SUA, cerere înainte de CM 2026 Trump solicită acțiuni de urgență și restricții de călătorie în Europa, din cauza virusului Ebola

SUA îndeamnă Europa să impună restricții de călătorie legate de virusul Ebola înaintea debutului CM 2026.

Turneul final va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie, în SUA, Mexic și Canada.

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Administrația Trump a cerut națiunilor europene să urmeze exemplul Washingtonului și să impună restricții de călătorie persoanelor care s-au aflat recent în țările din Africa Centrală afectate de focarul de Ebola, în speranța de a evita răspândirea virusului în timpul turneului final.

SUA îndeamnă Europa să impună restricții de călătorie înaintea Cupei Mondiale

Pe 1 iunie, SUA au emis o declarație diplomatică oficială prin care au îndemnat țările europene să implementeze restricții de călătorie legate de epidemia de Ebola, au declarat un diplomat al Uniunii Europene cu sediul în Africa și o a doua sursă care este informată cu privire la situație, scrie reuters.com.

Diplomatul susține că statele UE nu au răspuns.

Luna trecută, Centrul de Prevenire și Control al Bolilor din SUA a emis un ordin care interzice cetățenilor străini care s-au aflat în Republica Democrată Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile să intre în SUA. Cetățenii americani au fost obligați să aterizeze pe anumite aeroporturi pentru a fi controlați.

550 de cazuri de Ebola au fost confirmate în Congo până duminica trecută, soldate cu 101 decese și 19 vindecări

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că nu trebuie permisă intrarea virusului Ebola în SUA, iar eforturile administrației s-au concentrat pe menținerea în străinătate a oricărei persoane potențial expuse la virus, chiar dacă țara dispune de facilități echipate pentru tratarea cazurilor de Ebola și pentru limitarea răspândirii virusului.

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că restricțiile de călătorie, combinate cu finanțarea promisiunilor SUA pentru răspunsul la Ebola, arată că Washingtonul a „intensificat eforturile” pentru a-i proteja pe americani de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pe care Organizația Mondială a Sănătății a declarat-o urgență de interes internațional.

Bundibugyo este o tulpină rară și letală a virusului Ebola care provoacă febră hemoragică virală severă la oameni. Este numită după districtul Bundibugyo din vestul Ugandei, unde a fost descoperită pentru prima dată în 2007, și, în mod obișnuit, provoacă moartea a aproximativ 30%–50% dintre persoanele infectate, informează cepi.net

Washington îndeamnă la acțiuni globale

„Alte țări trebuie să-și aducă aportul pentru a se asigura că această epidemie nu se răspândește. Este nevoie săa acționăm acum. Acest lucru înseamnă contribuții financiare și implementarea unor restricții de bun-simț privind călătoriile din zona afectată.

Colaborăm diplomatic cu țări din întreaga lume pentru a ne coordona abordarea în vederea protejării cetățenilor noștri, inclusiv a milioanelor de vizitatori, fani, sportivi și turiști așteptați în timpul Cupei Mondiale”, a precizat oficialul american.

Oficialul nu a răspuns la întrebările despre solicitarea formală adresată țărilor europene.

RD Congo va putea juca la CM

Epidemia de Ebola a complicat unele călătorii înaintea Cupei Mondiale FIFA, care va fi găzduită de SUA, Canada şi Mexic.

Naționala RD Congo, stat puternic afectat de epidemia de Ebola, va evolua la turneul final, unde revine după o pauză de 52 de ani. În 1974 a participat sub numele de Zair.

Acum, selecționata antrenată de Sebastian Desabre va evolua în Grupa K, alături de echipele din Columbia, Portugalia și Uzbekistan.

Lotul naționalei din RD Congo pentru CM

Portari: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege)

Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege) Fundaşi: Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Rocky Bushiri (Hibernian), Steve Kapuadi (Widzew Lodz)

Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Rocky Bushiri (Hibernian), Steve Kapuadi (Widzew Lodz) Mijlocaşi: Meschak Elia (Alanyaspor), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Charles Pickel (Espanyol), Gael Kakuta (AEL Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Nathanael Mbuku (Montpellier), Ngal'ayel Mukau (Lille), Brian Cipenga (Castellon)

Meschak Elia (Alanyaspor), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Charles Pickel (Espanyol), Gael Kakuta (AEL Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Nathanael Mbuku (Montpellier), Ngal'ayel Mukau (Lille), Brian Cipenga (Castellon) Atacanţi: Cedric Bakambu (Betis), Theo Bongonda (Spartak Moscova), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle), Simon Banza (Al Jazira)

1 zi mai este până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Grupele CM 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

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