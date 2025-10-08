„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Leonard Doroftei FOTO: Facebook - @leonarddorofteioficial
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”

Gabriel Neagu
Publicat: 08.10.2025, ora 19:36
Actualizat: 08.10.2025, ora 20:27
  • Leonard Doroftei (55 de ani), fost campion mondial la box, a fost criticat dur pe pagina sa de Facebook după ce a apărut într-un videoclip de promovare al Cercului Militar Prahova.
  • Campionul mondial a și răspuns unor comentarii negative.

Leonard Doroftei a apărut într-un clip care promova Armata Română pe pagina de Facebook a Cercului Militar Județean Prahova, în timp ce efectua traseul aplicativ de admitere.

Leonard Dorftei, pus la zid după ce a promovat Armata

Imaginile cu fostul campion mondial la categoria semi-ușoară au fost acompaniate de un mesaj motivațional și de melodia celor de la BUG Mafia, „Cât poți tu de tare”.

„Fără alte prezentări, vă oferim un exemplu... mondial!

Leonarddd Dorin DOROFTEI!

Mulțumim, «Moșu’» Leonard Doroftei, pentru faptul că ne-ai reamintit că performanța începe cu… o promisiune: «Să nu te oprești niciodată».

Iar tu! Tinere! Nu trebuie să devii campion mondial, dar fii campionul propriei tale motivații!”, se arată în textul postării de pe Facebook.

Fostul pugilist a publicat și el o fotografie în care apare îmbrăcat în costum militar: „Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!”.

Critici dure pentru Doroftei: „E foame, «Moșule»?”

Mai mulți internauți l-au criticat dur pe fostul sportiv pentru colaborarea cu Cercul Militar Județean Prahova:

  • „Mai bine stai departe de faze de genul că n-o sa fie ok... Rămâi în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv, că e mai bine așa...”
  • „Știți că sunteți folosit, nu-i așa?”
  • „Când v-au închis pub-ul nu mai erați bun, acum vă folosesc imaginea în ideea de a atrage tinerii către armată”
  • „S-a vândut și ăsta. Ce vrei, bă, să te ia exemplu tinerii și să se înroleze? Îmbracă-i pe copiii tai și mergi și tu cu ei, nu îi mai influența pe alții!!!”
  • „Dacă ne iau ușurel si ne îndulcesc cu uniforme militare folosindu-se de anumite persoane care au muncit enorm și sunt iubiți de popor ca să își atingă scopul, nu prea văd că situația să fie bună pentru viitor”
  • „E foame, «Moșule»?! Este?”

Leonard Dorftei s-a apărat în fața reacțiilor negative ale urmăritorilor săi: „Am pus o filmare cu proba fizică, o probă la care am fost provocat, nu am cerut nimănui să meargă la armată”.

Acesta a răspuns unui alt comentariu care îl întreba de ce nu se înrolează fiul său: „Am cerut eu copilului tău să facă armata?”.

