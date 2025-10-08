Buricea nu acceptă pedeapsa Selecționerul României face apel: „Pe ce bază sunt suspendat? Nu am lovit!”
George Buricea FOTO: SportPictures
Handbal

Buricea nu acceptă pedeapsa Selecționerul României face apel: „Pe ce bază sunt suspendat? Nu am lovit!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 20:07
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 20:07
  • George Buricea (46 de ani), antrenorul Politehnicii Timișoara și selecționerul României, este pregătit să conteste suspendarea primită pentru incidentul cu pivotul Zoran Nikolic (34 de ani).
  • Tehnicianul susține că nu a avut loc nicio reacție violentă între el și sportivul bănățenilor.

Comisia de Disciplină a FRH l-a suspendat 6 etape pe George Buricea și a aplicat o amendă de 5.000 de lei.

Buricea a fost pedepsit Suspendare drastică și amendă după ce selecționerul României și-a bruscat propriul jucător
Citește și
Buricea a fost pedepsit Suspendare drastică și amendă după ce selecționerul României și-a bruscat propriul jucător
Citește mai mult
Buricea a fost pedepsit Suspendare drastică și amendă după ce selecționerul României și-a bruscat propriul jucător

George Buricea, pregătit să facă apel împotriva deciziei FRH

George Buricea consideră sancțiunea Comisiei de Disciplină nefondată și o va contesta.

„Nu e posibil să-mi dea șase etape și o mie de euro amendă! În condițiile în care toată lumea spune că nu am lovit, e raportul de joc al observatorului. Pe ce bază au luat aceste sancțiuni?

O să fac apel, e vorba despre munca mea și despre imaginea mea. Sper ca la Apel să se ia o decizie în ton cu faptele.

Îmi pare rău să o spun, dar dacă toată lumea spune că nu am lovit, Comisia de Disciplină vine cu această pedeapsă maximă. Presiunea media este foarte mare, de aceea s-a luat această hotărâre”, a declarat George Buricea, potrivit welovesport.ro.

George Buricea și Zoran Nikolic neagă altercația: „Nu a fost vorba de nicio lovire”

Anternorul celor de la Politehnica Timișoara a explicat incidentul cu Zoran Nikolic și susține că nu a fost o altercație violentă.

„Nu a fost vorba de nicio lovire, de nicio violență. S-au luat de bune niște imagini filmate cu o cameră de la etajul 18!

De fapt, jucătorul a fost eliminat și a venit pe bancă. Striga efectiv: «Nu am făcut nimic! De ce m-a eliminat?».

Atunci, l-am împins și i-am spus: «Stai, dracu' jos, că mai luăm și eliminare la bancă». L-am împins, în acel spațiu strâmt, el s-a împiedicat de spătarul scaunului.

Unde să-l lovesc? E mai mare ca mine cu un cap, începea bătaia dacă dădeam în el”, a spus antrenorul timișorenilor, conform sursei menționate anterior.

De asemenea, pivotul Zoran Nikolic a negat că a fost lovit de George Buricea.

Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească, doar că eu, când am făcut pasul în spate, m-am dezechilibrat și asta a amplificat imaginea Zoran Nikolic, Politehnica Timișoara

VIDEO. Momentul în care Buricea și-a bruscat propriul jucător

Prezența lui George Buricea la Trofeul Carpați este incertă

Întrebat dacă va sta pe banca naționalei României la Trofeul Carpați, George Buricea a răspuns: „Am întrebat în Federație, nu mi-au dat un răspuns. Nu se știe”.

România va întâlni Slovacia, Georgia și Ucraina, în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie.

Citește și

„Se crede fenomen, dar nu știe fotbal”  Cassano face praf o vedetă de la AC Milan: „Nu marchează, nu pasează, nu știe nimic. Eu eram deja la Real Madrid!”
Campionate
18:15
„Se crede fenomen, dar nu știe fotbal” Cassano face praf o vedetă de la AC Milan: „Nu marchează, nu pasează, nu știe nimic. Eu eram deja la Real Madrid!”
Citește mai mult
„Se crede fenomen, dar nu știe fotbal”  Cassano face praf o vedetă de la AC Milan: „Nu marchează, nu pasează, nu știe nimic. Eu eram deja la Real Madrid!”
„Scoate atâtea lături și voi îl promovați!?” Emil Grădinescu cere eliminarea de la TV a fostului patron de club: „E bătaie de joc!”
Diverse
17:44
„Scoate atâtea lături și voi îl promovați!?” Emil Grădinescu cere eliminarea de la TV a fostului patron de club: „E bătaie de joc!”
Citește mai mult
„Scoate atâtea lături și voi îl promovați!?” Emil Grădinescu cere eliminarea de la TV a fostului patron de club: „E bătaie de joc!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
comisia de disciplina suspendare FRH George Buricea Zoran Nikolic
Știrile zilei din sport
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09:00
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Superliga
08.10
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Citește mai mult
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Diverse
08.10
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Citește mai mult
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Diverse
10:34
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivi
Citește mai mult
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
16:58
Cristian Tudor Popescu Nole n-a jucat cu nimeni
Cristian Tudor Popescu  Nole n-a jucat cu nimeni
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
17:01
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Top stiri din sport
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Diverse
09:37
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește mai mult
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Tenis
12:56
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Citește mai mult
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Alte sporturi
11:16
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Citește mai mult
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Campionate
11:04
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Citește mai mult
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share