„Examenul final”  Când va fi decis viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Trebuie să fie evaluat corect”

Jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite anunță că FIFA Arab Cup poate fi decisiv pentru viitorul lui Cosmin Olăroiu (56 de ani), în funcția de selecționer.

Proiectul românului va fi analizat la finalul competiției.

Emiratele Arabe Unite a pierdut primul meci al Cupei Arabe, împotriva Iordaniei, 1-2, după ce a evoluat 72 de minute în inferioritate numerică.

Viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca EAU va fi decis după Cupa Arabă: „Trebuie evaluat corect”

Presa din Emiratele Arabe Unite susține că turneul Arabiei ar putea fi decisiv pentru viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca naționalei.

„Această competiție este una de evaluare pentru Cosmin. Va determina rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională.

Dacă Federația are un proiect pe termen lung, atunci Olăroiu trebuie să fie evaluat corect”, a spus jurnalistul arab Khaled Al-Awadhi, potrivit as.ro.

Analiza unui proiect pe termen lung cu selecționerul român în funcție s-ar realiza acum, întrucât în preliminariile pentru Campionatul Mondial, Olăroiu nu ar fi avut destul timp pentru a-și pune amprenta asupra jocului echipei.

„În preliminariile Mondialului, n-a avut timp suficient pentru a-și implementa ideile și, de aceea, a ratat calificarea.

Dar acum, s-a mers la Cupa Arabă cu prima echipă, din dorința de a afla potențialul lotului actual și pentru a vedea ce poate obține Cosmin Olăroiu cu acești jucători.

În concluzie, acest turneu (n.r. Cupa Arabă) va fi examenul final pentru Cosmin! Rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională se va decide după această competiție”, a continuat Khaled Al-Awadhi.

Programul Emiratelor Arabe Unite în Cupa Arabă:

Iordania- Emiratele Arabe Unite 2-1

2-1 Sâmbătă, 6 decembrie, ora 20:30, Emiratele Arabe Unite - Egipt

Marți, 9 decembrie, ora 16:30, Emiratele Arabe Unite - Kuweit

Clasamentul Grupei C a Cupei Arabe

Poziție / Echipă Meciuri jucate (Golaveraj) Punctaj 1. Iordania 1 (2-1) 3 2. Egipt 1 (1-1) 1 3. Kuweit 1 (1-1) 1 4. Emiratele Arabe Unite 1 (1-2) 0 Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei Arabe

