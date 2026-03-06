„Pe maidan te dezvoltai ca individ” Sorin Ghionea știe care este marea lacună a juniorilor români: „E o problemă”

Sorin Ghionea (46 de ani) știe unde este una dintre principalele probleme din fotbalul juvenil din România. Fostul stoper și Petre Marin au o școală de fotbal unde amotricitatea copiilor e o problemă des întâlnită.

Fostul internațional cere primăriilor de sector din București să deschidă curțile școlilor pentru a da șansa copiilor să se joace și în afara orelor de la fotbalul organizat din academii.

Fostul fundaș al FCSB-ului, Sorin Ghionea, a vorbit despre specificul jocului de minifotbal, dar și despre cât de mult îi amintește de perioada copilăriei, când generațiile de fotbaliști se formau pe terenurile improvizate din cartiere.

Ghionea spune că ritmul din minifotbal este diferit de cel al fotbalului clasic și presupune un efort fizic intens.

„E un efort anaerob în care stai mereu în sprinturi, iar aici încercăm să ne adaptăm în orice condiție, la teren și adversar și să câștigăm orice meci”, a zis fostul stoper, prezent la evenimentul de lansare a înscrierilor pentru sezonul 17 de la Victory Cup.

„Pe maidan te dezvoltai ca individ”

Fostul fundaș al roș-albaștrilor spune că astfel de competiții îi readuc aminte de perioada copilăriei, când orele petrecute pe terenurile improvizate din cartier erau esențiale pentru dezvoltarea unui viitor fotbalist.

„Da, ce e aici îmi aduce aminte de fotbalul de pe maidan! Pentru că acolo te dezvoltai ca individ, motric și e păcat că aceste maidane lipsesc. Sunt multe construcții și foarte puține suprafețe pentru sport, nu neapărat pentru fotbal, ci în toate disciplinele sportive. Mai sunt doar în curțile școlilor”.

Ghionea a lăudat inițiativa din Sectorul 6 al Capitalei, unde curțile școlilor au rămas deschise pentru copii:

„Le-au lăsat deschise doar în Sectorul 6, unde locuiesc și eu, și merită felicitați primăria și inițiatorul. Ar trebui ca fiecare curte a școlilor să fie deschisă pentru că acolo copilul se dezvoltă, își face prieteni și acolo își alege sportul spre care vrea să performeze”.

Problemele generațiilor tinere

Fostul internațional spune că una dintre marile probleme ale copiilor din prezent este lipsa dezvoltării motrice, lucru care ar trebui corectat prin educație fizică în școli.

„Foarte greu! Încercăm, dar foarte mulți ne confruntăm cu un numitor comun și anume amotricitatea copiilor, pentru că ei trebuie să se dezvolte în școli, unde disciplina nu se numește fotbal sau baschet, ci educație fizică și sport”, a precizat Ghionea.

„Această disciplină trebuie să fie impusă și să fie prioritară, pentru că un copil bine dezvoltat și educat poate performa nu doar în domeniul sportiv, ci și în altele. Totuși, un copil care nu se dezvoltă fizic are mai puține șanse”, a subliniat fostul jucător.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport