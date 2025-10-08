Ce club e de urmat: Rapid sau CFR Cluj? Victor Angelescu a declarat: „CFR nu e model de business” » Ce spune comparația cifrelor financiare

Președintele Rapidului spune astăzi ceea ce a susținut și Dan Șucu când a preluat clubul: „Modelul propus de CFR nu e unul de urmat”

Comparația financiară între primii 4 ani ai Rapidului după promovare versus primii 4 ani ai CFR-ului după ieșirea din insolvență are o diferență de circa 10 milioane de euro

La zi, CFR raportează o datorie de aproape 4 ori mai mare decât cea a trupei din Giulești

„Am mai spus-o, cred că a făcut-o și domnul Șucu, dar o repet: pentru noi, Rapid, modelul de business propus de CFR nu e unul de urmat. Nicio societate, indiferent din ce domeniu, nu poate rezista la nesfârșit dacă are mereu și mereu pierderi, la un moment dat va da faliment”.

Declarația a fost făcută de Victor Angelescu, în studio la Prima Sport. Și, într-adevăr, inclusiv Dan Șucu, atunci când a preluat Rapid, a mers pe aceeași idee.

Cum arată însă o comparație între cele două cluburi? CFR Cluj a ieșit din insolvență, unde o dusese Paszkany, în mai 2017, imediat fiind preluată de Ion Varga, actualul patron. Rapid a trecut și ea prin dificultăți chiar mai mari, a dat și faliment, dar a revenit pe prima scenă în 2021.

Rezultatul exercițiului financiar la CFR în primii 4 ani plini după ieșirea din insolvență

2018 - pierdere 7,7 milioane euro

2019 - profit 1,2 milioane euro

2020 - pierdere 5,1 milioane euro

2021 - pierdere 9,2 milioane euro

TOTAL - 20,8 milioane euro

Rezultatul exercițiului financiar la Rapid în primii 4 ani de la promovarea în Superligă

2021 - pierdere 3 milioane euro

2022 - pierdere 1,4 milioane euro

2023 - pierdere 4 milioane euro

2024 - pierdere 3,9 milioane euro

TOTAL - 12,3 milioane euro

Diferența mare dintre cele două cluburi e dată însă de ceea ce apare în acte la datoria totală a societății.

După numai un an și jumătate de când a ieșit din insolvență, în decembrie 2018, CFR raporta deja o datorie de cel puțin 20 de milioane de euro. Mare parte din ea era către propriul patron, care susținuse financiar clubul cu sume care creditau firma.

În prezent, datoria CFR-ului, cea oficială, la 31 decembrie 2024, se apropie de pragul de 30 de milioane de euro, în ciuda faptului că anul 2024 a fost unul în care clujenii au reușit să-l termine cu un nivel al cheltuielilor sub cel al veniturilor, adică să facă un mic profit, de circa 600.000 de euro.

În schimb, Rapid apărea la finalul anului trecut cu sub 7,5 milioane de euro datorie. Practic, circa un sfert din nivelul clubului condus de Varga.

Totuși, în toți acești ani, de când a preluat-o pe CFR, Varga a avut rezultate sportive de nivel foarte bun, atât pe plan intern, cât și internațional.

A cucerit în primii 4 ani tot atâtea titluri de campioană, două Supercupe, a jucat un play-off de Champions League, a mers de două ori în grupele cupelor europene și o dată s-a calificat și în primăvară.

Rapid încă nu are trofeu de când a revenit pe prima scenă și nici n-a revenit în Europa, unde a fost ultima oară acum mai bine de un deceniu.

Comparație cele două cluburi exclusiv pe anul 2024

CAPITOL RAPID CFR CLUJ Venituri 15,75 14,8 Buget salarii 10,25 8,25 Buget Copii și Juniori 1,9 0,575 Bani stat/autoritate locală 0 0 Sponsorizări și publicitate 3,4 2 Venituri din bilete 2,5 0,73 Achiziție jucători 2,75 0,9 * sumele sunt exprimate în milioane euro și sunt rezultate din rapoartele fiscale ale celor două cluburi * sumele sunt exprimate în milioane euro și sunt rezultate din rapoartele fiscale ale celor două cluburi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport