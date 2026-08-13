Paraschiv nu mai are loc nici în Segunda Atacantul român s-a depărțit de Real Oviedo, după împrumutul la Rapid

Daniel Paraschiv (27 de ani) s-a despărțit de spaniolii de la Real Oviedo, echipă la care revenise la finalul sezonului după perioada de împrumut.

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Cu un sezon precedent în care a fost împrumutat în două rânduri, la Cultural Leonesa și Rapid, clubul retrogradat în La Liga 2 nu a mai mizat pe serviciile atacantului în viitorul sezon.

Daniel Paraschiv nu mai este jucătorul lui Real Oviedo

Astfel, Paraschiv se desparte după doar doi ani de clubul care îl transfera de la Hermannstadt în 2024.

„Real Oviedo i-a comunicat lui Daniel Paraschiv rezilierea contractului său, astfel încât fotbalistul nu mai face parte din lotul echipei.

Clubul îi mulțumește atacantului pentru profesionalismul, angajamentul și devotamentul de care a dat dovadă pe durata perioadei petrecute ca jucător al echipei, în care a apărat cu mândrie culorile clubului.

Fotbalistul român a ajuns la Real Oviedo în 2024 și a făcut parte dintr-un lot care va rămâne în istorie, cel al revenirii în La Liga. Acum, clubul îi urează mult succes în viitoarele sale provocări profesionale.

Mulțumim pentru tot, Daniel”, a transmis Real Oviedo, printr-un comunicat pe site-ul oficial.

700.000 de euro a plătit Real Oviedo către Hermannstadt, în 2024, pentru transferul lui Paraschiv

În a doua jumătate a sezonului trecut, petrecută la Rapid, Paraschiv a bifat 19 apariții pentru giuleșteni, în toate competițiile, reușind 4 goluri, într-un de 1.064 de minute.

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