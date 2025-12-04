Sponsorul FCSB, invizibil în Europa Situație neașteptată în relația cu principalul partener comercial: interzis în 80% din cazuri.  Cum comentează Betano
foto: Sport Pictures
Europa League

Sponsorul FCSB, invizibil în Europa Situație neașteptată în relația cu principalul partener comercial: interzis în 80% din cazuri. Cum comentează Betano

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 14:12
  • Sponsorul principal al FCSB e brandul Betano, care a înlocuit acum 3 ani firma City Insurance pe tricourile roș-albaștrilor.
  • Contractul prevede sume suplimentare pe care casa de pariuri să le achite dacă echipa joacă în Europa, dar FCSB-ului i-a fost interzis aproape la fiecare meci pe continent să poarte denumirea sponsorului.
  • Betano a reacționat, într-o declarație pentru GOLAZO.ro, pe acest subiect. Ce spune, în rândurile de mai jos.

La momentul semnării contractului, FCSB i-a solicitat sponsorului principal, casa de pariuri Betano, acceptarea unor clauze financiare suplimentare în cazul în care echipa juca în cupele europene.

Practic, clubul solicita bani în plus pentru o expunere în plus pe care agenția respectivă urma să aibă parte la nivel continental.

FCSB acuză FRF De ce a jucat campioana cu 8 juniori în meciul de Cupă, cu UTA Arad: „Ne batjocoresc. Suntem proștii voștri?!”
Citește și
FCSB acuză FRF De ce a jucat campioana cu 8 juniori în meciul de Cupă, cu UTA Arad: „Ne batjocoresc. Suntem proștii voștri?!”
Citește mai mult
FCSB acuză FRF De ce a jucat campioana cu 8 juniori în meciul de Cupă, cu UTA Arad: „Ne batjocoresc. Suntem proștii voștri?!”

Sponsorul FCSB, invalidat de Europa. Cum comentează Betano

În 2025 însă, deși FCSB a jucat un număr considerabil de meciuri în diverse țări din Europa, partenerul comercial al roș-albaștrilor n-a beneficiat de aproape nicio expunere.

Motivul? Din cauza legislației multor țări europene, jocurile de noroc sunt interzise, fie definitiv, fie la nivel de expunere publicitară, astfel că FCSB s-a aflat în imposibilitatea de a evolua cu Betano pe piept.

2,5 milioane de euro
e suma aproximativă pe care FCSB o primește pentru fiecare sezon din partea Betano

Din ianuarie și până acum, FCSB a disputat 10 meciuri în deplasare, în 10 țări. Jumătate dintre ele în Occident, cealaltă jumătate în Balcani sau în Estul Europei. Și în 80% dintre cazuri, pe pieptul tricourilor lui Olaru și compania n-a fost imprimat numele sponsorului.

Singurele două țări în care acest lucru a fost permis: Grecia și Scoția, la duelurile cu PAOK (în februarie, 16-imile Europa League) și cu Aberdeen (în august, în play-off-ul aceleiași competiții).

Unde a jucat FCSB în 2025 în Europa și dacă a purtat Betano pe tricou

Adversar (Țară) A purtat/ N-a purtat Betano
Qarabag (Azerbaidjan)NU
PAOK Salonic (Grecia)DA
Lyon (Franța)NU
d’Escaldes (Andorra)NU
Shkendija (Macedonia)NU
Drita (Kosovo)NU
Aberdeen (Scoția)DA
Go Ahead (Olanda)NU
Basel (Elveția)NU
Steaua Roșie (Serbia)NU

Reacția Betano: „Ne evaluăm vizibilitatea în limitele legislațiilor țărilor”

GOLAZO.ro a întrebat Betano în ce măsură această situație afectează clauzele financiare din contractul cu FCSB.

„Ca regulă generală, Betano nu divulgă informații confidențiale sau sensibile din punct de vedere comercial referitoare la contractele de sponsorizare, inclusiv detalii financiare sau clauze legate de performanță”, a fost reacția companiei.

Referitor la expunerea de care n-a avut parte în 80% din meciurile disputate de FCSB în deplasare, în Europa, pe parcursul lui 2025, Betano a spus:

„Brandingul de pe echipamentul echipei trebuie să respecte legislația națională a fiecărei țări în care se dispută meciurile.

În jurisdicțiile în care legile locale limitează afișarea logo-urilor de betting pe echipamente sportive, sau operatorul de pariuri nu este prezent ca operator licentiat, toate cluburile și sponsorii respectă aceste reguli. Este o practică standard în fotbalul european și se aplică tuturor sponsorizărilor la nivel de club.

Din acest motiv, absența logo-ului Betano în anumite meciuri din deplasare nu afectează expunerea sau imaginea noastră.

Betano respectă pe deplin cadrul legislativ din fiecare piață, iar vizibilitatea este evaluată strict în limitele permise de fiecare competiție și jurisdicție”.

Betano nu doar că susține că nu e afectată de ceea ce s-a întâmplat, ba chiar se declară extrem de mulțumită de colaborarea cu campioana României:

„Suntem mândri de parteneriatul cu cel mai mare club de fotbal din România și de sprijinul pe care îl oferim FCSB atât în competițiile interne, cât și în parcursul european. Colaborarea noastră este solidă, pe termen lung și construită pe valori comune și respect reciproc”.

Ce echipe sponsorizează Betano în afara Greciei

Betano e o companie fondată în Grecia și, în afara formațiilor din propria țară, are parteneriate și cu alte cluburi mari.

Pe lângă FCSB, pe listă sunt FC Porto, Benfica, Sporting Lisabona, Aston Villa, Sparta Praga, Atletico Mineiro.

În Grecia, un alt brand al a companiei, denumit Stoiximan, e partenerul lui PAOK, Olympiakos și Panathinaikos.

Betano aparține companiei Kaizer Gaming, care a avut în ultimii ani venituri anuale care au trecut de 1,5 miliarde de euro.

Ce sponsori principali a avut FCSB cu Becali patron

PERIOADASPONSOR
2003-2005-
2005-2007 RAFO
2007-2009 Citi Financial
2009-2010Sportingbet
2010-2013-
2013-2021 City Insurance
2022-prezentBetano

Partenerii adversarelor: unul singur din industria de betting

În cazul celor 10 echipe pe care FCSB le-a întâlnit în jocurile din deplasare pe parcursul anului 2025, doar una a evoluat fără nici un sponsor pe tricou, campioana Andorrei, Inter Club d’Escaldes.

La restul, una singură are partener principal care să activeze în industria jocurilor de noroc, e vorba despre PAOK, care colaborează tot cu Betano.

AdversarSponsor Industrie
Qarabag Azersun Industria alimentară
PAOKStoiximan Betting
Lyon Emirates Companie aeriană
d’Escaldes - -
ShkendijaEcolog Consultanță
DritaIpko Telecomunicații
Aberdeen TEXO Furnizor internațional de servicii industriale
Go Ahead One Click Steel Prelucrarea metalelor
Basel Bitpanda Servicii de brokeraj, criptomonede, tranzacționare de valori
Steaua RoșieGazprom Energie

Citește și

Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Campionatul Mondial
11:09
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Citește mai mult
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
Cupa Romaniei
23:30
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
Citește mai mult
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
sponsor fcsb betano betting
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share