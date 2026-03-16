Surpriză imensă Gloria Bistrița o învinge în deplasare pe CSM București și are prima șansă la titlu! Ce meciuri decid campioana
CSM București - Gloria Bistrița 18-21. „Tigroaicele" au pierdut derby-ul de pe teren propriu și riscă să piardă titlul.
Publicat: 16.03.2026, ora 19:22
Actualizat: 16.03.2026, ora 19:40
  • CSM București - Gloria Bistrița 18-21. „Tigroaicele” au pierdut derby-ul de pe teren propriu și riscă să piardă titlul.
  • Bistrița a trecut pe primul loc și are prima șansă la câștigarea campionatului.

CSM a fost învinsă după 18 partide consecutive în toate competițiile. Iar eșecul o poate costa titlul!

Mai vine Adrian Ilie la FCSB?  Care este stadiul discuțiilor dintre Gigi Becali și fostul mare atacant
Citește și
Mai vine Adrian Ilie la FCSB? Care este stadiul discuțiilor dintre Gigi Becali și fostul mare atacant
Citește mai mult
Mai vine Adrian Ilie la FCSB?  Care este stadiul discuțiilor dintre Gigi Becali și fostul mare atacant

Surpriză imensă: Gloria Bistrița o învinge în deplasare pe CSM București și are prima șansă la titlu!

Campioana României din ultimele 3 sezoane a fost de nerecunoscut în cel mai important meci al anului din Liga Florilor.

Startul partidei a fost un coșmar pentru gazde, care au marcat un singur gol în primele 10 minute!

Bistrița s-a desprins și la 7 goluri diferență, însă avansul s-a redus până la pauză la doar 4 lungimi, 13-9.

CSM a dat semne de revenire după ieșirea de la cabine, s-a apropiat la un gol de rivală, însă n-a reușit mai mult de atât.

După o repriză cu doar 17 goluri, Gloria Bistrița s-a impus cu 21-18 și a făcut un pas uriaș spre titlu.

Ardelencele au urcat pe primul loc, cu un punct peste CSM, când mai sunt doar 4 etape de disputat.

Cum arată lupta pentru titlu din ultimele etape

Victoria de azi îi asigură Bistriței un mare avantaj în lupta cu CSM. Dacă cele două echipe ar încheia la egalitate de puncte campionatul, atunci ardelencele ar câștiga trofeul, datorită rezultatelor mai bune în meciurile directe.

CSM a câștigat partida tur, însă a făcut-o la un singur gol, 29-28, în timp ce Bistrița a câștigat returul la 3 goluri diferență.

Practic, Gloria își permite și un egal în ultimele 4 partide.

Programul ultimelor etape:

  • Gloria Bistrița: SCM Craiova (A), Rm. Vâlcea (D), Corona Brașov (D), CSM Galați (A);
  • CSM București: Corona Brașov (D), CSM Galați (A), Zalău (D), Tg. Jiu (A).

Liga Campionilor ar putea influența duelul

Ambele formații sunt încă implicate în Champions League, doar că Bistrița va evolua și în play-off, unde are programate două dueluri cu Ikast, pe 22 și 28 martie, singurele rămase de jucat din această lună.

În sferturi, CSM va înfrunta învingătoarea dintre Podravka Vegeta și Esbjerg, în timp ce Bistrița ar evolua cu Brest. Sferturile sunt programate pe 18-19 și 25-26 aprilie.

Ambele formații sunt calificate și în sferturile Cupei. CSM va evolua pe 25 martie cu Rm. Vâlcea, în timp ce Gloria o va întâlni pe Corona abia pe 22 aprilie.

Ultimele 3 runde din campionat se vor disputa în luna mai.

Citește și

U Cluj - CFR Cluj 2-1  VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1
Superliga
22:37
U Cluj - CFR Cluj 2-1 VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1
Citește mai mult
U Cluj - CFR Cluj 2-1  VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1
 Burleanu a ieșit la atac Șeful FRF, despre Ionuț Lupescu: „Perioada în care lucra la FRF a fost marcată de multă corupție în arbitraj”
Diverse
14:22
Burleanu a ieșit la atac Șeful FRF, despre Ionuț Lupescu: „Perioada în care lucra la FRF a fost marcată de multă corupție în arbitraj”
Citește mai mult
 Burleanu a ieșit la atac Șeful FRF, despre Ionuț Lupescu: „Perioada în care lucra la FRF a fost marcată de multă corupție în arbitraj”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Știrile zilei din sport
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Superliga
20:08
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Citește mai mult
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Superliga
19:46
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Citește mai mult
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Superliga
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Citește mai mult
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
22:04
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

