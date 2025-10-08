Buricea nu acceptă pedeapsa Selecționerul României face apel: „Pe ce bază sunt suspendat? Nu am lovit!”

George Buricea (46 de ani), antrenorul Politehnicii Timișoara și selecționerul României, este pregătit să conteste suspendarea primită pentru incidentul cu pivotul Zoran Nikolic (34 de ani).

Tehnicianul susține că nu a avut loc nicio reacție violentă între el și sportivul bănățenilor.

Comisia de Disciplină a FRH l-a suspendat 6 etape pe George Buricea și a aplicat o amendă de 5.000 de lei.

George Buricea, pregătit să facă apel împotriva deciziei FRH

George Buricea consideră sancțiunea Comisiei de Disciplină nefondată și o va contesta.

„Nu e posibil să-mi dea șase etape și o mie de euro amendă! În condițiile în care toată lumea spune că nu am lovit, e raportul de joc al observatorului. Pe ce bază au luat aceste sancțiuni?

O să fac apel, e vorba despre munca mea și despre imaginea mea. Sper ca la Apel să se ia o decizie în ton cu faptele.

Îmi pare rău să o spun, dar dacă toată lumea spune că nu am lovit, Comisia de Disciplină vine cu această pedeapsă maximă. Presiunea media este foarte mare, de aceea s-a luat această hotărâre”, a declarat George Buricea, potrivit welovesport.ro.

George Buricea și Zoran Nikolic neagă altercația: „Nu a fost vorba de nicio lovire”

Anternorul celor de la Politehnica Timișoara a explicat incidentul cu Zoran Nikolic și susține că nu a fost o altercație violentă.

„Nu a fost vorba de nicio lovire, de nicio violență. S-au luat de bune niște imagini filmate cu o cameră de la etajul 18!

De fapt, jucătorul a fost eliminat și a venit pe bancă. Striga efectiv: «Nu am făcut nimic! De ce m-a eliminat?».

Atunci, l-am împins și i-am spus: «Stai, dracu' jos, că mai luăm și eliminare la bancă». L-am împins, în acel spațiu strâmt, el s-a împiedicat de spătarul scaunului.

Unde să-l lovesc? E mai mare ca mine cu un cap, începea bătaia dacă dădeam în el”, a spus antrenorul timișorenilor, conform sursei menționate anterior.

De asemenea, pivotul Zoran Nikolic a negat că a fost lovit de George Buricea.

Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească, doar că eu, când am făcut pasul în spate, m-am dezechilibrat și asta a amplificat imaginea Zoran Nikolic, Politehnica Timișoara

VIDEO. Momentul în care Buricea și-a bruscat propriul jucător

Prezența lui George Buricea la Trofeul Carpați este incertă

Întrebat dacă va sta pe banca naționalei României la Trofeul Carpați, George Buricea a răspuns: „Am întrebat în Federație, nu mi-au dat un răspuns. Nu se știe”.

România va întâlni Slovacia, Georgia și Ucraina, în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie.

