vor mai fi jucători precum Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo”

Francezul crede că jucătorii din prezent nu mai sunt la fel de concentrați pe fotbal. Își amintește că în ultima parte a carierei își urmărea colegii navigând pe rețelele de socializare în pauzele meciurilor, verificând ce spuneau fanii despre prestațiile lor.

„Noua generație primește prea mult ajutor. Acum, dacă ai vreo problemă, dacă joci prost, e pentru că «nu mă simt bine». Pe vremuri, nu aveai de ales să spui: «Nu mă simt bine». Acum, sunt prea multe scuze.

Ei beneficiază de ajutor psihologic, de ajutor social, noi nu am avut asta. Respect asta, dar uneori este prea mult. Uneori trebuie să te lovești de un zid pentru a deveni mai puternic.

Pe vremuri nu aveam toate aceste date analitice. Acum e un tip cu computerul lui și ai impresia că e mai deștept decât antrenorul. Folosesc bucuros tehnologia, dar aceasta nu poate avea prioritate față de latura umană.

Nu e ceva ce mă supără. Aceasta este generația TikTok. Și eu sunt pe rețelele de socializare. Mă distrez. Pe vremuri, eram doar fotbaliști, așa că trăiam și respirăm fotbal.

Acum sunt atleți. Un atlet este altceva decât un simplu fotbalist. Sunt modele, sunt în lumea modei, sunt politicieni, sunt rapperi. Sunt atâtea distrageri. Dar nu îi învinovățesc.

Dar nu vei avea același rezultat. Nu vei avea un jucător ca Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo, cu atâția ani de performanțe constante.

Acești tineri jucători vor avea două sau trei sezoane grozave și apoi vor fi terminați, pentru că fotbalul nu este întotdeauna prioritatea lor. Dar să spun asta nu înseamnă să-i învinovățesc. Așa este societatea. Așa se schimbă lumea”, a mai afirmat Evra.

5 finale de Liga Campionilor a disputat Patrice Evra. A câștigat una (cu Manchester United 2008/09) și a pierdut patru (cu AS Monaco 03/04, Manchester United 08/08, 10/11 și Juventus 14/15)

