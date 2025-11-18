De ce au picat site-urile Ce este Cloudflare și cum explică DNSC situația: „Nu e vorba de un atac cibernetic”

Mai multe site-uri de sport și de știri din România și din străinătate (OpenAI, Facebook, Amazon Web Services, bet365, Canva, Spotify, BrightHR și League of Legends, conform downdetector.com) nu au fost disponibile ore întregi, din cauza unor probleme cu serviciile Cloudflare.

Situația a fost explicată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România.

„În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate și de creștere a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers care direcționează traficul dintre vizitatori și serverul unui site.

Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv.

DNSC transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaționale și NU este o consecință a unui atac cibernetic. Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor”, a scris Directoratul Național de Securitate Cibernetică pe Facebook.

78 de milioane de cereri HTTP pe secundă, în medie, gestionează Cloudflare

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport