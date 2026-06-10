SUA, cerere înainte de CM 2026 Trump solicită acțiuni de urgență și restricții de călătorie în Europa, din cauza virusului Ebola
SUA se teme de virusul ebola/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

SUA, cerere înainte de CM 2026 Trump solicită acțiuni de urgență și restricții de călătorie în Europa, din cauza virusului Ebola

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 12:37
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 12:37
  • SUA îndeamnă Europa să impună restricții de călătorie legate de virusul Ebola înaintea debutului CM 2026.
  • Turneul final va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie, în SUA, Mexic și Canada.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Administrația Trump a cerut națiunilor europene să urmeze exemplul Washingtonului și să impună restricții de călătorie persoanelor care s-au aflat recent în țările din Africa Centrală afectate de focarul de Ebola, în speranța de a evita răspândirea virusului în timpul turneului final.

La un pas de tragedie FOTO. Pericol uriaș la amicalul Ungariei. Momentul în care o cameră suspendată se prăbușește pe gazon
Citește și
La un pas de tragedie FOTO. Pericol uriaș la amicalul Ungariei. Momentul în care o cameră suspendată se prăbușește pe gazon
Citește mai mult
La un pas de tragedie FOTO. Pericol uriaș la amicalul Ungariei. Momentul în care o cameră suspendată se prăbușește pe gazon

SUA îndeamnă Europa să impună restricții de călătorie înaintea Cupei Mondiale

Pe 1 iunie, SUA au emis o declarație diplomatică oficială prin care au îndemnat țările europene să implementeze restricții de călătorie legate de epidemia de Ebola, au declarat un diplomat al Uniunii Europene cu sediul în Africa și o a doua sursă care este informată cu privire la situație, scrie reuters.com.

Diplomatul susține că statele UE nu au răspuns.

Luna trecută, Centrul de Prevenire și Control al Bolilor din SUA a emis un ordin care interzice cetățenilor străini care s-au aflat în Republica Democrată Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile să intre în SUA. Cetățenii americani au fost obligați să aterizeze pe anumite aeroporturi pentru a fi controlați.

550
de cazuri de Ebola au fost confirmate în Congo până duminica trecută, soldate cu 101 decese și 19 vindecări

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că nu trebuie permisă intrarea virusului Ebola în SUA, iar eforturile administrației s-au concentrat pe menținerea în străinătate a oricărei persoane potențial expuse la virus, chiar dacă țara dispune de facilități echipate pentru tratarea cazurilor de Ebola și pentru limitarea răspândirii virusului.

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că restricțiile de călătorie, combinate cu finanțarea promisiunilor SUA pentru răspunsul la Ebola, arată că Washingtonul a „intensificat eforturile” pentru a-i proteja pe americani de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pe care Organizația Mondială a Sănătății a declarat-o urgență de interes internațional.

  • Bundibugyo este o tulpină rară și letală a virusului Ebola care provoacă febră hemoragică virală severă la oameni. Este numită după districtul Bundibugyo din vestul Ugandei, unde a fost descoperită pentru prima dată în 2007, și, în mod obișnuit, provoacă moartea a aproximativ 30%–50% dintre persoanele infectate, informează cepi.net

Washington îndeamnă la acțiuni globale

„Alte țări trebuie să-și aducă aportul pentru a se asigura că această epidemie nu se răspândește. Este nevoie săa acționăm acum. Acest lucru înseamnă contribuții financiare și implementarea unor restricții de bun-simț privind călătoriile din zona afectată.

Colaborăm diplomatic cu țări din întreaga lume pentru a ne coordona abordarea în vederea protejării cetățenilor noștri, inclusiv a milioanelor de vizitatori, fani, sportivi și turiști așteptați în timpul Cupei Mondiale”, a precizat oficialul american.

Oficialul nu a răspuns la întrebările despre solicitarea formală adresată țărilor europene.

RD Congo va putea juca la CM

Epidemia de Ebola a complicat unele călătorii înaintea Cupei Mondiale FIFA, care va fi găzduită de SUA, Canada şi Mexic.

Naționala RD Congo, stat puternic afectat de epidemia de Ebola, va evolua la turneul final, unde revine după o pauză de 52 de ani. În 1974 a participat sub numele de Zair.

Acum, selecționata antrenată de Sebastian Desabre va evolua în Grupa K, alături de echipele din Columbia, Portugalia și Uzbekistan.

Lotul naționalei din RD Congo pentru CM

  • Portari: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege)
  • Fundaşi: Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Rocky Bushiri (Hibernian), Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
  • Mijlocaşi: Meschak Elia (Alanyaspor), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Charles Pickel (Espanyol), Gael Kakuta (AEL Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Nathanael Mbuku (Montpellier), Ngal'ayel Mukau (Lille), Brian Cipenga (Castellon)
  • Atacanţi: Cedric Bakambu (Betis), Theo Bongonda (Spartak Moscova), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle), Simon Banza (Al Jazira)
1
zi mai este până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Grupele CM 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

Citește și

„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Gimnastica
11:40
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Citește mai mult
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
11:04
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
SUA europa cm 2026 restrictii republica democrată congo Ebola
Știrile zilei din sport
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Superliga
10.06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Citește mai mult
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Campionatul Mondial
10.06
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Citește mai mult
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Campionatul Mondial
10.06
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026. Sume exorbitante
Citește mai mult
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Superliga
10.06
Dinamo schimbă strategia Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor
Citește mai mult
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:50
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 
08:45
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
09:05
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
22:53
A început treaba la Dinamo Nuno Campos a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial” + Pe cine nu vrea la echipă
A început treaba la Dinamo  Nuno Campos  a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial”  + Pe cine nu vrea la echipă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Campionatul Mondial
10.06
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Citește mai mult
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Tenis
10.06
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Citește mai mult
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
10.06
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
B365
09.06
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
Citește mai mult
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
11.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share