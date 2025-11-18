Probleme la Dinamo  „Câinii” ar putea avea o absență importantă în luna decembrie » Care este motivul 

Dinamo ar putea avea probleme în compartimentul defensiv în luna decembrie, dacă Devis Epassy (32 de ani), portarul „câinilor” va fi convocat la echipa națională a Camerunului.

Selecționata cameruneză este calificată la Cupa Africii pe Națiuni, turneu final care se va disputa în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie, în Maroc.

Devis Epassy, marea absență a lui Dinamo în luna decembrie

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial, Camerun va încerca să facă o figură frumoasă la Cupa Africii pe Națiuni.

Fiind o prezență constantă în naționala africană, Epassy va fi, cel mai probabil, convocat la echipa națională pentru turneul final, conform dinamo1948.club.

În acest caz, el ar urma să plece la națională imediat după derby-ul cu FCSB, partidă care se va juca pe 6 decembrie , reunirea fiind programată la scurt timp după meci.

Astfel, pentru ultimele două meciuri ale anului, cu Metaloglobus și UTA Arad, Zeljko Kopic va fi nevoit să se bazeze pe Alexandru Roșca, portarul care a apărat la ultimele 3 meciuri jucate de Dinamo, cu CS Dinamo, CFR Cluj și Csikszereda.

În cele 3 meciuri, Dinamo a obținut trei victorii și a încasat doar două goluri.

În lotul de Liga 1, Dinamo mai are alți 2 portari: Mario Din Licaciu și Costin Ungureanu, ambii în vârstă de 17 ani.

350.000 de euro este cota lui Devis Epassy, portar adus în această vară la Dinamo, liber de contract.

De la venirea sa la Dinamo, Epassy a apărat poarta „câinilor” în 10 partide și a încasat 10 goluri. De partea cealaltă, Roșca s-a aflat pe teren în 6 partide de campionat și a primit 5 goluri.

