„Vreau să ies din fotbal cu capul sus”  Cosmin Matei, prima reacție după suspendarea pentru dopaj » Când va reveni pe teren +10 foto
Cosmin Matei
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„Vreau să ies din fotbal cu capul sus” Cosmin Matei, prima reacție după suspendarea pentru dopaj » Când va reveni pe teren

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 20:31
  • Cosmin Matei (34 de ani), căpitanul celor de la Sepsi, a vorbit în premieră despre suspendarea de 9 luni primită pentru dopaj.
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Mijlocașul și-a aflat pedeapsa pe 7 august, după decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar Laszlo Dioszegi, finanțatorul clubului, susținea recent că momentul în care hotărârea a venit este ciudat.

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Cosmin Matei, despre suspendarea primită pentru dopaj: „Acesta e planul şi voi trage tare”

Fotbalistul a explicat că va reveni la antrenamente în februarie anul viitor și va putea fi eligibil de joc în aprilie, în perioada în care se desfășoară play-off-ul și play-out-ul Ligii 1.

„Încerc să mă adaptez cât mai repede la situaţia actuală şi să mă pregătesc ca să revin într-o formă fizică mult mai bună. Am această dorinţă şi ambiţie să arăt că se poate după tot ce mi s-a întâmplat.

Revenirea mea oficială la antrenamente va fi la jumătatea lunii februarie. La jumătatea lui aprilie voi fi eligibil să joc.

Acesta e planul şi voi trage tare pentru că nu vreau să îmi închei cariera cu această suspendare, ci să ies din fotbal cu capul sus”, a declarat Cosmin Matei, conform fanatik.ro.

Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (10 imagini)

Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cosmin Matei, interviu pentru GOLAZO.ro din cantonamentul lui Sepsi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Căpitanul covăsnenilor a precizat că acesta este cel mai dificil moment din cariera sa.

„Chiar mai greu decât retrogradarea cu Dinamo şi apoi cu Sepsi. E un moment diferit pentru că putea să îmi pună capăt carierei. Dacă eram suspendat 2 ani nu aş mai fi continuat”.

Matei a făcut o comparație și cu suspendarea primită de Simona Halep. Fosta tenismenă a primit o pedeapsă de 4 ani, în 2022, după ce a fost testată pozitiv la roxadustat. Românca a obținut reducerea pedepsei la TAS, la 9 luni, abia după ce ispășise deja 17 luni din sancțiunea inițială.

„Da, exact. Se poate spune. O contaminare fără să am nici cea mai mică idee. La noi s-a consumat acel model în vestiar de alţi colegi, era verificat de medicul echipei, dar nu e un laborator ca să verifice substanţele, au fost şi alţii care au fost la doping.

La mine s-a găsit o concentraţie de 5-metilhexan-2-amină, iar celelalte recipiente care au fost folosite de mai mulţi colegi nu erau contaminate.

Deci cel pe care l-am consumat eu era contaminat, alte recipiente pe care le-am comandat, unele erau contaminate, altele nu”, a mai declarat Cosmin Matei.

3 meciuri
a jucat Cosmin Matei în acest sezon pentru Sepsi. A marcat și un gol

Cosmin Matei, suspendat nouă luni pentru dopaj

Pe 4 februarie 2024, mijlocașul covăsnenilor a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină la controlul antidoping efectuat după meciul pierdut de Sepsi cu Universitatea Craiova, scor 1-3.

Inițial, Matei a primit o suspendare de 6 luni din partea ANAD (Agenția Națională Antidoping), însă a făcut apel, după ce a explicat că substanța a ajuns accidental în organismul său, dintr-un supliment pre-workout contaminat.

ANAD i-a anulat suspendarea mijlocașului, însă WADA a atacat decizia la TAS.

Judecătorii TAS au anunțat decizia definitivă: 9 luni de suspendare, din care una a fost deja ispășită. Asta înseamnă că Matei va putea reveni pe teren cel mai devreme în aprilie 2027.

Substanța care a fost depistată în organismul lui Matei poate fi găsită într-un ulei pe bază de rădăcină de mușcată și „se traduce printr-un stimulent pe termen scurt, care oferă un plus de viteză, energie și tonus muscular”.

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