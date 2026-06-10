Corvinul, transfer neașteptat Nou-promovata l-a prezentat pe adversarul lui Messi de la CM 2026!

Mohammad Abualnadi (25 de ani) este noul fundaș central al celor de la Corvinul Hunedoara.

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Revenită în Liga 1, după o pauză de 34 de ani, Corvinul a dat o adevărată lovitură de imagine cu cel de-al doilea transfer al verii. Hunedorenii au obținut semnătura iordanianului Mohammad Abualnad.

Corvinul Hunedoara l-a transferat pe Mohammad Abualnadi. Va fi adversarul lui Messi la Mondial!

Internaționalul iordanian sosește liber de contract după despărțirea de Selangor FC, formație din prima ligă a Malaysia.

Stoperul în vârstă de 25 de ani a semnat un acord pe două sezoane cu formația antrenată de Florin Maxim și se va alătura echipei după CM 2026, unde este așteptat să fie titular.

Iordania urmează să evolueze în grupa J, alături de campioana mondială Argentina, Algeria și Austria.

Anunțul transferului lui Mohammad Abualnadi a fost făcut de Corvinul prin intermediul rețelelor de socializare.

„Bun venit, Mohammad Abualnadi!

Clubul nostru anunță semnarea unui contract valabil pe două sezoane cu fundașul central iordanian Mohammad Abualnadi!

În vârstă de 25 de ani, Mohammad este titular de drept în naționala țării sale, cu care participă, în această vară, la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

El are 15 selecții pentru naționala mare, jucând chiar și zilele trecute, în amicalele susținute de reprezentativa țării sale împotriva Elveției și Columbiei.

Naționala Iordaniei se află în Grupa J a Mondialului care va începe peste o zi, alături de Austria, Algeria și Argentina, astfel că până să ajungă la Hunedoara îl vom putea vedea duelându-se cu campioana mondială condusă din teren de Lionel Messi.

La nivel de club, în sezonul precedent, el a evoluat în prima ligă din Malaezia, pentru Selangor FC, la care a bifat 38 de prezențe în toate competițiile, iar în urmă cu doar câteva săptămâni a disputat finala Cupei Malaeziei.

Noul nostru fundaș central are și cetățenie americană, evoluând, la nivel de seniori, pentru Swope Park Rangers, Sporting Kansas City, înainte de o scurtă experiență și în a doua ligă din Irak, la Al-Qasim.

Bun venit, Mo! Multă baftă în tricoul alb-albastru!”, a scris Corvinul pe Facebook.

Pe lângă Mohammad Abualnadi, Corvinul și-a asigurat și serviciile lui Renato Espinosa, atacantul peruan care sezonul trecut a evoluat pentru Unirea Slobozia, formație care a retrogradat în Liga 2.

Renato Espinosa/ Foto: Facebook @Corvinul

Corvinul, cantonament în Slovenia

Înainte de startul noii stagiuni din Liga 1, Corvinul va efectua un cantonament de 10 zile în stațiunea Rogla din Slovenia.

Hunedorenii vor disputa trei partide amicale, adversarii urmând să fie anunțați în perioada următoare.

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