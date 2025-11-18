„Chivu ar semna imediat” Scenariul surpriză înaintat de Contra: „Mi se pare fascinant” + nu va ține cu Chivu în Derby de la Madonnina

Cosmin Contra (49 de ani) a vorbit despre startul excelent al lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca lui Inter Milano.

Inter și AC Milan se vor întâlni sâmbătă, de la ora 21:45, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa #12 din Serie A.

Înaintea derby-ului milanez, Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 24 de puncte, la două lungimi în fața marii rivale.

Cosmin Contra: „Aș semna imediat! Și Chivu ar face la fel”

Fostul fundaș al „diavolilor” a lansat un scenariu prin care toți suporterii echipelor din Milano ar sărbători la finalul sezonului.

„Clasamentul de acum spune că acesta este un derby de titlu. Cred că Inter și Milan pot lupta până la final pentru campionat.

A trecut ceva timp de când s-a întâmplat ultima oară asta și mi se pare fascinant. Titlul la Milan și Champions League la Inter? Aș semna imediat! Și Chivu ar face la fel ”, a spus antrenorul celor de la Al Arabi, conform sursei menționate.

Cosmin Contra și-a ales echipa pe care o va susține în Inter - AC Milan

Cosmin Contra, jucător la AC Milan în sezonul 2001- 2002, își va susține fosta echipă în derby-ul milanez, care îl vor înfrunta pe fostul său coleg de la națională, Cristi Chivu.

„Întotdeauna țin cu echipele la care am jucat, sper să nu se supere Chivu” , a spus Cosmin Contra, potrivit Gazzetta dello Sport.

Antrenorul lui Al Arabi l-a lăudat pe Cristi Chivu pentru rezultatele obținute la Inter, în ciuda perioadei scurte pe care a avut-o la dispoziție pentru a pregăti echipa.

„A sosit la Inter în iunie, înainte de Mondialul Cluburilor, și a trebuit să facă totul rapid.

Nu i-a fost simplu la început, dar a reușit ulterior o serie excelentă de victorii, care au dus-o pe Inter pe primul loc atât în campionat, cât și în Champions League. Mai bine de atât nu se putea”, a continuat Cosmin Contra.

Cosmin Contra, amintiri din singurul Inter - AC Milan în care a jucat

Fostul component al echipei naționale a rememorat singurul Derby della Madonnina în care a evoluat.

Atunci, AC Milan s-a impus, 4-2, și Cosmin Contra a contribuit la succesul „rossonerilor”.

„A fost o primă repriză de suferință, încheiată cu 0-1. Apoi am intrat pe teren cu sarcini ofensive, pentru că nu am jucat fundaș dreapta, ci aproape ca extremă, cu scopul de a centra cât mai mult. Am marcat trei goluri în șase minute și am obținut o victorie mare”, a spus Contra, pentru publicația italiană.

Cosmin Contra a semnat un gol și a oferit o pasă decisivă în succesul celor de la AC Milan.

