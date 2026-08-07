Cine este Aron Gabor Eroul Revoluției Maghiare de la 1848, invocat de patronul lui Sepsi după suspendarea lui Cosmin Matei

Suspendarea lui Cosmin Matei (34 de ani) de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a provocat o reacție puternică din partea conducerii clubului Sepsi OSK.

În apărarea căpitanului echipei, Laszlo Dioszegi a făcut o trimitere la Aron Gabor, personaj istoric devenit simbol al curajului și al rezistenței pentru comunitatea secuiască.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a dictat o suspendare de 9 luni pentru căpitanul echipei Sepsi OSK, Cosmin Matei (34 de ani), după ce Agenția Mondială Antidoping (WADA) a contestat decizia inițială a instanțelor din România privind testul său pozitiv la substanța 5-metilhexan-2-amină.

Cine este Aron Gabor, personajul istoric invocat de Laszlo Dioszegi după suspendarea lui Cosmin Matei

În urma anunțului, finanțatorul Laszlo Dioszegi a transmis un mesaj în care a făcut trimitere la unul dintre cei mai importanți eroi ai comunității secuiești: Aron Gabor.

„Dragi suporteri, s-a luat decizia, iar căpitanul nostru, Matei, a fost suspendat până vara viitoare! S-ar putea discuta mult despre asta... E puțin ciudat că tocmai acum, dar...

Să știți că nici așa nu vom renunța, vom merge mai departe, pentru că, la fel cum Áron Gábor nu s-a lăsat intimidat de forța superioară a adversarilor, nici noi nu vom da înapoi:

«Cu spatele drept, înfruntând vântul, această echipă nu va da înapoi!»

El a turnat metalul în tunuri, iar noi ne inspirăm din curajul său și nu vom da înapoi niciodată! Atâta timp cât sunteți aici cu mine, trebuie să știți că voi lupta alături de voi până la capăt, împotriva tuturor!

Poate că forța superioară ne va învinge, dar, așa cum a scris Petőfi în poezia «Un gând mă frământă», nici eu nu sunt genul de om care se predă și care renunță la visurile sale! Așa cum cântă Edda! Destinele noastre s-au împletit, mergem mai departe!”, a fost mesajul lui Dioszegi postat pe contul său de Facebook.

Aron Gabor, eroul Revoluției Maghiare de la 1848 din Transilvania

Invocarea lui Aron Gabor de către patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi nu este întâmplătoare.

Revoluționarul este considerat un simbol al curajului și al rezistenței în cultura secuiască, fiind omagiat prin statui, monumente și ceremonii comemorative organizate anual în județul Covasna și în alte localități din Ținutul Secuiesc.

Aron Gabor (1814-1849) a fost un maior de artilerie secui, născut în localitatea Brețcu, din actualul județ Covasna. El este considerat una dintre figurile emblematice ale Revoluției Maghiare de la 1848 din Transilvania și un simbol al rezistenței secuiești.

În toamna anului 1848, în plin conflict militar, a preluat coordonarea tehnică a apărării din zona Trei Scaune, comitat cu reședința la Sfântu Gheorghe.

„Dacă este nevoie de tunuri, atunci să fie tunuri!”

Potrivit relatărilor istorice, în contextul penuriei severe de armament, liderii secuilor s-au reunit pentru a decide dacă vor continua lupta.

Populația era gata să accepte capitularea, considerând că rezistența împotriva forțelor superioare nu mai avea șanse de succes.

Fost artilerist și angajat al fabricii imperiale de tunuri din Viena, Aron Gabor s-a ridicat și a rostit fraza care avea să intre în istoria secuilor și a Revoluției Maghiare din 1848-1849: „Dacă este nevoie de tunuri, atunci să fie tunuri!”.

A făcut tunuri din clopotele bisericilor

El a promis că va construi piesele de artilerie necesare în numai două săptămâni.

Și-a respectat angajamentul. La atelierele din Târgu Secuiesc a organizat turnarea a peste 70 de tunuri din bronz, folosind ca materie primă inclusiv clopotele bisericilor din satele învecinate.

Aceste tunuri au devenit esențiale pentru apărarea zonei în timpul campaniei militare din iarna și primăvara anilor 1848-1849.

Aron Gabor a murit la 34 de ani, pe 2 iulie 1849, în bătălia de la Chichiș, județul Covasna, după ce a fost lovit de o ghiulea în timpul confruntărilor cu armata imperială rusă, intervenită în Transilvania în sprijinul Imperiului Habsburgic.

Aron Gabor a fost înmormântat în cimitirul reformat din Eresteghin, Moacșa.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport