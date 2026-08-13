Cum arată viitoarea casă a Corvinului FOTO. Se lucrează intens la stadionul din Petroșani. Când va găzdui primul meci și câți bani s-au băgat în renovări +23 foto
Superliga

Cum arată viitoarea casă a Corvinului FOTO. Se lucrează intens la stadionul din Petroșani. Când va găzdui primul meci și câți bani s-au băgat în renovări

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 18:27
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 18:27
  • Corvinul a revenit după mai bine de trei decenii pe prima scenă a fotbalului românesc, însă promovarea a venit la pachet și cu o problemă importantă: stadionul pe care să-și dispute meciurile de acasă.
  • Pentru moment, hunedorenii sunt nevoiți să joace la Arad, dar situația ar trebui să se schimbe în această toamnă.
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La Petroșani se lucrează intens pentru ca stadionul „Petre Libardi” să fie adus la standardele necesare primei ligi, iar termenul pe care și l-au propus de această dată cei de la Corvinul este de aproximativ o lună și jumătate.

Dacă lucrurile decurg conform planului, partida cu FC Voluntari din weekendul 9-11 octombrie ar urma să fie primul meci disputat aici de Corvinul. Arena din Valea Jiului va deveni, astfel, casa temporară a Corvinului, până când noul stadion din Hunedoara va fi construit și va putea găzdui din nou echipa în propriul oraș.

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Gazonul, principala preocupare în acest moment

Lucrările de la Petroșani au început încă dinaintea startului sezonului, în paralel cu alegerea arenei din Arad drept stadion principal pentru omologare.

În această perioadă, atenția se îndreaptă în special către două puncte importante: instalația de nocturnă și suprafața de joc.

Se lucrează la montarea stâlpilor și a instalației de nocturnă, însă gazonul este cel care le dă cele mai mari bătăi de cap celor implicați în proiect.

Suprafața de joc are nevoie de lucrări serioase de regenerare, iar obiectivul este ca aceasta să fie adusă într-o stare cât mai bună înainte ca arena să primească undă verde pentru Superligă.

GOLAZO.ro a obținut imagini recente de la Petroșani, atât din zona tribunelor, cât și din interiorul stadionului și din zona vestiarelor. Arena este încă în plin proces de transformare, iar următoarele săptămâni vor fi decisive pentru ca toate detaliile să fie puse la punct.

Stadionul din Petroșani
Stadionul din Petroșani

Galerie foto (23 imagini)

Stadionul din Petroșani Stadionul din Petroșani Stadionul din Petroșani Stadionul din Petroșani Stadionul din Petroșani
+23 Foto
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Florin Maxim: „Realist, primul meci va fi cu Voluntari”

Florin Maxim, antrenorul care a readus Corvinul în prima ligă, este optimist că echipa va putea face mutarea la Petroșani în octombrie.

„Din ce știu acum se lucrează foarte mult la nocturnă și mai ales la gazon, sunt ceva probleme cu suprafața de joc, dar se vor remedia. Va fi totul bine!

Cred că realist, primul meci pe care îl vom juca acolo va fi cu FC Voluntari, la jumătatea lui octombrie. Va fi o mare emulație, sunt convins, e aproape de casă și oamenii vor îmbrățișa ideea”, a declarat Florin Maxim pentru GOLAZO.ro.

Peste 700.000 de euro pentru transformarea arenei

Pregătirea stadionului „Petre Libardi” pentru fotbalul de primă ligă nu înseamnă doar montarea nocturnei și refacerea gazonului.

Mare parte din investițiile realizate la arena din Valea Jiului beneficiază de sprijinul financiar al Consiliului Județean Hunedoara, care a alocat peste 700.000 de euro pentru modernizare.

Banii au fost direcționați către achiziționarea și montarea a peste 3.000 de scaune noi, realizarea sistemului de irigare a gazonului și a celui de degivrare, dar și către modernizarea completă a vestiarelor și a zonei VIP.

Stadionul din Petroșani
Stadionul din Petroșani

Galerie foto (23 imagini)

Stadionul din Petroșani Stadionul din Petroșani Stadionul din Petroșani Stadionul din Petroșani Stadionul din Petroșani
+23 Foto
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În paralel sunt realizate toate lucrările conexe necesare pentru ca stadionul să poată primi omologarea obligatorie pentru Superligă, în conformitate cu cerințele FRF și LPF, aliniate standardelor UEFA.

La finalul lucrărilor, stadionul din Petroșani va avea o capacitate de aproximativ 15.500 de locuri. Pentru Corvinul va fi o soluție de tranziție, dar una care poate readuce o parte din atmosfera de acasă.

Hunedoara și Petroșani sunt despărțite de aproximativ 80 de kilometri. Astfel, echipa va reveni în județ după perioada în care a fost obligată să-și dispute partidele de pe teren propriu la Arad.

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