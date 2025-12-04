Sponsorul principal al FCSB e brandul Betano, care a înlocuit acum 3 ani firma City Insurance pe tricourile roș-albaștrilor.

Contractul prevede sume suplimentare pe care casa de pariuri să le achite dacă echipa joacă în Europa, dar FCSB-ului i-a fost interzis aproape la fiecare meci pe continent să poarte denumirea sponsorului.

Betano a reacționat, într-o declarație pentru GOLAZO.ro, pe acest subiect. Ce spune, în rândurile de mai jos.

La momentul semnării contractului, FCSB i-a solicitat sponsorului principal, casa de pariuri Betano, acceptarea unor clauze financiare suplimentare în cazul în care echipa juca în cupele europene.

Practic, clubul solicita bani în plus pentru o expunere în plus pe care agenția respectivă urma să aibă parte la nivel continental.

Sponsorul FCSB, invalidat de Europa. Cum comentează Betano

În 2025 însă, deși FCSB a jucat un număr considerabil de meciuri în diverse țări din Europa, partenerul comercial al roș-albaștrilor n-a beneficiat de aproape nicio expunere.

Motivul? Din cauza legislației multor țări europene, jocurile de noroc sunt interzise, fie definitiv, fie la nivel de expunere publicitară, astfel că FCSB s-a aflat în imposibilitatea de a evolua cu Betano pe piept.

2,5 milioane de euro e suma aproximativă pe care FCSB o primește pentru fiecare sezon din partea Betano

Din ianuarie și până acum, FCSB a disputat 10 meciuri în deplasare, în 10 țări. Jumătate dintre ele în Occident, cealaltă jumătate în Balcani sau în Estul Europei. Și în 80% dintre cazuri, pe pieptul tricourilor lui Olaru și compania n-a fost imprimat numele sponsorului.

Singurele două țări în care acest lucru a fost permis: Grecia și Scoția, la duelurile cu PAOK (în februarie, 16-imile Europa League) și cu Aberdeen (în august, în play-off-ul aceleiași competiții).

Unde a jucat FCSB în 2025 în Europa și dacă a purtat Betano pe tricou

Adversar (Țară) A purtat/ N-a purtat Betano Qarabag (Azerbaidjan) NU PAOK Salonic (Grecia) DA Lyon (Franța) NU d’Escaldes (Andorra) NU Shkendija (Macedonia) NU Drita (Kosovo) NU Aberdeen (Scoția) DA Go Ahead (Olanda) NU Basel (Elveția) NU Steaua Roșie (Serbia) NU

Reacția Betano: „Ne evaluăm vizibilitatea în limitele legislațiilor țărilor”

GOLAZO.ro a întrebat Betano în ce măsură această situație afectează clauzele financiare din contractul cu FCSB.

„Ca regulă generală, Betano nu divulgă informații confidențiale sau sensibile din punct de vedere comercial referitoare la contractele de sponsorizare, inclusiv detalii financiare sau clauze legate de performanță”, a fost reacția companiei.

Referitor la expunerea de care n-a avut parte în 80% din meciurile disputate de FCSB în deplasare, în Europa, pe parcursul lui 2025, Betano a spus:

„Brandingul de pe echipamentul echipei trebuie să respecte legislația națională a fiecărei țări în care se dispută meciurile.

În jurisdicțiile în care legile locale limitează afișarea logo-urilor de betting pe echipamente sportive, sau operatorul de pariuri nu este prezent ca operator licentiat, toate cluburile și sponsorii respectă aceste reguli. Este o practică standard în fotbalul european și se aplică tuturor sponsorizărilor la nivel de club.

Din acest motiv, absența logo-ului Betano în anumite meciuri din deplasare nu afectează expunerea sau imaginea noastră.

Betano respectă pe deplin cadrul legislativ din fiecare piață, iar vizibilitatea este evaluată strict în limitele permise de fiecare competiție și jurisdicție”.

Betano nu doar că susține că nu e afectată de ceea ce s-a întâmplat, ba chiar se declară extrem de mulțumită de colaborarea cu campioana României:

„Suntem mândri de parteneriatul cu cel mai mare club de fotbal din România și de sprijinul pe care îl oferim FCSB atât în competițiile interne, cât și în parcursul european. Colaborarea noastră este solidă, pe termen lung și construită pe valori comune și respect reciproc”.

Ce echipe sponsorizează Betano în afara Greciei

Betano e o companie fondată în Grecia și, în afara formațiilor din propria țară, are parteneriate și cu alte cluburi mari.

Pe lângă FCSB, pe listă sunt FC Porto, Benfica, Sporting Lisabona, Aston Villa, Sparta Praga, Atletico Mineiro.

În Grecia, un alt brand al a companiei, denumit Stoiximan, e partenerul lui PAOK, Olympiakos și Panathinaikos.

Betano aparține companiei Kaizer Gaming, care a avut în ultimii ani venituri anuale care au trecut de 1,5 miliarde de euro.

Ce sponsori principali a avut FCSB cu Becali patron

PERIOADA SPONSOR 2003-2005 - 2005-2007 RAFO 2007-2009 Citi Financial 2009-2010 Sportingbet 2010-2013 - 2013-2021 City Insurance 2022-prezent Betano

Partenerii adversarelor: unul singur din industria de betting

În cazul celor 10 echipe pe care FCSB le-a întâlnit în jocurile din deplasare pe parcursul anului 2025, doar una a evoluat fără nici un sponsor pe tricou, campioana Andorrei, Inter Club d’Escaldes.

La restul, una singură are partener principal care să activeze în industria jocurilor de noroc, e vorba despre PAOK, care colaborează tot cu Betano.

Adversar Sponsor Industrie Qarabag Azersun Industria alimentară PAOK Stoiximan Betting Lyon Emirates Companie aeriană d’Escaldes - - Shkendija Ecolog Consultanță Drita Ipko Telecomunicații Aberdeen TEXO Furnizor internațional de servicii industriale Go Ahead One Click Steel Prelucrarea metalelor Basel Bitpanda Servicii de brokeraj, criptomonede, tranzacționare de valori Steaua Roșie Gazprom Energie

