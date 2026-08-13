Paraschiv nu mai are loc nici în Segunda Atacantul român s-a depărțit de Real Oviedo, după împrumutul la Rapid
Daniel Paraschiv
Stranieri

Paraschiv nu mai are loc nici în Segunda Atacantul român s-a depărțit de Real Oviedo, după împrumutul la Rapid

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 17:04
  • Daniel Paraschiv (27 de ani) s-a despărțit de spaniolii de la Real Oviedo, echipă la care revenise la finalul sezonului după perioada de împrumut.
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Cu un sezon precedent în care a fost împrumutat în două rânduri, la Cultural Leonesa și Rapid, clubul retrogradat în La Liga 2 nu a mai mizat pe serviciile atacantului în viitorul sezon.

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Daniel Paraschiv nu mai este jucătorul lui Real Oviedo

Astfel, Paraschiv se desparte după doar doi ani de clubul care îl transfera de la Hermannstadt în 2024.

„Real Oviedo i-a comunicat lui Daniel Paraschiv rezilierea contractului său, astfel încât fotbalistul nu mai face parte din lotul echipei.

Clubul îi mulțumește atacantului pentru profesionalismul, angajamentul și devotamentul de care a dat dovadă pe durata perioadei petrecute ca jucător al echipei, în care a apărat cu mândrie culorile clubului.

Fotbalistul român a ajuns la Real Oviedo în 2024 și a făcut parte dintr-un lot care va rămâne în istorie, cel al revenirii în La Liga. Acum, clubul îi urează mult succes în viitoarele sale provocări profesionale.

Mulțumim pentru tot, Daniel”, a transmis Real Oviedo, printr-un comunicat pe site-ul oficial.

700.000 de euro
a plătit Real Oviedo către Hermannstadt, în 2024, pentru transferul lui Paraschiv

În a doua jumătate a sezonului trecut, petrecută la Rapid, Paraschiv a bifat 19 apariții pentru giuleșteni, în toate competițiile, reușind 4 goluri, într-un de 1.064 de minute.

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