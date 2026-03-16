CSM București - Gloria Bistrița 18-21. „Tigroaicele” au pierdut derby-ul de pe teren propriu și riscă să piardă titlul.

Bistrița a trecut pe primul loc și are prima șansă la câștigarea campionatului.

CSM a fost învinsă după 18 partide consecutive în toate competițiile. Iar eșecul o poate costa titlul!

Surpriză imensă: Gloria Bistrița o învinge în deplasare pe CSM București și are prima șansă la titlu!

Campioana României din ultimele 3 sezoane a fost de nerecunoscut în cel mai important meci al anului din Liga Florilor.

Startul partidei a fost un coșmar pentru gazde, care au marcat un singur gol în primele 10 minute!

Bistrița s-a desprins și la 7 goluri diferență, însă avansul s-a redus până la pauză la doar 4 lungimi, 13-9.

CSM a dat semne de revenire după ieșirea de la cabine, s-a apropiat la un gol de rivală, însă n-a reușit mai mult de atât.

După o repriză cu doar 17 goluri, Gloria Bistrița s-a impus cu 21-18 și a făcut un pas uriaș spre titlu.

Ardelencele au urcat pe primul loc, cu un punct peste CSM, când mai sunt doar 4 etape de disputat.

Cum arată lupta pentru titlu din ultimele etape

Victoria de azi îi asigură Bistriței un mare avantaj în lupta cu CSM. Dacă cele două echipe ar încheia la egalitate de puncte campionatul, atunci ardelencele ar câștiga trofeul, datorită rezultatelor mai bune în meciurile directe.

CSM a câștigat partida tur, însă a făcut-o la un singur gol, 29-28, în timp ce Bistrița a câștigat returul la 3 goluri diferență.

Practic, Gloria își permite și un egal în ultimele 4 partide.

Programul ultimelor etape:

Gloria Bistrița: SCM Craiova (A), Rm. Vâlcea (D), Corona Brașov (D), CSM Galați (A);

SCM Craiova (A), Rm. Vâlcea (D), Corona Brașov (D), CSM Galați (A); CSM București: Corona Brașov (D), CSM Galați (A), Zalău (D), Tg. Jiu (A).

Liga Campionilor ar putea influența duelul

Ambele formații sunt încă implicate în Champions League, doar că Bistrița va evolua și în play-off, unde are programate două dueluri cu Ikast, pe 22 și 28 martie, singurele rămase de jucat din această lună.

În sferturi, CSM va înfrunta învingătoarea dintre Podravka Vegeta și Esbjerg, în timp ce Bistrița ar evolua cu Brest. Sferturile sunt programate pe 18-19 și 25-26 aprilie.

Ambele formații sunt calificate și în sferturile Cupei. CSM va evolua pe 25 martie cu Rm. Vâlcea, în timp ce Gloria o va întâlni pe Corona abia pe 22 aprilie.

Ultimele 3 runde din campionat se vor disputa în luna mai.

