„Pe maidan te dezvoltai ca individ” Sorin Ghionea știe care este marea lacună a juniorilor români: „E o problemă” +16 foto
Sorin Ghionea FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Pe maidan te dezvoltai ca individ” Sorin Ghionea știe care este marea lacună a juniorilor români: „E o problemă”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 09:00
  • Sorin Ghionea (46 de ani) știe unde este una dintre principalele probleme din fotbalul juvenil din România. Fostul stoper și Petre Marin au o școală de fotbal unde amotricitatea copiilor e o problemă des întâlnită.
  • Fostul internațional cere primăriilor de sector din București să deschidă curțile școlilor pentru a da șansa copiilor să se joace și în afara orelor de la fotbalul organizat din academii.

Fostul fundaș al FCSB-ului, Sorin Ghionea, a vorbit despre specificul jocului de minifotbal, dar și despre cât de mult îi amintește de perioada copilăriei, când generațiile de fotbaliști se formau pe terenurile improvizate din cartiere.

Lewis Hamilton, mesaj războinic Pilotul britanic, apel către liderii africani: „Să recupereze Africa de la francezi, spanioli, portughezi și britanici”
Citește și
Lewis Hamilton, mesaj războinic Pilotul britanic, apel către liderii africani: „Să recupereze Africa de la francezi, spanioli, portughezi și britanici”
Citește mai mult
Lewis Hamilton, mesaj războinic Pilotul britanic, apel către liderii africani: „Să recupereze Africa de la francezi, spanioli, portughezi și britanici”

Ghionea spune că ritmul din minifotbal este diferit de cel al fotbalului clasic și presupune un efort fizic intens.

„E un efort anaerob în care stai mereu în sprinturi, iar aici încercăm să ne adaptăm în orice condiție, la teren și adversar și să câștigăm orice meci”, a zis fostul stoper, prezent la evenimentul de lansare a înscrierilor pentru sezonul 17 de la Victory Cup.

„Pe maidan te dezvoltai ca individ”

Fostul fundaș al roș-albaștrilor spune că astfel de competiții îi readuc aminte de perioada copilăriei, când orele petrecute pe terenurile improvizate din cartier erau esențiale pentru dezvoltarea unui viitor fotbalist.

„Da, ce e aici îmi aduce aminte de fotbalul de pe maidan! Pentru că acolo te dezvoltai ca individ, motric și e păcat că aceste maidane lipsesc. Sunt multe construcții și foarte puține suprafețe pentru sport, nu neapărat pentru fotbal, ci în toate disciplinele sportive. Mai sunt doar în curțile școlilor”.

Ghionea a lăudat inițiativa din Sectorul 6 al Capitalei, unde curțile școlilor au rămas deschise pentru copii:

„Le-au lăsat deschise doar în Sectorul 6, unde locuiesc și eu, și merită felicitați primăria și inițiatorul. Ar trebui ca fiecare curte a școlilor să fie deschisă pentru că acolo copilul se dezvoltă, își face prieteni și acolo își alege sportul spre care vrea să performeze”.

Problemele generațiilor tinere

Fostul internațional spune că una dintre marile probleme ale copiilor din prezent este lipsa dezvoltării motrice, lucru care ar trebui corectat prin educație fizică în școli.

„Foarte greu! Încercăm, dar foarte mulți ne confruntăm cu un numitor comun și anume amotricitatea copiilor, pentru că ei trebuie să se dezvolte în școli, unde disciplina nu se numește fotbal sau baschet, ci educație fizică și sport”, a precizat Ghionea.

„Această disciplină trebuie să fie impusă și să fie prioritară, pentru că un copil bine dezvoltat și educat poate performa nu doar în domeniul sportiv, ci și în altele. Totuși, un copil care nu se dezvoltă fizic are mai puține șanse”, a subliniat fostul jucător.

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (16 imagini)

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+16 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

juniori Sorin Ghionea copii fcsb
Știrile zilei din sport
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
Superliga
06.03
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Citește mai mult
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Campionate
06.03
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Citește mai mult
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Liga 3
06.03
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Citește mai mult
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Superliga
06.03
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:31
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
23:07
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
23:07
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
23:31
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Superliga
06.03
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Citește mai mult
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Nationala
06.03
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Citește mai mult
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Diverse
06.03
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului: „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Citește mai mult
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Stranieri
06.03
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Citește mai mult
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share